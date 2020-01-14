2020-01-14T13:39:56+03:00
Общество

В Челябинске поразились зеленому снегу, который лежит при въезде в город

Но чиновники из Министерства экологии говорят, что беспокоиться не стоит
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Зеленый снег выпал на въезде в Челябинск. Фото: Андрей ПопковЗеленый снег выпал на въезде в Челябинск. Фото: Андрей Попков
Изменить размер текста:

Невидаль на старый Новый год в виде «зеленого» снега напугала жителей Челябинска. На въезде в город по автодороге «Урал» со стороны Екатеринбурга челябинец Андрей Попков заметил снежный покров подозрительного цвета. Он сфотографировал и записал на видео, как ярко-зеленые осадки выпали между садами и поселком Славино.

— Северные ворота в Челябинск, 400 метров от въезда в город. Зеленый снег! Это работа предприятия «Челябинский гранитный карьер», ребята. Позорище! Так мы встречаем гостей города в 2020 году, в год, когда должны были у нас пройти саммиты ШОС и БРИКС, — написал автор видео Андрей Попков.

В чем секрет зеленого снега? Рядом челябинский гранитный карьер. В нем добывают щебень и гранитную крошку. Челябинец предположил, что зеленоватая пелена поднялась в воздух во время очередных взрывных работ, которыми и производят добычу.

Корреспонденту КП-Челябинск в минэкологии объяснили причину цветного снега. Специалисты изучили аномалию и заверили, что она не представляет никакой угрозы.

— Окрашивание снега связано с пылью расположенного рядом гранитного карьера, на котором ведется добыча полезных ископаемых, — рассказал начальник управления экологического просвещения Минэкологии региона Виталий Безруков.

Правда, чиновник уточнил, что ведомством выявлено нарушение:

— Распространение пыли не должно выходить за санитарную зону предприятия. Со стороны ведомства будет размещена передвижная лаборатория для проведения замеров воздуха, а предприятие ждет проверка. При выявлении нарушений оно будет привлечено к ответственности, — заверил Виталий Безруков.

Зеленый снег в Челябинске. Автор видео: Андрей Попков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят [Часть 1]
Артур Чилингаров, знаменитый полярник: Холода в Россию опять придут 25 января. Со снегом и сугробами. Я уже «договорился» и с Морозом, и с Вьюгой
Своими новыми «зимними» прогнозами Герой Советского Союза и Герой России поделился только с нашим обозревателем Александром Гамовым
Новости 24
Челябинцы удивлены оперативной реакцией коммунальщиков на жалобу ВКонтакте
Алексей Текслер уволил еще одного чиновника
Три холодильника гнилой еды и трупы кошек: из квартиры уборщицы в Челябинске вывезли четыре самосвала мусора
Челябинские ученые придумали прибор для спасения дальнобойщиков
Материнский капитал в Челябинской области вырастет
Стал известен список мероприятий в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС
СК возбудил дело после взрыва петарды в руке школьника в Челябинской области
«Крещенских морозов не будет!»: неделю плюсовых температур обещают Челябинску
В Челябинске определился подрядчик для уборки дорог в Металлургическом районе
Мусоровоз раздавил рабочего на свалке в Магнитогорске
Уполномоченный не пустил журналистов на судебное заседание в Челябинске
Житель Челябинска разнес окна в магазине бутылками шампанского
В Челябинске власти проверят, почему вода в кранах стала коричневой
Начальник отдела судебных приставов из Челябинска пойдет под суд за взятку
Прокуратура проверила детский сад в Челябинске, где мерзли дети
Челябинцы опоздали на работу из-за проверок на дорогах
Премьер-министр России вывел Бориса Дубровского из состава важной Госкомиссии
Пост про туалеты принес всероссийскую популярность главе городка из Челябинской области
Жители многоэтажки в Челябинске обеспокоены сильным запахом газа в подъезде
Житель Челябинска собирает миллион через соцсети на переезд в Сочи