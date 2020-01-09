2020-01-09T12:25:07+03:00
Дом. Семья

10 умилительных фото корги в рождественских костюмах

Владельцы модных собак устроили праздничную встречу в центре Челябинска
Валентина ВАГАНОВА
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Многим собакам одели крылышки. Может, потому что по одной из легенд, щенков корги людям подарили феи. Фото участников мероприятияМногим собакам одели крылышки. Может, потому что по одной из легенд, щенков корги людям подарили феи. Фото участников мероприятия

В Челябинске владельцы корги провели рождественскую прогулку. Нарядили своих питомцев в забавные костюмы и прошлись по центру, поднимая настроение прохожим и поздравляя их с праздниками. Если вам не повезло встретить толпу «коржиков», посмотрите фоторепортаж. Осторожно, мимиметр зашкаливает.

Забавный костюм. Фото участников мероприятия

Забавный костюм. Фото участников мероприятия

Этих ребят одели в костюмы новогодних оленей. Фото участников мероприятия

Этих ребят одели в костюмы новогодних оленей. Фото участников мероприятия

На встречу пришли 40 любителей корги, самих хвостатых было 20. Собачники собираются на коллективную прогулку раз в месяц, а костюмированную встречу провели впервые.

Хозяева специально купили костюмы для праздничной прогулки. Фото участников мероприятия

Хозяева специально купили костюмы для праздничной прогулки. Фото участников мероприятия

— Это был экспромт. Обычно мы гуляем большой челябинской корги-стаей в лесу, ходим на карьеры, на Монахи, по Шершням, а тут душа попросила праздника, захотелось как-то по-особенному встретить Новый год. Корги — английская овчарка, а в Англии есть традиция на Рождество устраивать большие костюмированные шествия с Санта-Клаусом. И мы решили провести свою традиционную «коржовку» пройдя с наряженными собаками во главе с Сантой. Многие шили наряды для собак, искали новогодние костюмы в магазинах. Были великолепная пара оленей, корги-бабочки, супермены, ковбой, принцесса — кто во что горазд, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск организатор встречи Дарья Шульгина.

На «коржовку» пришли десятки человек. Фото участников мероприятия

На «коржовку» пришли десятки человек. Фото участников мероприятия

И 20 хвостатых. Фото участников мероприятия

И 20 хвостатых. Фото участников мероприятия

Хозяева корги устраивают встречи раз в месяц. Фото участников мероприятия

Хозяева корги устраивают встречи раз в месяц. Фото участников мероприятия

Вот кто по-настоящему рад снегу. Фото участников мероприятия

Вот кто по-настоящему рад снегу. Фото участников мероприятия

Интересно, что хвостатые попросили в подарок у Деда Мороза? Огромный пакет корма, новый мячик или чтобы кошки испарились? Фото участников мероприятия

Интересно, что хвостатые попросили в подарок у Деда Мороза? Огромный пакет корма, новый мячик или чтобы кошки испарились? Фото участников мероприятия

Прохожие, увидев нарядных собачек, расплывались в улыбке. Некоторые просили сфотографироваться.

— Корги внешне просто созданы для Рождества и Нового года, они сами сплошной подарок, а сейчас порода стала модной и часто мелькает в рекламе. Даже один корги на улице собирает овации и повышенное внимание, а уж когда их много и они наряженные... Кто-то спрашивал, где мы наловили столько лисиц, дети из сугробов выскакивали, чтобы посмотреть на «коржиков». Мы даже слегка прервали какое-то детское мероприятие в парке Гагарина, ребята стали кричать «Корги! Корги!» и переключили внимание на нас.

А как вам такой супермен? Фото участников мероприятия

А как вам такой супермен? Фото участников мероприятия

Собачники хотят сделать традицией такую новогоднюю прогулку. Фото участников мероприятия

Собачники хотят сделать традицией такую новогоднюю прогулку. Фото участников мероприятия

СПРАВКА «КП»

Порода вельш-корги зародилась в Уэльсе. Сегодня она одна из самых модных и популярных, а потому — дорогих. Стоит щенок корги от 50 тысяч рублей. А с хорошей родословной — от 80 тысяч.

Корги — очень энергичные и подвижные. Их отличает огромное жизнелюбие, живость, доброжелательность. Прекрасно уживаются со всеми членами семьи и с другими животными. Вельш-корги, кстати, любимые собаки английской королевы Елизаветы II.

Подробнее про породу корги вы можете прочитать в нашем материале. А еще вы можете присоединиться к сообществу любителей породы в Челябинске. Вот их группа во «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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