2020-01-15T13:43:06+03:00
Общество

Власти спрашивают, как в Челябинске использовать подземные переходы

При этом ремонтировать их грядущим летом точно не собираются по банальной причине
Инна КУМЕЙКО
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В этом году у части спусков сменили гранитную облицовку ступеней.В этом году у части спусков сменили гранитную облицовку ступеней.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Как бы ни бастовали урбанисты против подземных переходов в центре города, власти Челябинска не намерены менять устройство движения. Выглядят подземки удручающе: выщербленный пол, протекающий потолок, стены в потрескавшейся мраморной облицовке, разнокалиберные ларьки... Да, часть спусков в этом году отремонтировали, но и тоннелям нужна капитальная реконструкция.

НУЖЕН ПРОЕКТ И НЕМАЛАЯ СУММА

Будут ли восстанавливать тоннели подземки? Это вопрос корреспондент КП-Челябинск задал главе города Наталье Котовой:

— Требуются большие средства, если делать все качественно. Нужен проект. Потому не могу сегодня сказать, что этим летом мы будем что-то делать. Разом запланировать массу денег на пешеходные переходы в бюджете города не получится.

ПУСТИТЬ В ПЕРЕХОД АРТИСТОВ?

Тем временем, на портале электронных голосований Активный житель 74 появился опрос о перспективе использования подземного пространства.

— Увеличилось количество критических высказываний на торговлю в подземных переходах, размещенную в них наружную рекламу и точки питания. Арендаторы зачастую не выполняют обязательств по содержанию закрепленных территорий, — объясняется в преамбуле опроса.

Потому жители могут высказаться по перспективам использования переходов. Должны ли они эксплуатироваться только для передвижения пешеходов? Или в них можно размещать торговые ларьки? Может, использовать тоннели для выступлений уличных музыкантов и декламаторов или размещать в них объекты искусства? Допустима ли аренда переходов под рекламные конструкции или информационные стенды?

Есть еще один вариант ответа — решение должны принимать специалисты.

Высказываться можно до 24 января. Для голосования нужна регистрация на портале госуслуг.

Кстати, сейчас лидирует мнение, что тоннели могут использоваться для размещения арт-объектов.

Судя по информационному поводу опроса, власти намерены решить вопрос с подземной торговлей не в пользу последней.

Напомним, в марте в подземном переходе на площади внезапно появился Алексей Текслер, тогда только назначенный временно исполняющим обязанности губернатора. Его неприятно поразили грязные витрины с беляшами: это же антисанитария! Вскоре ларек убрали, но разномастные павильоны в подземке стоят по-прежнему.

Алексей Текслер у подземного ларька с беляшами. Фото: Инна КУМЕЙКО

Алексей Текслер у подземного ларька с беляшами.Фото: Инна КУМЕЙКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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