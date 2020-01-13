Уролог на связи: задаем вопросы, которые стеснялись спросить

Сколько должен длиться нормальный половой акт? Опасна ли операция по увеличению полового члена? И является ли мобильный телефон фактором мужского бесплодия? На эти и другие вопросы в студии радио «Комсомольская правда» (95, 3 FM) ответили представители Урологического центра доктора Соколова в Челябинске — руководитель клиники, заместитель главного врача, уролог Олеся Омельчак и андролог, один из лучших специалистов в области лечения мужского бесплодия, в том числе и хирургическим методом, врач высшей категории Виктор Коробов.

В Урологическом центре доктора Соколова в Челябинске представлены профессиональные услуги в области андрологии, а также урологии для мужчин, женщин и детей.

— Итак, первый вопрос. Если в 35 лет у мужчины на фоне стресса начались проблемы с потенцией, стоит ли идти к урологу, или проблема решится сама собой?

Виктор Коробов: Посещать врача нужно не только когда начинаются проблемы, в том числе связанные с потенцией, но для поддержания здоровья в целом. Причин для возникновения нарушений может быть достаточно много. Начиная от банальных психологических проблем и заканчивая серьезными заболеваниями, одним из проявлений которых может быть нарушение потенции. Именно поэтому при возникновении данной проблемы обязательно надо показаться доктору.

— Если половой акт бывает раз в месяц, это вредно для мужского здоровья?

Виктор Коробов: Существует три вида половой конституции: сильная, средняя и слабая. То есть количество половых контактов и вся половая активность человека зависит именно от этого показателя. Для кого-то достаточно одного раза в месяц, а кому-то необходимо несколько раз в день. Поэтому как таковой нормы в данной ситуации не существует. И самое важное здесь заключается в том, чтобы были гармоничные отношения в паре, и обоих партнеров все устраивало.

Конечно, если на этом фоне появляются какие-то проблемы, рекомендуется также показаться врачу, поскольку снижение количества половых контактов может быть одним из проявлений дефицита тестостерона. Это можно определить лабораторным путем.

Олеся Омельчак: Есть понятие физиологической нормы, и при нерегулярном опорожнении предстательной железы и выходе эякулята могут возникнуть проблемы с мочеиспусканием. Думаю, для нормальной физиологии, норма — это регулярность, а это не раз в месяц.

— Какое оптимальное количество половых актов в неделю или в месяц рекомендуется для мужчин?

Олеся Омельчак: Строгих рекомендаций нет, но для высокой половой конституции — это несколько раз в день ежедневно, при средней половой конституции — это может быть через день-два. Более редкие половые контакты могут отражаться на мужском здоровье. И тогда мужчины обращаются к нам на прием с жалобами, что ухудшилось мочеиспускание и качество сексуальной жизни на фоне ее редкости.

— А правда ли что слишком активные занятия сексом и частая смена половых партнеров приводят к раннему старению организма мужчины?

Олеся Омельчак: Нельзя сказать, что это однозначно так. Но на сегодняшний день показатель качества жизни и молодости — это сохранность сексуальной жизни в предпенсионном возрасте. При этом регулярная половая жизнь улучшает физическое и эмоциональное состояние мужчины, способствует психоэмоциональной разгрузке, повышает самооценку. Что касается смены партнерш, если мужчина был женат, потом развелся, а после женился снова — это уже не частая смена: все-таки партнерши регулярные. А вот что касается случайного секса, чаще всего он может угрожать половыми инфекциями.

— Какой период воздержания не опасен для здоровья? И вообще вредно ли воздержание?

Олеся Омельчак: Воздержание для мужчины может обернуться развитием застойной формы простатита и нарушением психоэмоционального состояния. Подчеркну, что качество сексуальной жизни зависит от регулярности.

Виктор Коробов: Под регулярностью мы должны понимать ровные промежутки времени между половыми контактами. Секс может быть три раза в день, но этот день повторяется только через неделю. В данном случае регулярности как таковой не существует.

— Поговорим о не менее важной теме — мужском бесплодии. Какие факторы это провоцируют?

Виктор Коробов: Причин много. Это может быть и период зачатия и внутриутробного развития, когда на организм матери могут действовать различные неблагоприятные факторы. Может повлиять ряд заболеваний в детском возрасте (различного рода вирусные инфекции), при которых могут поражаться яички, что в будущем приводит к отсутствию беременностей. Не исключены генетические мутации во время слияния клеток родителей, как спонтанные, так и переданные генетические заболевания.

Если говорим о взрослом периоде жизни мужчины — это воздействие вредных факторов (курение, токсические вещества, ионизирующее излучение, инфекции (как общие, так и ИППП), травмы мошонки, вредные производственные факторы, а также заболевания, которые развились в процессе жизнедеятельности (эндокринной и сосудистой систем) и другие.

— Правда ли, что ношение мобильного телефона в кармане брюк способно привести к бесплодию?

Виктор Коробов: На сегодняшний день четких доказательств этому не существует. Однако недавно я прочел интересное исследование по теме бесплодия. Рассматривалась связь между пациентами, страдающими варикоцеле, и ношением ими мобильного телефона. И уже есть научные наработки, которые доказывают этот факт влияния как на гормональный уровень мужчины, так и на состояние сперматозоидов. В частности одной из серьезных проблем является нарушение морфологии, то есть внешнего строения сперматозоида. И там четко сказано, что мобильный телефон, находящийся в кармане брюк, влияет на эти параметры.

