Служба на Рождество 2020 в Челябинске: расписание богослужений в храмах

После Нового года православных челябинцев ждет еще один важный праздник — Рождество Христово. В нашей стране его отмечают 7 января. И по этому случаю в храмах Челябинской митрополии пройдут особые службы. Представляем расписание богослужений в храмах Челябинска на Рождество в 2020 году.

Самые ранние службы начнутся утром в Рождественский сочельник, 6 января. А в ночь на 7 января храмы Челябинска ждут горожан на праздничную Божественную литургию. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий обратится к пастве из Свято-Симеоновского кафедрального собора на улице Кыштымской, 32.

Владыка Григорий будет вести службу на Рождество 2020 в Челябинске в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Ожидается, что владыка Григорий напомнит о важных событиях уходящего года. В частности, о строительстве Кафедрального собора в областном центре, о возрождении старинных храмов в Красноармейском районе. И обратится к православным с призывом принести в дар Спасителю искреннюю веру, заботу о ближнем, милосердие и праведную христианскую жизнь.

— В своем послании митрополит обязательно упомянет грядущий юбилей Великой Победы, которую мы отметим в 2020 году. Православные не должны забывать, какую цену за нее заплатили наши деды и прадеды. Владыка напомнит о важности духовно-патриотического воспитания молодых и о ценности православия, — замечают в епархии.

В крупных храмах Челябинска утром 7 января проведут еще одну литургию по случаю Рождества 2020. Она для тех, кто не сможет прийти в храмы ночью.

Кстати, в Рождество у православных заканчивается пост.

НА ЗАМЕТКУ

Служба на Рождество 2020 в Челябинске: расписание

Свято-Симеоновский кафедральный собор (Кыштымская, 32)

6 января

08.00 — Литургия.

17.00 — Вечернее богослужение.

7 января

Полночь — Литургия.

09.00 — Поздняя литургия.

Богоявленский мужской монастырь (Пятая Электровозная, 5 «а»)

6 января

8.30 — Литургия.

17.00 — Вечернее богослужение.

7 января

Полночь — Литургия.

Одигитриевский женский монастырь (Энергетиков, 21 «а»)

6 января

07.30 — Литургия.

16.45 — Вечернее богослужение.

22.30 — Исповедь.

7 января

Полночь — Литургия.

15.00 — Водосвятный молебен.

Свято-Троицкий храм (Кирова, 60 «а»)

6 января

08.30 — Поздняя литургия.

17.00 — Вечернее богослужение.

7 января

Полночь — Ранняя литургия.

08.30 — Поздняя литургия.

Александро-Невский храм (Алое поле, 1)

6 января

08.00 — Литургия.

17.00 — Вечернее богослужение.

7 января

Полночь — Литургия.

Храм Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» (Привокзальная площадь, 1)

6 января

08.00 — Литургия.

17.00 — Вечернее богослужение.

23.30 — Праздничная ночная Литургия.

Свято-Васильевский храм (проспект Ленина, 6)

6 января

08.00 — Литургия.

17.00 — Вечернее богослужение.

23.00 — Вечернее богослужение (в сокращении) и Литургия.

7 января

07.00 — Ранняя Литургия.

10.00 — Поздняя Литургия.

Свято-Георгиевский храм (Жукова, 30)

6 января

08.00 — Поздняя Литургия.

17.00 — Вечернее богослужение.

7 января

Полночь — Ранняя Литургия.

08.00 — Поздняя Литургия.

Свято-Сергиевский храм (пр. Победы, 338)

6 января

8.30 — Литургия.

17.0 — Вечернее богослужение.

7 января

01.00 — Ранняя Литургия.

09.00 — Поздняя Литургия.

Храм Преображения Господня (Новоградский тракт, 1/1)

6 января

23.30 — Ночная праздничная Литургия.

Храм Успения Пресвятой Богородицы (Свердловский тракт, 14 «а»; остановка «Ветлечебница»)

6 января

08.00 — Литургия.

16.00 — Вечернее богослужение.

7 января

Полночь — Литургия.

Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (2-я Павелецкая, 36)

6 января

8.40 — Литургия.

21.00 — Всенощное бдение.

7 января

Полночь — Литургия.

Храм в честь священномученика Петра Крутицкого (ул. Салавата Юлаева, 38/1)

6 января

8.00 — Исповедь.

8.30 — Литургия.

22.00 — Исповедь.

23.00 — Вечернее богослужение.

7 января

Полночь — Литургия.

Храм в честь святого пророка Божия Илии и мученицы Татианы (Березовая, 1 «а»)

6 января

08.00 — Литургия.

16.00 — Вечернее богослужение.

7 января

Полночь — Литургия.

Храм Архистратига Михаила (ул. Чоппа, 12)

6 января

23.00 — Праздничная ночная Литургия.

7 января

12.00 — Праздничный молебен.

Храм великомученика Пантелеимона Целителя (Российская, 59)

6 января

08.30 — Литургия.

17.00 — Вечернее богослужение.

23.00 — Исповедь.

7 января

Полночь — Праздничная ночная Литургия.

(Расписание предоставлено Информационно-издательским отделом Челябинской епархии.)