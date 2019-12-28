Три ошибки в зимних образах из-за которых вы выглядите смешно и немодно

ГОЛЫЕ ЩИКОЛОТКИ

Уже какую зиму южноуральские модники не изменяют себе — пуховики, шарф-одеяло и подвернутые или укороченные джинсы из-под которых видны голые щиколотки. Девушки и парни щеголяют с открытыми лодыжками и думают, это круто. На самом деле — безумие и повод для насмешек. Особенно, когда эти голоногие стучат зубами в холодной маршрутке.

Модно, прежде всего, быть здоровым. Фото: vk.com/«Подслушано Ленинский»

Врачи твердят — оголять ноги зимой опасно для здоровья. А эксперты моды — что это безвкусно и неактуально.

Стилист Юлия Зайцева советует, как утеплить ноги, чтобы это выглядело стильно.

Надеть носки в тон обуви — это визуально сделает ноги длиннее. Либо с люрексом — что добавит праздничного, новогоднего настроения в образ. Можно подобрать яркие носки, либо с интересным принтом, они станут небольшим, но аккуратным акцентом в образе. Например, бежевый «тотал лук» можно разбавить светлыми или темными носками с рисунком бежевого цвета. Это будет изюминкой в образе.

Подобрать стильную обувь с высоким голенищем. К примеру, высокие ботинки на шнуровке. Либо ботильоны-носки — с мягким верхом. Но в мороз в них не походишь. Брюки в сапоги уже не заправляют. Исключение — модные сапоги-трубы и стильные утепленные лосины, либо узкие брюки.

Можно носить подвороты с модными ботильонами с высоким голенищем. Фото: instagram.com/miamasvin_global

Модный зимний образ от стилиста Юлии Зайцевой.

funky_fearless_fashionista Пример стильного зимнего образа. На модели те самые сапоги- трубы .

КАПРОНОВЫЕ КОЛГОТКИ С ПУХОВИКОМ

Часто можно встретить на улице девушек в телесных колготках, черных сапогах и пуховике. По словам Юлии, это смотрится некрасиво и даже нелепо — будто девушка идет с голыми ногами в теплой куртке.

В морозы капроновые колготки могут примерзнуть к ногам.Фото: Евгения ГУСЕВА

Зимой нужно носить плотные колготки: 50-80 ден, а лучше 100 ден и выше — они теплее. В составе должно быть не менее 40% хлопка или шерсти. Еще хороший материал микрофибра. Она греет не хуже шерсти, на ней не образуются катышки. В теплых моделях должно быть не менее 90% микрофибры.

Упасть в капроновых колготках на снег тоже еще то удовольствие.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Цвет колготок может быть классическим черным, либо ярким — изумрудный, бордовый, горчичный и др. Главное, чтобы вписывался в образ. Беспроигрышный вариант — подбирать колготки в тон обуви, это удлинит ноги.

Рваные джинсы зимой - точно нет.Фото: Екатерина АНДРЕЕВА

КОРОТКИЕ КУРТКИ

Те, что не прикрывают поясницу, уже не в моде. Актуальная длина короткой куртки — до середины бедра. Если вы передвигаетесь на машине, по минимуму находитесь на улице — тогда можно приобрести короткую куртку. В ней удобнее за рулем. Но если вы много времени проводите на улице, ездите на общественном транспорте — рискуете застудиться. Идеальный и универсальный вариант за зиму — пуховик ниже колена.

— Он позволит вам всегда быть в тепле и под него можно надеть любые брюки и юбку. Сейчас есть новейший наполнитель биопух, он теплый и, как утверждают производители, его можно стирать дома, не нужно отдавать в химчистку, — говорит Юлия.

Зимняя одежда не обязательно должна быть черной. Можно собрать стильный образ в пастельных тонах.Фото: ИВАНОВА Диана

В моде объемные, дутые, стеганые, асимметричные модели пуховиков, а также оверсайз. А самые трендовые цвета — неоновые и металлик. Не забудьте про аксессуары. Сейчас множество моделей шарфов, перчаток, варежек и шапок, которые сделают образ еще круче.

В моде пуховики оверсайз.Фото: ИВАНОВА Диана

Вариант для смелых - пуховик металлик.Фото: ИВАНОВА Диана

— Например, всегда в моде шапка-бини (на фото ниже — прим.ред.), она классно смотрится с пуховиками, искусственными шубами или зимними пальто. Также есть кепки, шляпы, балаклавы, вязанные косынки. Шапку лучше выбирать с добавлением шерсти, в ней не будет потеть голова в помещении или транспорте и она очень теплая, — объясняет стилист.

Выбор шапок сейчас тоже очень большой.Фото: ИВАНОВА Диана

ВРАЧ ПРО ГОЛЫЕ ЩИКОЛОТКИ

«Могут привести к проблемами с репродуктивной функцией»

— Укороченные брюки с открытым низом могут быть причиной простуд и локальных переохлаждений. Кроме того, такая мода может отразиться на голеностопных суставах. Еще может возникнуть чрезмерная сухость кожи с появлением трещин, грибковая инфекция. Возможно переохлаждение тазовых органов, что приведет к простатиту, циститу, воспалительным заболеваниям внутренних и наружных половых органов. А лечение урологических или гинекологических проблем в юности чревато проблемами с репродуктивной функцией в будущем, — говорит терапевт Алексей Цыс.

По его словам, у любителей голых щиколоток могут не сразу могут появиться жалобы на здоровье. У организма есть некий запас выносливости. Но если не прекратить оголять ноги на холоде, заболевания обеспечены.

— Нужно носить теплые носки, а перед сном можно мазать ноги увлажняющим кремом. Он поможет сохранить влагу в течение 24 часов. А также делать массаж щеткой для тела, она стимулирует движение лимфы и крови.

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