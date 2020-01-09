10 умилительных фото корги в рождественских костюмах

В Челябинске владельцы корги провели рождественскую прогулку. Нарядили своих питомцев в забавные костюмы и прошлись по центру, поднимая настроение прохожим и поздравляя их с праздниками. Если вам не повезло встретить толпу «коржиков», посмотрите фоторепортаж. Осторожно, мимиметр зашкаливает.

Забавный костюм. Фото участников мероприятия

Этих ребят одели в костюмы новогодних оленей. Фото участников мероприятия

На встречу пришли 40 любителей корги, самих хвостатых было 20. Собачники собираются на коллективную прогулку раз в месяц, а костюмированную встречу провели впервые.

Хозяева специально купили костюмы для праздничной прогулки. Фото участников мероприятия

— Это был экспромт. Обычно мы гуляем большой челябинской корги-стаей в лесу, ходим на карьеры, на Монахи, по Шершням, а тут душа попросила праздника, захотелось как-то по-особенному встретить Новый год. Корги — английская овчарка, а в Англии есть традиция на Рождество устраивать большие костюмированные шествия с Санта-Клаусом. И мы решили провести свою традиционную «коржовку» пройдя с наряженными собаками во главе с Сантой. Многие шили наряды для собак, искали новогодние костюмы в магазинах. Были великолепная пара оленей, корги-бабочки, супермены, ковбой, принцесса — кто во что горазд, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск организатор встречи Дарья Шульгина.

На «коржовку» пришли десятки человек. Фото участников мероприятия

И 20 хвостатых. Фото участников мероприятия

Хозяева корги устраивают встречи раз в месяц. Фото участников мероприятия

Вот кто по-настоящему рад снегу. Фото участников мероприятия

Интересно, что хвостатые попросили в подарок у Деда Мороза? Огромный пакет корма, новый мячик или чтобы кошки испарились? Фото участников мероприятия

Прохожие, увидев нарядных собачек, расплывались в улыбке. Некоторые просили сфотографироваться.

— Корги внешне просто созданы для Рождества и Нового года, они сами сплошной подарок, а сейчас порода стала модной и часто мелькает в рекламе. Даже один корги на улице собирает овации и повышенное внимание, а уж когда их много и они наряженные... Кто-то спрашивал, где мы наловили столько лисиц, дети из сугробов выскакивали, чтобы посмотреть на «коржиков». Мы даже слегка прервали какое-то детское мероприятие в парке Гагарина, ребята стали кричать «Корги! Корги!» и переключили внимание на нас.

А как вам такой супермен? Фото участников мероприятия

Собачники хотят сделать традицией такую новогоднюю прогулку. Фото участников мероприятия

СПРАВКА «КП»

Порода вельш-корги зародилась в Уэльсе. Сегодня она одна из самых модных и популярных, а потому — дорогих. Стоит щенок корги от 50 тысяч рублей. А с хорошей родословной — от 80 тысяч.

Корги — очень энергичные и подвижные. Их отличает огромное жизнелюбие, живость, доброжелательность. Прекрасно уживаются со всеми членами семьи и с другими животными. Вельш-корги, кстати, любимые собаки английской королевы Елизаветы II.

Подробнее про породу корги вы можете прочитать в нашем материале. А еще вы можете присоединиться к сообществу любителей породы в Челябинске. Вот их группа во «ВКонтакте».

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