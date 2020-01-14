Жители Челябинска массово жалуются на огромные счета за отопление в декабре-январе

Жителей Челябинска шокировали квитанции за отопление. За декабрь насчитали на 25-50% больше, чем обычно, жалуются горожане в соцсетях. КП-Челябинск разбиралась, почему, несмотря на теплую погоду, плата продолжает расти.

— Квитанция за отопление «подорожала» в два с лишним раза. В подвале теплосчетчики. Температура воздуха была не ниже, чем в ноябре. И уж точно не в два раза! Считаю, что нам просто накрутили эти показатели. Пытаюсь выяснить этот вопрос — либо занято, либо на берут трубку, — жалуется жительница Центрального района Елена.

— За отопление цена выросла больше чем на 25%. Это за что? — спрашивает еще одна жительница Центрального района Наталья.

— Последняя квитанция за отопление в декабре пришла на 934,82 рубля больше, — жалуется жительница Курчатовского района Галина.

— Это плата за ходить в трусах... и регулирование температуры форточкой, — отвечает челябинец Анатолий.

ВСЕМУ ВИНОЙ ПОХОЛОДАНИЕ

В Урало-Сибирской теплоэнергетической компании, которая продает нам отопление, напомнили, что величина платы в домах, где стоят общедомовые счетчики, меняется в зависимости от месяца начисления и погоды.

— Чем ниже температура воздуха, тем больше энергии требуется на обогрев. Например, средняя температура воздуха в октябре 2019 года составила +6,2, в ноябре -5,3, в декабре -8,4 градусов по Цельсию, — рассказали в пресс-службе УСТЭК.

Кроме того, сумма платежа теперь зависит от даты переданных показаний.

— По новым правилам, управляющие компании обязаны передавать показания общедомовых приборов учета 26 числа каждого месяца. Четкая фиксации даты повлекла некоторое увеличение начислений относительно других периодов. С января 2020 года начисления будут определяться по показаниям, снятым с 26 по 26 числа, — отметили в пресс-службе.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ФОРТОЧКИ

Чтобы не было перерасхода тепла, а квартиры не превращались в тропики, жителям рекомендуют проводить регулировку расхода тепла. Это может делать организация, обслуживающая дом, а собственник вправе проконтролировать его исполнение.

— Если батареи слишком горячие, то сократить потребление тепла в квартире владелец может и самостоятельно специальным регулировочным вентилем на радиаторе. Стоит отметить, что такая мера более эффективна, чем привычное многим открытие форточки, ведь в данном случае вы регулируете не только температуру в помещении, но и объем потреблённой тепловой энергии в квартире и, как следствие, во всём доме, а соответственно уменьшаете свой счет, — советуют в УСТЭК.

В домах без общедомового счетчика плату считают исходя из нормативов, установленных гордумой. Рост цен ожидается с 1 июля 2020 года.

— Тарифы на тепло проиндексируются на 4,9%. До 1 января 2021 года отложен переход на новую методику расчета нормативов по отоплению. За это время у россиян будет возможность оборудовать свои дома приборами учета и оплачивать тепловые ресурсы, не по нормативу, а по факту потребления, — рассказала министр тарифного регулирования и энергетики Татьяна Кучиц.

Кстати, в 2020 году тариф за свет в Челябинске вырастет на 3,5%, газ — 3,6 %, воду — 0,1 %. Рост совокупного коммунального платежа в Челябинской области составит — 3,6 %.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На какие услуги вырастут цены с 1 января 2020 года в Челябинской области

Как подорожает капремонт и вывоз мусора (далее)