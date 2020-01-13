«Свой дом – легко»: выбираем удобный сервис по покупке загородной недвижимости

Самый простой способ обрести собственный дом рядом с живописным озером – приехать его посмотреть. Застройщик коттеджных поселков в Челябинской области АО «ЮУ КЖСИ» исповедует принцип, что одного лишь дома для комфортной жизни на природе недостаточно.

Люди хотят чувствовать себя в безопасности, пользоваться сервисными услугами и не беспокоиться, что проезд до личных ворот может замести сильный снегопад. Поэтому компания наполняет каждый свой поселок необходимой инженерной инфраструктурой, прокладывает централизованные коммуникации и заботится об окружающей среде.

Новоселам остается заниматься только обустройством собственного дома и земельного участка, а также планировать отдых на берегах живописных озер. До них – рукой подать.

В этой статье мы рассказываем, какие озера Челябинской области прославились своей красотой, и как можно приобрести собственный дом или участок с гарантией чистоты сделки.

ОЗЕРО АРГАЗИ – ЖЕМЧУЖИНА ЮЖНОГО УРАЛА

Самый большой по площади водоем Челябинской области – Аргазинское водохранилище, в народе называют просто – озеро Аргази. Топоним «Аргази» возник от тюркского наречия, означающего «добрый хозяин». Летом на озеро приезжает множество отдыхающих.

Благодаря огромной площади водохранилища, место на берегу можно найти без особого труда. Круглый год Аргази особенно привлекательно для рыбаков – водятся карп, карась, лещ, линь, чебак, щука, окунь, судак и многие другие виды рыб. На восточном берегу Аргазей активно развивается дачный поселок «Жаворонки» от ЮУ КЖСИ.

«Жаворонки» – это один из самых удачных вариантов для загородного отдыха на берегу чистого озера в экологически чистом районе. Поселок располагается примерно в 79 км от города Челябинска и в 210 км от Екатеринбурга. В 45 минутах езды находится прославленный на всю Россию Ильменский заповедник.

В поселке построено 84 дома, половина из которых уже заселена. Площадь домовладений составляет 158 кв.м с оформленным правом собственности. При покупке застройщик дарит земельный участок от 6 до 25 соток.

Застройщик обеспечил поселок «Жаворонки» инженерными коммуникациями –электроснабжением и освещением улиц, готовыми канализационными септиками, а, главное, подключил газ. В инфраструктуру входит действующее товарищество собственников, асфальтированные проезды, центральное ограждение и КПП, а также детская площадка.

Презентация поселка «Жаворонки»

ОЗЕРО КУНДРАВИНСКОЕ – ЛЕБЕДИНОЕ ГНЕЗДО

Согласно легенде, когда-то на берегу озера Кундравинское в Челябинской области жил знатный и богатый купец. При рождении его нарекли Кундрясом, что значит «сильный». Слава о нем шла по всему краю, и в его честь местные жители стали называть озеро. Здесь можно поймать карася, щуку, леща, карпа, плотву, пелядь и линя. Местами даже водятся раки, что говорит об особой чистоте водоёма. Озеро славится по всей округе прилетающими лебедями, в честь которых и получил своё название загородный поселок «Лебяжье» от ЮУ КЖСИ.

«Лебяжье» – закрытый охраняемый коттеджный поселок с централизованными коммуникациями и социальной инфраструктурой. Административно входит в село Кундравы Чебаркульского района, в 85 километрах к западу от Челябинска. Живописные окрестности, однотипная застройка и собственная управляющая компания обеспечивают в «Лебяжье» максимальный комфорт проживания.

Это проект для тех, кто мечтает жить в собственном доме, дышать чистым воздухом, наслаждаться тишиной и природой. Но при этом хочет пользоваться благами цивилизации, чувствовать себя в безопасности и не отвлекаться на бытовые вопросы.

В посёлке можно приобрести двухэтажный дом площадью 150 квадратных метров или подготовленный фундамент под самостоятельную застройку. К каждому объекту прилагается земельный участок площадью 6 соток.

В поселке уже проведены и полноценно функционируют централизованные коммуникации – электричество, газ, водоснабжение и канализация. Также в комплексе есть общее ограждение и КПП, асфальтированные дороги, детская площадка, гостевая парковка, почтовая стойка и отдельный выход в сторону Кундравинского озера.

В пешей доступности к услугам жителей поселка «Лебяжье» продуктовые магазины, аптека, средняя общеобразовательная школа, детский сад и школа искусств, участковая больница, остановка общественного транспорта.

Презентация поселка «Лебяжье»

ОЗЕРО ЕЛОВОЕ – ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ

Среди живописных озер, расположенных у восточного склона Уральских гор Челябинской области, своей привлекательностью выделяется озеро Еловое. Этот гидрологический памятник природы расположен в трех километрах от города Чебаркуля и является любимым местом отдыха для челябинцев. Еловое очень теплое из-за небольших размеров и укрытости от ветров. На всех берегах работают базы отдыха, пансионаты и санатории, всего их более пятнадцати.

Наряду с прославленными озерами Тургояк, Кисегач, Чебаркульское, Большой Сунукуль и Еланчик Еловое входит в своеобразную курортную агломерацию – центр притяжения туристов со всего Урала. В 15 минутах езды от Елового расположился коттеджный поселок «Южный» от ЮУ КЖСИ.

Охраняемый коттеджный поселок «Южный» входит в одноименный микрорайон курортного города Чебаркуля в 80 километрах от Челябинска. Это сочетание живописной природы, туризма и развитой инфраструктуры. В «Южном» продаются готовые фундаменты (88-131 кв.м), коробки одноэтажных домов (84-132кв.м), коробки двухэтажных домов (99-101кв.м) с прилегающими земельными участками.

Презентация поселка «Южный»

АЛЬТЕРНАТИВА ИПОТЕКЕ НА ДОМ – АРЕНДА С ПРАВОМ ВЫКУПА

Возможность, не откладывая на будущее, улучшить качество жизни и переехать в собственный дом позволяет социально-ориентированная программа ЮУ КЖСИ «Аренда с правом выкупа». Предложение идеально подходит тем, у кого пока нет достаточной суммы для внесения первоначального взноса по ипотеке за дом или имеющаяся недвижимость находится в стадии продажи.

Из списка объектов от ЮУ КЖСИ клиент выбирает индивидуальный дом, который хочет приобрести. Заключает с застройщиком договор найма с правом выкупа и заселяется, затем помесячно осуществляет фиксированные арендные платежи и накопительные взносы. По желанию арендатора накопительный взнос может быть увеличен. В этом случае он сможет быстрее рассчитаться за дом и стать его полноправным собственником.

Сайт zagorodom174.ru – это официальный интернет-каталог коттеджей от застройщика АО «ЮУ КЖСИ» (создано Правительством Челябинской области в 2002 году). Проект позволяет выбрать готовый дом, фундамент или земельный участок в Челябинской области и приобрести его без посредников с гарантией чистоты сделки.

Телефон отдела продаж ЮУ КЖСИ в Челябинске: +7 (351) 245-60-60

Застройщик АО «ЮУ КЖСИ». Официальный сайт – www.zagorodom174.ru. Не является публичной офертой.