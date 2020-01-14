В Челябинске поразились зеленому снегу, который лежит при въезде в город

Невидаль на старый Новый год в виде «зеленого» снега напугала жителей Челябинска. На въезде в город по автодороге «Урал» со стороны Екатеринбурга челябинец Андрей Попков заметил снежный покров подозрительного цвета. Он сфотографировал и записал на видео, как ярко-зеленые осадки выпали между садами и поселком Славино.

— Северные ворота в Челябинск, 400 метров от въезда в город. Зеленый снег! Это работа предприятия «Челябинский гранитный карьер», ребята. Позорище! Так мы встречаем гостей города в 2020 году, в год, когда должны были у нас пройти саммиты ШОС и БРИКС, — написал автор видео Андрей Попков.

В чем секрет зеленого снега? Рядом челябинский гранитный карьер. В нем добывают щебень и гранитную крошку. Челябинец предположил, что зеленоватая пелена поднялась в воздух во время очередных взрывных работ, которыми и производят добычу.

Корреспонденту КП-Челябинск в минэкологии объяснили причину цветного снега. Специалисты изучили аномалию и заверили, что она не представляет никакой угрозы.

— Окрашивание снега связано с пылью расположенного рядом гранитного карьера, на котором ведется добыча полезных ископаемых, — рассказал начальник управления экологического просвещения Минэкологии региона Виталий Безруков.

Правда, чиновник уточнил, что ведомством выявлено нарушение:

— Распространение пыли не должно выходить за санитарную зону предприятия. Со стороны ведомства будет размещена передвижная лаборатория для проведения замеров воздуха, а предприятие ждет проверка. При выявлении нарушений оно будет привлечено к ответственности, — заверил Виталий Безруков.

Зеленый снег в Челябинске. Автор видео: Андрей Попков.

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