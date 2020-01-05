От татуажа до балаяжа: пять бьюти-уродств, которые выдают в девушке провинциалку

Стать красоткой сегодня очень просто. Тут добавила, там нарастила, здесь приклеила. Множество бьюти-средств быстро превращают серую мышку в диву. Вот только в погоне за идеалом многие девушки не знают меры, а действуют по принципу «чем больше — тем лучше». Челябинские стилисты рассказали о популярных бьюти-уродствах, которые выдают в наших красотках провинциалок с дурным вкусом.

ТАТУАЖ

Татуаж - это давно не модно.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Татуированные брови, глаза и губы — это уже прошлый век. Мастерицы татуажа боятся остаться без работы и продолжают убеждать, как это удобно — ходить с перманентно накрашенным лицом.

— Четкие брови давно не в моде. Мастера татуажа, конечно, придумали способы рисовать их более натурально. Но я все равно не советую, так как мода переменчива. Вот сделают вам широкие брови, а они уже отходят. Но вы будете жить с ними несколько лет, — рассказывает бровист Анна Усольцева.

— А брови-ниточки?

— Кто-то до сих пор делает брови-ниточки? Ну нет, вы меня обманываете, — смеется Анна. — Я за меру во всем. Недавно на пике были «волчьи» брови: лохматые, торчащие во все стороны. Кто-то даже специально приклеивал волосинки. Все модницы выглядели, как внучки Брежнева. В Челябинске до сих пор можно таких встретить. В столице это уже прошло. Если вы не следите за последними тенденциями, я советую «брови нормального человека». Просто немного скорректируйте свою природную форму.

На губах татуаж еще заметнее. Как не подбирай цвет, это не будет выглядеть естественно. А сейчас тренд именно на натуральность. Кто-то набивает стрелочки на веках. Но без полного мейка глаз они смотрятся нелепо.

НЕЙЛ-ДИЗАЙН

Тонкие брови и "свадебный" френч уже не в моде.Фото: Евгения ГУСЕВА

Я наконец-то нашла мастера маникюра в Челябинске, которая работает очень качественно и берет недорого. Но есть у нее один маленький недостаток — каждый раз она предлагает «что-нибудь нарисовать» на ногтях.

— Я такие крутые объемные елочные шары одной клиентке сделала. Сфотографировала. Сейчас покажу — тоже захотите. Нет? Может, тогда мышку? Или елочку? И даже блесточек не посыпем? Ну Новый Год же! — вздыхает она.

Я самый скучный на свете клиент.

Вот это актуальный маникюр.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Чем сложнее маникюр, тем проще девушка, — говорит нейл-мастер Ляйсан, которая недавно переехала в столицу. — У нас в салоне такую хохлому вам никогда не предложат. Актуален однотонный маникюр, графика, минималистичные украшения. Длинные острые ногти снова в тренде, но долго не задержатся. Средняя длина и нюдовые оттенки — классика на все времена. Кстати, многие считают таковым и френч. Но тут нужно знать последние тенденции. Сейчас самый обычный френч с нежно-розовой базой ассоциируется с порноактисой или секретаршей, у которой нет вкуса, но она изо всех сил старается выглядеть элегантно.

ОГРОМНЫЕ ГУБЫ

Свои или накачала?Фото: Борис КУДРЯВОВ

Губы на пол-лица, в которые вкололи пару шприцев филлера, конечно, привлекают внимание. Но нужен ли вам такой интерес? Огромный надутый рот ассоциируется с эскортом. Впрочем, это не означает, что косметологам нужно срочно идти работать на завод.

— Губы — это сексуальная доминанта на лице, — говорит косметолог, автор семинара «Эстетика губ» Надежда Брюхова. — Если у девушки слишком тонкие губы-ниточки, можно увеличить в пределах разумного. Но лучше говорить не об увеличении, а об интеллигентной коррекции. Лучший результат работы косметолога — когда эта работа незаметна. Тенденция «natural lips» (с англ. натуральные губы, — прим. ред.), к счастью, уже пришла и в Челябинск. Но некоторые красотки упорно не хотят ее признавать.

Есть проблема привыкания к объему. Когда со временем хочется все больше и больше. Случается это даже с абсолютно адекватными девушками.

— Делаю клиентке красивые губки, а уже через три месяца она звонит «Что-то мне мало губ. Давайте добавим». Потом это повторяется снова, и девушка уже не видит границ. В итоге могут получиться те самые утиные губы, над которыми все смеются. Наверное, собственное отражение в зеркале сложно оценивать адекватно. Поэтому важен авторитет врача-косметолога.

БАЛАЯЖ И ШАТУШ

Не самый стильный образ.Фото: Евгения ГУСЕВА

Эти страшные слова означают виды окрашиваний с переходом цвета от темного к светлому.

— Они уже приелись и вышли из моды. Ну а про четкое мелирование и говорить не хочется. Сейчас актуальны однотонные натуральные окрашивания. Возможны легкие выгоревшие блики, — рассказывает хозяйка салона красоты в Челябинске, парикмахер, колорист Светлана Медведева. — Непонятно мне желание некоторых девушек стать платиновой блондинкой любой ценой. Холодный блонд вообще мало кому идет. Покрасьте волосы в теплый оттенок и вы увидите, как лицо посвежело, появился румянец и ушли синяки под глазами. Естественные оттенки: золотистые, персиковые, пшеничные.

НАРОЩЕННЫЕ РЕСНИЦЫ

Кто последняя в очереди столицу ресницами покорять?Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Даже мужчины научились отличать натуральные ресницы от искусственных. Так что уже никого не обмануть поддельной красотой. Но не все так однозначно. Девушкам с пышными от природы ресничками легко говорить, что наращивание — это колхоз и дешево выглядит. А кому-то не так повезло, и тушью красить-то даже нечего. Поэтому нарастить ресницы по случаю праздника — это нормально. Но они не должны быть сильно длиннее натуральных. А вот щетки, приклеенные к векам, — моветон.

— Результат наращивания должен быть такой, будто это природа наградила вас красивыми ресницами, — говорит мастер-технолог Любовь Шиленкова. — А за счет разных эффектов можно даже скорректировать внешность: визуально увеличить маленькие глаза, раскрыть узкие, вытянуть круглые и так далее. Способ наращивания, длину, толщину и цвет ресниц всегда подбираю индивидуально. К примеру, для блондинок у меня есть более светлые коричневые ресницы. Многим нравится эффект загадочного кошачьего взгляда, которого можно добиться удлинением ресниц к краю глаза. Но он не подойдет девушкам с узкими глазками.

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