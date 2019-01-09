Вдохновляемся фото и худеем: уральские ватерполистки знают, как сбросить вес после Нового года

Ватерполистки одной из лучших команд страны «Уралочка» из Златоуста, как на подбор статные, красавицы, спортсменки разве что не комсомолки. Хоть на пляже, хоть в вечернем платье — всем фору дадут. КП-Челябинск в подтверждение сих слов решила разместить подборку фотографий наших «уралочек», а заодно рассказать, как девушки держат форму. После Нового года многие дамы хотят сбросить праздничные кило.

Капитан команды Эльвина Каримова.

— Плавание — одно из лучших упражнений, чтобы сбросить лишние килограммы и скорректировать фигуру. Вода — это «тренажер», где одновременно работают все группы мышц. От стопы до шеи. Без разницы, какой у вас вес. Вода все равно будет вас выталкивать на поверхность и потребует большего сопротивления мышц, чем, например, при беге. Подсчитано, что за 30 минут плавания сжигается минимум 400 калорий. При этом идет закаливание организма, укрепляется иммунитет, — поделился с КП-Челябинск основатель и старший тренер златоустовского клуба Михаил Накоряков.

Кристина Боронина.

Михаил Николаевич знает, что говорит. 34 года назад он создал команду «Уралочка» и вместе со своими воспитанницами выиграл десятки титулов, включая победы в чемпионатах СССР и России, медали на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских игр, Еврокубков.

Водное поло — игровой вид спорта. Здесь и плавание, и умение держаться на воде, точно бросать мяч, блокировать соперников. Координация движений должна быть на высоте.

Вратарь команды Евгения Головина.

Сами девушки — игроки команды, рассказывают, что за одну тренировку и уж тем более за матч они могут сбросить по два-три килограмма. При этом в еде себя особо не ограничивают. Четыре периода минут по 20 «грязного» времени. А еще двухчасовые тренировки. Бывает и по два раза в день.

Мария Берснева.

Кстати, у Михаила Накорякова свой подход к тренировкам. Он считает, что хорошие ватерполистки должны уметь чувствовать себя, «как рыба в воде» во многих игровых видах спорта: футболе, баскетболе, волейболе, гандболе. Поэтому на тренировках девчата и на земле не расстаются с мячом.

Кристина Староватова.

— Девчонки рассказали, что в каникулы налегали больше на овощи, на нежирное мясо, рыбу. Конечно, мучного минимум. Уже в начале января начали готовиться ко второму кругу чемпионата страны. Поверьте, даже если ты сорвался и налег на пельмени, в бассейне весь лишний жирок быстро уйдет в мышцы. В плавании у вас тело вытягивается, фигура формируется пропорционально. При этом нагрузка на межпозвоночные диски минимальная. Формируется красивая, правильная осанка. Это прекрасный фитнес. А потом в тренажерке и сауне можно немного подсушиться, — рассуждает капитан клуба «Уралочка», призер Олимпийских игр и чемпионата мира Эльвина Каримова.

Полина Попова.

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