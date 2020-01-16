2020-01-16T15:36:23+03:00
Общество

«Лучше бы дочке помог!»: житель Челябинска, собирающий миллион на переезд в Сочи, оказался алиментщиком

Также на нем висит задолженность по коммуналке
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Валерий хочет собрать миллион, чтобы уехать к морю. Фото предоставлено героем публикацииВалерий хочет собрать миллион, чтобы уехать к морю. Фото предоставлено героем публикации
Изменить размер текста:

Валерий Полунин решился на одиозный эксперимент: собрать деньги на переезд в Сочи. Парень объявил сбор на своей странице во «ВКонтакте». После публикации об этом редакцию КП-Челябинск завалили сообщениями. Люди, знакомые с Полуниным, пишут, что переводить ему деньги не следует.

Вот что написала сотрудница премиального фитнес-центра.

— Взяла его на работу барменом. Служба безопасности была вся в отпусках, а сотрудник срочно требовался. Проработал он пару неделек. Затем пришла клиентка и заявила о его чрезмерном внимании к ее дочери. Служба безопасности вернулась, и я попросила проверить его. Оказалось, у него куча долгов, и его разыскивает полиция по какому-то делу, какому — не уточнили, — сообщила на условиях анонимности бывший работодатель Валерия.

Также выяснилось, что у Валерия есть дочь, с которой он не общается и не помогает деньгами.

— Ребенку два года. Полтора из них он не платит алименты. Раньше отчислял, но копейки, и то я выпрашивала. С дочкой не общается уже почти год. Он очень наглый и скользкий человек. Хочу поехать лично к приставам чтобы искали его, неизвестно, где он работает. Развелись, потому что надоело его бесконечное вранье и поднимал пару раз руку на меня. Дочке тогда было всего три месяца. Жаль его новую девушку, говорят, предложение сделал, а ей всего 19 лет. Это передали общие знаковые, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск бывшая супруга Полунина Валентина.

Мы проверили наличие долгов у Валерия через открытую базу исполнительных производств на сайте УФССП по Челябинской области. На 16 января 2020 года у него четыре невыплаченных кредита и долг за коммуналку в 18 тысяч.

Информация о долгах Валерия - в открытом доступе на сайте службы судебных приставов.

Информация о долгах Валерия - в открытом доступе на сайте службы судебных приставов.

Однако по кредитам исполнительное производство завершено в ноябре прошлого года. Приставы списали долги, потому что брать с Валерия нечего. Скорее всего, он работает неофициально и ничего у него в собственности нет.

Но через полгода взыскатель может повторно обратиться в службу приставов. Возможно, за это время Валерий обзаведется каким-то имуществом или устроится на официальную работу. Кстати, наш корреспондент ранее спрашивала у героя публикации, где он работает. Но конкретного ответа не получила.

— Работаю на одном предприятии, о котором распространяться не хотел бы.

Мы попытались вновь связаться с Валерием, чтобы взять его комментарий к этой публикации, но он заблокировал сообщения от нашего журналиста. К слову, на данный момент он собрал 300 рублей на переезд в солнечный город.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Заработать не пробовал?»: жителей Челябинска возмутила задумка земляка собрать миллион на переезд в Сочи (подробнее)

Сам Валерий воспринимает сбор как эксперимент, и говорит, что вполне может скопить денег без посторонней помощи. Челябинец осознает, что своим проектом соберет больше негативных отзывов, чем денег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Почему в райском Крыму русский бизнес попадает в бюрократический ад
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, еще не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Но еще больше удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их буквально гонят. Часть 2
Новости 24
В Челябинске назвали пять спортсменов, уехавших за рубеж
В епархии готовы назвать сроки, когда достроят кафедральный собор в Челябинске
Пропавшего во время прогулки жителя Челябинской области нашли спустя 14 лет в Белоруссии
В Челябинске автомобиль ГИБДД увезли на эвакуаторе
«Ходят по кругу, выворачивают шею»: жителей Челябинска просят не приближаться к больным голубям
В Челябинской области птицы устали от людей
Не убьет лезвием, так добьет мимишностью: налетчик вооружился ножом с олененком Бэмби в Челябинске
Очень сильный снег и дождь: в Челябинске испортится погода
«Помолиться перед вылетом»: рядом с аэропортом в Челябинске построят мечеть и церковь
На бабушку в Челябинской области «свалился» грузовик с дровами
«Почему тебя не встречают? Ты дома одна?»: домушницы отследили второклассницу в Челябинске и попытались обокрасть ее квартиру
СК России предъявил обвинение подельнику Юревича при получении крупной взятки в Челябинске
Управляйку из Магнитогорска уличили в воровстве собранных с населения денег
Забор, пропавший у пятиэтажки в Челябинске, окружал дом незаконно
В Челябинске подрядчиков обязали ремонтировать не только дороги, но и тротуары
Нашедшему приют в чужой семье бомжу из Челябинска поможет Следственный комитет
От Челябинска до Бакала: «Уралэнергосбыт» опубликовал ТОП крупнейших неплательщиков
Воспитанник «Трактора» выиграл «золото» зимних Юношеских Олимпийских игр
В городском бору Челябинска появилась загадочная газовая труба
Советник губернатора Челябинской области сложил полномочия по собственному желанию
Машина со школьницами упала с моста в Челябинске в реку
Рядом со школой в «Парковом» уже три года сливают нечистоты в Челябинске
Жители Челябинской области просят не спасать кота, который гуляет по заправке