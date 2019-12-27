Куда сходить в новогодние каникулы 2020 в Челябинске

Ура, каникулы! День-два отлежались дома и можно начинать выбираться из-под одеяла. Не знаете куда сходить в Челябинске в новогодние каникулы? Мы составили афишу и рассказываем, что делать, куда сходить с ребенком 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2020 года.

Общегородские мероприятия

На праздниках в Челябинске проводят несколько общегородских мероприятий. На них можно сходить с детьми. Выбирайте, куда сходить! Большинство мероприятий бесплатны, но есть и платные о чем мы сделаем пометку в афише.

2 — 5 января

13:00, 15:00. Программа «Новогодняя сказка» и квест «По следам сказки» в ледовом городке на площади Революции.

2 — 8 января

18:00. Тематические музыкальные вечера на катке в парке Гагарина. Вход платный.

3 января

13:00. Новогодняя игровая программа «Морозная реальность» в Саду Победы.

5 января

10:00. Библиотека №11. День первых читателей: игровой новогодний хоровод, литературная викторина.

6 января

11:00, 14:00. Детская библиотека им. Горького. Новогодний утренник «Волшебные приключения с котом Базилио и лисой Алисой». Нужна запись по тел. (351) 264-75-30.

14:00, 15:00. Игры с аниматорами в ледовом городке на площади Революции.

7 января

13:00, 15:00. Рождественские гуляния и квест про традиции христианского праздника в ледовом городке на площади Революции. Подойдет чтобы сходить с детьми в новогодние каникулы 2020 в Челябинске.

18:00. Большая рождественская дискотека на катке в парке Гагарина. Вход платный.

8 января

13:00 Ансамбль «Митрофановна» в гостях у Деда Мороза в ледовом городке на площади Революции.

15:00. Квест «По следам сказки» в ледовом городке.

ЧТО ЕЩЕ

Выставка «Новый год приходит в дом» 0+

Самый любимый наш семейный праздник. Традиционно мы готовимся к нему задолго до 31 декабря: запасаемся продуктами, приобретаем подарки для близких и новогоднюю атрибутику, шьем карнавальные костюмы для детских утренников, украшаем квартиру гирляндами и мишурой.

Все эти традиционные ценности представлены на выставке «Новый год приходит в дом» из фондов исторического музея Южного Урала. На нее можно сходить в новогодние каникулы 2020 в Челябинске.

— Это новогодние открытки, коллекция елочных игрушек и украшений, детские карнавальные костюмы — фабричные и самодельные, другие обязательные атрибуты советского Нового года. Выставка бесспорно заинтересует посетителей старшего поколения, которым представленные экспонаты знакомы с малых лет. Но и молодым людям, родившимся после распада СССР, эта выставка будет интересна — ведь новогодний праздник не знает границ во времени и пространстве, — говорят в музее.

До 16 февраля

Краеведческий музей

Тел.: (351) 263-08-32, 265-23-88

10:00 — 19:00 (кассы открыты до 18:15)

Столичные актеры сыграют в Челябинске комедию про любовь 12+

На новогодних каникулах в Челябинске гастролеры приезжают редко. Все мероприятия это преимущественно детские елки, куда уже не урвать билетик. Для поклонников легких театральных комедия в Челябинск привезут комедию «Авантюристка». В главных ролях Оксана Сташенко, известная по сериалу «Возвращение Мухтара» и Олег Штефанко, который часто мелькал на экранах в сериалах прошлого десятилетия.

По сюжету в квартиру директора туристического агентства врывается странная женщина. Хозяин пытается ее выпроводить, но та настаивает, что у них в прошлом случился курортный роман. Мужчина отрицает какую-либо связь с ней. Начинают возникать недоразумения и нелепые ситуации. Герои разрываются между семьями и первой любовью. Затем выясняется, что их связывает нечто большее, чем давние чувства — 25-летняя дочь.

Спектакль в двух действиях с одним антрактом.

5 января, воскресенье

ДК ЖД

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19:00

Начало в 800 — 2 800 руб.

Гитарист из Италии вместе с музыкантами из Екатеринбурга выступят перед челябинцами 6+

Куда сходить с детьми в новогодние каникулы 2020 в Челябинске мы рассказали. Теперь делимся концертом для взрослых, истинных ценителей. Нежные звуки босановы, воспламеняющие ритмы латины, широта и свобода джаза — весь этот микс рождает гитара, когда она в руках Пино Санна. С малых лет впитав в себя всю солнечную жизнерадостность Сардинии, музыкант щедро делится ею со слушателями. Начав как ритм-н-блюзовый гитарист, за 35 лет профессиональной музыкальной карьеры он стал известен далеко за пределами родины.

Интересная история знакомства гитариста с его женой Аленой. Россиянка как-то отдыхала с друзьями в одном из заведений Сардинии, где играл Пино. Харизматичный итальянец прервал концерт, чтобы познакомиться с дамой.

В программе «Ностальгия по России»: итальянские хиты 80-х, босса-нова, латино, этно-джаз, мировая классика. Компанию Пино составят пианист, бас-гитарист и барабанщик из Екатеринбурга. Все они специализируются на исполнении джаза.

5 января, воскресенье

Филармония

Тел.: (351) 264-76-71

Начало в 18:00

Билет: 300 — 600 руб.