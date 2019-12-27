Игумен Никон Воробьев: встречайте Рождество Христово не пирогами и закусками...

30 декабря, понедельник

Постный день

Пророк Даниил: 7 фактов о святом

Находясь в Вавилонском плене (606 год до н.э.) в 15 лет был отдан на обучение в школу царских вельмож.

Служил при дворе шести вавилонских царей.

Не ел мяса, питался растительной пищей.

Растолковал вещий сон царю Навуходоносору, в котором камень (Мессия) разбивает истукана, сделанного из четырех металлов (четыре языческих империи от Вавилона до Рима).

В книге пророка Даниила рассказана известная история о его трех товарищах, которые за отказ поклониться золотому истукану были брошены в пылающую печь, но остались живы.

Оклеветанный вельможами был брошен в ров со львами, которые послушно легли возле его ног.

Его пророчества о конце мира имеют много общего с книгой Откровение (Апокалипсис) Иоанна Богослова.

31 декабря, вторник

Постный день

Евангелие дня (от Марка, гл.10)

Подошли фарисеи и спросили, искушая Его: позволительно ли разводиться мужу с женою? (...)Иисус сказал им в ответ: (...)В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть.

Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. (...)Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее; и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует.

Петр и Феврония. Икона

Толкование Феофана Затворника:

— Разводятся (пары) от неимения в жизни другой цели, кроме сластей. Прекращаются услаждения, прекращается и довольство друг другом; вот и развод. Чем больше опошливаются цели жизни, тем больше учащаются разводы и беззаконное временное сожительство. Источник же этого зла в материалистическом воззрении на жизнь.

1 января, среда

Постный день

Илия Муромец (XII век): 5 фактов о святом

Имел прозвище Чоботок (сапожок) за то, что однажды оборонялся от врагов сапогом, который надевал на ногу, когда на него напали.

Был главным героем не только русских сказок, но и германских эпических поэм XIII век.

До 30 лет был парализован, но мгновенно исцелился после визита к нему трех нищих странников: они предсказали Муромцу, что «смерть ему на бою не писана».

Илия Муромец, икона.

Долгое время служил в дружине князя Владимира Мономаха и не знал ни одного поражения в бою. Однако после серьезного ранения копьем в область сердца ушел в монастырь.

В 1988 году комиссия Минздрава провела экспертизу его мощей, которая выявила дефекты позвоночника, что подтверждает перенесенный в юности паралич ног.

2 января, четверг

Постный день

Иоанн Кронштадтский: 5 фактов о святом

Ему плохо давались знания и в школе, и в приходском училище. Но по его словам, после долгих молитв, точно пелена спала с его глаз - он стал хорошо учиться, поступил в Духовную Академию.

Когда Иоанн впервые пришел в Кронштадтский Андреевский собор, то был ошарашен: это храм часто снился ему в детстве.

Иоанн Кронштадсткий. Икона

Его паства состояла из чернорабочих и бедняков, которые в основном вели порочный образ жизни. Но после знакомства с батюшкой все они резко менялись. Причем для этого Иоанну хватало одной короткой беседы с человеком.

Иоанн исцелял множество безнадежных больных, чем вызывал недоумения у неверующей интеллигенции начала XX века. Он ездил с проповедями по стране и везде его сопровождали толпы народа.

Иоанн предсказал день и час своей кончины: отслужил раннюю литургию и отошел ко Господу.

3 января, пятница

Постный день

Прокопий Вятский, Христа ради юродивый

Сбежал в 17 лет из дома в Вятку, узнав, что родители хотят его женить. 30 лет жил на улице и даже зимой спал там, где заставала его ночь, не входя в дома. Всегда молчал, объяснялся знаками, но на исповеди говорил как нормальный человек. Ходил полунагим. Одежду, которую ему подавали, отдавал нищим.

Его звали в дома к больным. Тех, кто должен был выздороветь, он поднимал с постели, а тем, кто должен был умереть, складывал на груди руки.

Мощи Прокопия хранит Трифонов монастырь в городе Киров. Фото: uspenskysobor.ru

В день своей кончины отстоял службу, вышел из храма, отерся снегом, дошел до городской башни, лег на землю, скрестил руки на груди и отошел ко Господу.

Его хоронил весь город, молясь вслух: «О блаженный Прокопий, молись за нас прилежно!».

4 января, суббота

Постный день

Святая великомученица Анастасия Узорешительница (IV век)

Родилась в Риме, в семье сенатора. Ее мать была тайной христианкой. В нищенской одежде посещала узников, — умывала и кормила больных, перевязывала раны, утешала. Ее муж, узнав об этом, жестоко избил ее, запер дома и решил уморить ее голодной смертью. Вскоре он отправился в плавание и утонул во время бури.

Святая Анастасия. Икона.

Анастасия стала богатой наследницей и все свое богатство употребила на милостыню несчастным, оказавшимся в заключении. Ее вместе с сотней христиан приговорили к казни: палачи вывезли их в открытое море на корабле, сделали пробоины в судне и отплыли на лодках. Но внезапно на корабле поднялись паруса и привели его в порт. Увидев это, палачи принял крещение. И позже были казнены вместе с Анастасией.

5 января, воскресенье

Постный день

Проповедь дня

Игумен Никон Воробьев:

— Сегодня в храмах на службе читается родословная Иисуса Христа (от Матфея, гл. 1). Читается, чтобы мы уготовились встретить Рождество Христово не уборкой жилищ, не пирогами и закусками, а духом и истиной. Мы не только можем породниться с родом Божиим, но и обязаны это сделать. Как? Мы должны каяться и очищать душу свою сокрушением сердечным, сознанием своей греховности.

Игумен Никон Воробьев был великим подвижником в годы Советской власти. Его письма к своим духовным чадам изданы большими тиражами и являются настоящим учебником всех православных христиан.

А так как мы постоянно нарушаем заповеди, если не делом, то словом и мыслию, то постоянно должно нам каяться и сокрушаться. «Боже, милостив буди мне грешному», — говорил мытарь от сердца сокрушенного и был оправдан (от Луки, гл. 18). Женщина грешница ничего не говорила, а только плакала слезами, исходившими от сердца, и была прощена и очищена (от Луки, гл. 7).