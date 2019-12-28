«Старушки-разбойницы»: незаконный алкостартап трех пенсионерок из Челябинской области поднял 25 миллионов рублей

На Южном Урале судят трех бизнес-бабушек, которые организовали масштабное подпольное производство алкоголя. Это вам не дома самогон варить! Пенсионерки из Верхнеуральска воспользовались рабочим оборудованием закрытого ликероводочного завода. Набрали штат сотрудников и с ноября 2017 по март 2018 года изготовили 40 тысяч бутылок водки. Естественно, без маркировки и разрешений на продажу. Хотели сделать еще 90 тысяч бутылок. Но бизнес-план сорвали сотрудники полиции.

ПЕНСИОНЕРКАМ ГРОЗИТ ТЮРЬМА

У одной из пенсионерок нашли заводской пропуск. Оказалось, что она раньше работала над ликвидацией предприятия. Поэтому знала, что, да как там устроено. Ей и двум подельницам грозит срок до шести лет лишения свободы. Пенсионерок обвинили по трем статьям: незаконное производство алкоголя, использование чужого товарного знака и подделка сертифицированных марок. Сейчас дело передали в Верхнеуральский районный суд.

— Указанными преступными действиями причинен ущерб правообладателю ООО «Белуга Маркет» в сумме около 540 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Бабушкам же подпольное производство принесло 25 миллионов рублей. Информация, на что пошли деньги, пока не раскрывается.

ГОРОЖАНЕ ПОДДЕРЖАЛИ БАБУШЕК

Отметим, что новость вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые челябинцы заступились за предпринимательниц в возрасте. Вот что они пишут в группе «Комсомолки» в ВК:

— Вот это стартапище! Бабки запустили производство. Им уже за это надо памятник ставить!

— Молодцы старушки-разбойницы! Не захотели жить на одну пенсию. Заработали нормальные деньги!

— Пенсионерок поймали. А владельцев крупных заводов, которые травят жителей выбросами, наказать никто не хочет?

Конечно, не все поддержали незаконных предпринимательниц.

— Люди, одумайтесь! Они производили водку — напиток, который сгубил многих людей. К тому же, неизвестно, что за суррогат был в бутылках. Сколько могло погибнуть человек! — прокомментировал читатель «Комсомолки» Антон.

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