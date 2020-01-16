«Лучше бы дочке помог!»: житель Челябинска, собирающий миллион на переезд в Сочи, оказался алиментщиком

Валерий Полунин решился на одиозный эксперимент: собрать деньги на переезд в Сочи. Парень объявил сбор на своей странице во «ВКонтакте». После публикации об этом редакцию КП-Челябинск завалили сообщениями. Люди, знакомые с Полуниным, пишут, что переводить ему деньги не следует.

Вот что написала сотрудница премиального фитнес-центра.

— Взяла его на работу барменом. Служба безопасности была вся в отпусках, а сотрудник срочно требовался. Проработал он пару неделек. Затем пришла клиентка и заявила о его чрезмерном внимании к ее дочери. Служба безопасности вернулась, и я попросила проверить его. Оказалось, у него куча долгов, и его разыскивает полиция по какому-то делу, какому — не уточнили, — сообщила на условиях анонимности бывший работодатель Валерия.

Также выяснилось, что у Валерия есть дочь, с которой он не общается и не помогает деньгами.

— Ребенку два года. Полтора из них он не платит алименты. Раньше отчислял, но копейки, и то я выпрашивала. С дочкой не общается уже почти год. Он очень наглый и скользкий человек. Хочу поехать лично к приставам чтобы искали его, неизвестно, где он работает. Развелись, потому что надоело его бесконечное вранье и поднимал пару раз руку на меня. Дочке тогда было всего три месяца. Жаль его новую девушку, говорят, предложение сделал, а ей всего 19 лет. Это передали общие знаковые, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск бывшая супруга Полунина Валентина.

Мы проверили наличие долгов у Валерия через открытую базу исполнительных производств на сайте УФССП по Челябинской области. На 16 января 2020 года у него четыре невыплаченных кредита и долг за коммуналку в 18 тысяч.

Информация о долгах Валерия - в открытом доступе на сайте службы судебных приставов.

Однако по кредитам исполнительное производство завершено в ноябре прошлого года. Приставы списали долги, потому что брать с Валерия нечего. Скорее всего, он работает неофициально и ничего у него в собственности нет.

Но через полгода взыскатель может повторно обратиться в службу приставов. Возможно, за это время Валерий обзаведется каким-то имуществом или устроится на официальную работу. Кстати, наш корреспондент ранее спрашивала у героя публикации, где он работает. Но конкретного ответа не получила.

— Работаю на одном предприятии, о котором распространяться не хотел бы.

Мы попытались вновь связаться с Валерием, чтобы взять его комментарий к этой публикации, но он заблокировал сообщения от нашего журналиста. К слову, на данный момент он собрал 300 рублей на переезд в солнечный город.

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Сам Валерий воспринимает сбор как эксперимент, и говорит, что вполне может скопить денег без посторонней помощи. Челябинец осознает, что своим проектом соберет больше негативных отзывов, чем денег.

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