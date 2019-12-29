Пять красивых Снегурочек, которые заставляют поверить в сказку

В преддверии Нового года предлагаем полюбоваться очаровательными актрисами, которые ежегодно дарят праздничное настроение детям. Мы попросили девушек из Челябинска поделиться веселыми историями с работы, а еще показать, как они выглядят в обычной жизни.

СНЕГУРОЧКА, КОТОРОЙ КАЖДЫЙ ГОД ДАРЯТ БАНКИ С ОГУРЦАМИ

Ксения Кандерова работает аниматором семь лет. Она перевоплощается в героев разных сказок, но образ Снегурочки самый любимый.

— Я всегда с очень большой ответственностью и любовью начинаю подготовку к Новому году, еще в сентябре, когда поступают первые заказы на утренники. Почему-то считается, что главный в празднике Дедушка Мороз, а Снегурочка выступает для красоты. Это большое заблуждение. Главная задача зимней красавицы — подружить деток с Дедом Морозом, показать им, что хоть он и большой, с длинной бородой, низким голосом, это самый добрый волшебник на свете и его бояться не нужно. Также нужно найти подход к каждому ребенку: и к самому застенчивому, и к самому гиперактивному. Чтобы все дети остались довольны праздником.

Ксения семь лет работает аниматором. Фото героя публикации

Одна девочка, которую Ксения с Дедом Морозом поздравляют уже третий год, всегда дарит гостье... банку огурцов. Кроха почему-то решила, что это любимая еда зимней красавицы.

— Мы, конечно, от этой традиции в восторге, огурцы на оливье у нас есть всегда. Да еще и такие вкусные. Кстати, другие семьи тоже решили поддержать традицию и солений у нас на праздничном столе всегда хватает до конца января.

По словам Ксении, главная задача Снегурочки - найти подход к каждому ребенку и подружить его с Дедом Морозом. Фото героя публикации

Образ Снегурочки любимый у Ксении. Фото героя публикации

С ДЕТСТВА СНЕГУРОЧКА

Первый раз Дарья Чакина примерила образ внучки Деда Мороза еще в детском саду. Сейчас она артистка Камерного театра и каждый Новый Год перевоплощается в Снегурочку.

Дарье 24 года. Фото: Евгений Чуфаров

— В этом году мы с Дедом Морозом открыли праздничную кампанию с курьеза — он забыл бороду. Нам предстояло поздравить малышей в детском клубе. Родители предлагали работать без бороды, но это было исключено. Не бывает Деда Мороза без бороды. Напарник бегал в ближайший гипермаркет искать хоть какую-нибудь бороду, ничего не нашел. В итоге, чудом нашелся добрый человек и привез нам новую бороду. А пока он вез, Снегурочка вместо пяти минут развлекала малышей все тридцать, — рассказывает Дарья.

Дарья — артистка камерного театра. Фото: Евгений Чуфаров

Но коллеги утешили артистов: курьез в начале новогоднего сезона — это хорошая примета. И по словам Дарьи, это, действительно, так.

Дарья занимается спортом и увлекается моделингом. Фото героя публикации

СЕМЕЙНЫЙ ДУЭТ ВОЛШЕБНИКОВ

Вероника Курбатова работает Снегурочкой более пяти лет. Создает праздничное настроение в дуэте с мужем Егором — он Дед Мороз. У супругов свое агентство детских праздников.

Вероника работает в дуэте с мужем. Фото героя публикации

— Сейчас работа аниматором это хобби и возможность почувствовать себя ребенком, подарить веру в чудо, — отмечает Вероника. — Первое выступление в образе Снегурочки было запоминающимся. Я тогда работала водителем, развозила артистов на мероприятия. Рабочий день закончился, я отвезла Снегурочку домой. А пока везла Дедушку, позвонили клиенты. Аниматоры, которых они заказывали, не приехали. Родители попросили выручить и поздравить детей. До боя курантов два часа. Но разве оставишь детей без новогоднего чуда? Позвонили Снегурочке, она уже села за стол. Тогда Дед Мороз попросил меня побыть его внучкой. Что делать? Быстро переоделась в машине. Поздравили, всем все понравилось. И только после выступления, уже в подъезде, я увидела, что юбка у меня была на левой стороне, мехом внутрь.

Веронике 26 лет. Фото героя публикации

У Вероники свое агентство по организации праздников. Фото героя публикации

«НА МОИХ ГЛАЗАХ РАСТУТ ДЕТИ»

Ксения Согрина с 15 лет играет Снегурочку. Работала в агентствах по организации праздников, просто ходили с Дедом Морозом по домам и поздравляли детишек. Сейчас Ксения актриса Челябинского молодежного театра.

Ксения актриса Челябинского молодежного театра. Фото героя публикации

Работает Снегурочкой с 15 лет. Фото героя публикации

— Часто случается, что мы не успеваем вернуться домой к полуночи. Однажды встретили Новый год в чужом доме, со своими клиентами. Есть семьи, которые мы поздравляем уже давно. Например, в одну семью мы ездим семь лет. Дети уже выросли, ходят в школу. Девочка сочиняет стихи и в прошлом году она прочла нам целую поэму, а уже не маленький стишок.

А вот так Ксения выглядит в обычной жизни, без образа. Фото героя публикации

БАШКИРСКАЯ СНЕГУРОЧКА

Наиля Абдрахманова проводит праздники с национальным колоритом. Она башкирская Снегурочка — Кархылу. С детишками Наиля играет в народные игры: ловят волшебные стрелы, выбирают лучшего охотника, а вместо хоровода — национальные танцы.

— Идея стать башкирской Снегурочкой появилась в этом году. Я поняла, наша культура настолько интересная, что мне захотелось нести ее в массы, учитывая, что башкиры — коренной народ Челябинска. Был костюм Снегурочки и мой башкирский, решила их соединить, местами доделать и получился образ. У башкир нет своего Деда Мороза, мы мусульмане и главный наш «волшебник» — Аллах. Кыш Бабай — переводится как «Дед Зима», по сути это просто интерпретация обычного Деда Мороза, но в этот образ каждый добавляет что-то свое и это обрастает сказками. А Кархылу в переводе означает «снежная красавица», — говорит Наиля.

Образ собран из костюма Снегурочки и национального башкирского костюма. Фото героя публикации

Наиля работает педагогом-организатором в школе №46, ведет национальные свадьбы. А также она руководитель проекта для молодых башкирок «Йола: Башкирский модуль». Это мастер-классы для девушек, где они познают культуру своего народа и прокачивают себя как личности.

Наиля работает педагогом-организатором в школе №46. Фото героя публикации

— Как-то вели елку в татаро-башкирской библиотеке им. Бабича. После елки Дедушка переоделся, сложил шубу и сценарий в пакет. Пошли провожать организаторов. А когда вернулись, обнаружили, что пакета с шубой нет. Вот это была паника, завтра же заказы! Оказалось, уборщик принял пакет за мусор и выбросил. Пакет в итоге нашли у контейнера.

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