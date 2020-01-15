«Клиника года -2020» в Челябинске: объявляем старт пятого проекта народного голосования

«КП-Челябинск» объявляет старт проекта «Клиника года — 2020». Проводить этот проект на Южном Урале мы начали пять лет назад. Уже тогда мы хотели, чтобы жители области знали о медицинских учреждениях и врачах, которым они могут доверить свое здоровье.

Проект «Клиника года» ставит перед собой две важные задачи. Во-первых, рассказать о медицинских учреждениях Южного Урала: от муниципальных многопрофильных больниц до небольших частных центров. И, во-вторых, сориентировать жителей и гостей области в современных медицинских услугах для взрослых и детей.

Аудитория проекта «Клиника года» поражает. Только в прошлом году за лучшие медицинские учреждения южноуральцы оставили более 100 тысяч голосов.

Наш проект реализуется при поддержке министерства здравоохранения Челябинской области и Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, а это способствует развитию новых форм профессионального общения и обмена опытом.

— На сегодняшний день проект «Клиника года» — это не только популяризация заботы о здоровье, навигация среди медицинских учреждений, получение обратной связи о качестве обслуживания клиентов, но и прекрасная возможность для организаций здравоохранения заявить о себе через крупнейшие каналы коммуникации, — подчеркивает директор Челябинского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — Наш проект дает возможность пациентам узнать, какие клиники пользуются доверием горожан и уважением экспертов, позволяет лучше понять работу медицинских работников, обсудить новейшие технологии и методы лечения, а также задать вопросы докторам и получить бесплатные консультации онлайн по любым вопросам, касающимся здоровья.

Начиная с февраля, жители Челябинской области будут голосовать за лучшие, по их мнению, медицинские учреждения в различных номинациях. По итогам народного голосования определятся победители. Церемония награждения будет приурочена ко Дню медицинского работника.

Если вы хотите стать партнером или участником проекта, получить обратную связь от потенциальных клиентов по результатам потребительских предпочтений, рассказать об услугах вашего лечебного учреждения, оставьте заявку по телефону: 8-919-327-48-07, e-mail: Ekaterina.pletneva@phkp.ru (Плетнева Екатерина Юрьевна).

Проголосовать за лучшие клиники Челябинской области можно на специальной странице нашего сайта.