— Такой анонимный вопрос от нашего слушателя: насколько опасна операция по увеличению пениса? И может ли после увеличения пропасть чувствительность?

Виктор Коробов: Любая хирургическая манипуляция несет в себе определенные риски. Поэтому прежде нужно взвесить все за и против. Особых рисков при проведении данной операции нет, проблема бывает в том, что ожидания пациентов расходятся с реальной действительностью. Другое дело — увеличение микропениса (меньше 4 см), тогда мы можем увидеть результат.

Олеся Омельчак: В научной литературе нормальный размер указан как 9 см и выше. Просто мы сейчас находимся под влиянием телевидения и интернета, когда люди просто поддаются на рекламу. И надо понимать, что любая операция несет риск. Однако у многих есть ожидание как в кино: пришел — сделал — и вышел с новым. Также подчеркну: чем больше объем операции, тем больший риск, и это может сказаться на чувствительности. В каждом конкретном случае ситуация будет индивидуальна.

— Если половой акт длится две-три минуты, это является поводом пойти к врачу?

Олеся Омельчак: Начнем с того, что половой контакт рассматривается по отношению и к мужчине, и к женщине. Что касается женщины, тот тут все зависит только от степени удовлетворенности. Если мужчина хочет, чтобы женщина получила удовольствие, то половой контакт должен иметь определенную длительность. Опять же если в паре гармоничные отношения, то эту ситуацию можно переиграть, добавив ласки и поглаживания. С другой стороны такая продолжительность полового акта бьет по самооценке мужчины, то есть повод для обращения есть, и такие пациенты к нам приходят достаточно часто. Это не является диагнозом, но уже может быть симптомом какого-то заболевания. В то же время это может быть и просто индивидуальной особенностью данного человека. Но способы коррекции есть, и мы их применяем.

— Еще один вопрос от нашего слушателя: до какого возраста можно сохранить потенцию, и как ее продлить?

Виктор Коробов: На сегодняшний день лечение эректильной дисфункции подразумевает результат 100%. Все зависит от способа, которым будем пользоваться: медикаментозая терапия или, как крайний вариант, имплантация протеза в половой член. В последнем случае можно достичь 100% эрекции у пациентов любого возраста, хоть в 100 лет.

Факторов риска эректильной дисфункции достаточно много и в первую очередь они относятся к факторам риска всех сосудистых заболеваний. Это курение, злоупотребление алкоголем, инфекции, нерегулярность половой жизни, гормональные проблемы, в том числе гормональные эксперименты над собой, которые ставят над собой люди, занимающиеся тяжелой атлетикой.

Олеся Омельчак: Это ситуация, когда мужчина получил красивое тело, но потерял часть мужского здоровья.

— Следующий вопрос. Планируем с женой ребенка. Эрекция стойкая, но семяизвержения практически нет. В чем может быть причина?

Виктор Коробов: Для большинства пациентов наличие эрекции, спермы и сперматозоидов в ней — это абсолютно одно и то же. А на самом деле это три абсолютно разных составляющих. То есть наличие эрекции не говорит о возможности зачатия в принципе, для этого нужно, чтобы в сперме были сперматозоиды. Сам объем спермы зависит от множества факторов, начиная от физиологических (количество семяизвержений в течение определенного промежутка времени). Однако не стоит исключать и серьезных нарушений, связанных с проходимостью семявыносящих путей в результате каких-либо причин.

— Вопрос, который волнует почти всех современных мужчин. Расскажите о способах профилактики простатита. И правда ли, что всем мужчинам после 30 нужно обязательно делать массаж простаты?

Олеся Омельчак: Массаж простаты — это не обязательная часть для всех пациентов, а один из путей лечения, который назначается врачом. У многих наших мужчин слово «уролог» ассоциируется с массажем простаты, поэтому к врачу и не идут. Мы недавно были на конференции одного московского профессора, и он рассказал интересную статистику. Мужчины в России обращаются к урологу, только когда «клюнет петух», то есть когда уже имеются серьезные нарушения, видные невооруженным глазом. В области профилактики и поддержания мужского здоровья наши мужчины пассивны. Они не обращают внимания на микросимптомы: ночью встал — ну не страшно, утром эрекции нет — ну бывает, нарушения мочеиспускания — то же самое. Стресс, выпил и так далее — постоянно какие-то отговорки. И мы столкнулись с тем, что мужчин на прием приводят женщины, когда в действительности уже все плохо. И это не только вопрос сексуальной жизни, может быть уже и онкология (аденома или рак предстательной железы). И это все серьезно нарушает качество жизни мужчины.

Виктор Коробов: Такая же ситуация и в области мужского бесплодия. Когда обследуем пациента, говорим, что надо этим заниматься совместными усилиями. Однако за время работы приходилось сталкиваться с ситуациями, когда женщину уже три-четыре раза прооперировали, и, наконец, отправили мужчину на обследование. Он сдает спермограмму, и там мы не видим ни одного сперматозоида.

Олеся Омельчак: Профилактика простатита, как и любого заболевания, это профилактическое обследование. Каждый человек должен знать состояние своего здоровья. А остальное — это базовые вещи: питание, спорт, регулярность, предохранение либо единственный половой партнер.

Урологический центр доктора Соколова работает с 2007 года и на сегодняшний день может предоставить весь спектр услуг в области андрологии и урологии.

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