Служба на Рождество 2020 в Челябинске: расписание богослужений в храмах
После Нового года православных челябинцев ждет еще один важный праздник — Рождество Христово. В нашей стране его отмечают 7 января. И по этому случаю в храмах Челябинской митрополии пройдут особые службы. Представляем расписание богослужений в храмах Челябинска на Рождество в 2020 году.
Самые ранние службы начнутся утром в Рождественский сочельник, 6 января. А в ночь на 7 января храмы Челябинска ждут горожан на праздничную Божественную литургию. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий обратится к пастве из Свято-Симеоновского кафедрального собора на улице Кыштымской, 32.
Владыка Григорий будет вести службу на Рождество 2020 в Челябинске в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.
Ожидается, что владыка Григорий напомнит о важных событиях уходящего года. В частности, о строительстве Кафедрального собора в областном центре, о возрождении старинных храмов в Красноармейском районе. И обратится к православным с призывом принести в дар Спасителю искреннюю веру, заботу о ближнем, милосердие и праведную христианскую жизнь.
— В своем послании митрополит обязательно упомянет грядущий юбилей Великой Победы, которую мы отметим в 2020 году. Православные не должны забывать, какую цену за нее заплатили наши деды и прадеды. Владыка напомнит о важности духовно-патриотического воспитания молодых и о ценности православия, — замечают в епархии.
В крупных храмах Челябинска утром 7 января проведут еще одну литургию по случаю Рождества 2020. Она для тех, кто не сможет прийти в храмы ночью.
Кстати, в Рождество у православных заканчивается пост.
НА ЗАМЕТКУ
Служба на Рождество 2020 в Челябинске: расписание
Свято-Симеоновский кафедральный собор (Кыштымская, 32)
6 января
08.00 — Литургия.
17.00 — Вечернее богослужение.
7 января
Полночь — Литургия.
09.00 — Поздняя литургия.
Богоявленский мужской монастырь (Пятая Электровозная, 5 «а»)
6 января
8.30 — Литургия.
17.00 — Вечернее богослужение.
7 января
Полночь — Литургия.
Одигитриевский женский монастырь (Энергетиков, 21 «а»)
6 января
07.30 — Литургия.
16.45 — Вечернее богослужение.
22.30 — Исповедь.
7 января
Полночь — Литургия.
15.00 — Водосвятный молебен.
Свято-Троицкий храм (Кирова, 60 «а»)
6 января
08.30 — Поздняя литургия.
17.00 — Вечернее богослужение.
7 января
Полночь — Ранняя литургия.
08.30 — Поздняя литургия.
Александро-Невский храм (Алое поле, 1)
6 января
08.00 — Литургия.
17.00 — Вечернее богослужение.
7 января
Полночь — Литургия.
Храм Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» (Привокзальная площадь, 1)
6 января
08.00 — Литургия.
17.00 — Вечернее богослужение.
23.30 — Праздничная ночная Литургия.
Свято-Васильевский храм (проспект Ленина, 6)
6 января
08.00 — Литургия.
17.00 — Вечернее богослужение.
23.00 — Вечернее богослужение (в сокращении) и Литургия.
7 января
07.00 — Ранняя Литургия.
10.00 — Поздняя Литургия.
Свято-Георгиевский храм (Жукова, 30)
6 января
08.00 — Поздняя Литургия.
17.00 — Вечернее богослужение.
7 января
Полночь — Ранняя Литургия.
08.00 — Поздняя Литургия.
Свято-Сергиевский храм (пр. Победы, 338)
6 января
8.30 — Литургия.
17.0 — Вечернее богослужение.
7 января
01.00 — Ранняя Литургия.
09.00 — Поздняя Литургия.
Храм Преображения Господня (Новоградский тракт, 1/1)
6 января
23.30 — Ночная праздничная Литургия.
Храм Успения Пресвятой Богородицы (Свердловский тракт, 14 «а»; остановка «Ветлечебница»)
6 января
08.00 — Литургия.
16.00 — Вечернее богослужение.
7 января
Полночь — Литургия.
Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (2-я Павелецкая, 36)
6 января
8.40 — Литургия.
21.00 — Всенощное бдение.
7 января
Полночь — Литургия.
Храм в честь священномученика Петра Крутицкого (ул. Салавата Юлаева, 38/1)
6 января
8.00 — Исповедь.
8.30 — Литургия.
22.00 — Исповедь.
23.00 — Вечернее богослужение.
7 января
Полночь — Литургия.
Храм в честь святого пророка Божия Илии и мученицы Татианы (Березовая, 1 «а»)
6 января
08.00 — Литургия.
16.00 — Вечернее богослужение.
7 января
Полночь — Литургия.
Храм Архистратига Михаила (ул. Чоппа, 12)
6 января
23.00 — Праздничная ночная Литургия.
7 января
12.00 — Праздничный молебен.
Храм великомученика Пантелеимона Целителя (Российская, 59)
6 января
08.30 — Литургия.
17.00 — Вечернее богослужение.
23.00 — Исповедь.
7 января
Полночь — Праздничная ночная Литургия.
(Расписание предоставлено Информационно-издательским отделом Челябинской епархии.)
ИСТОЧНИК KP.RU