Есть с золота, спать на шелке: в Челябинске элитные квартиры покупают выходцы из Средней Азии

После новогодних каникул рынок жилья в Челябинской области оживился. В атаку пошли покупатели в расчете на уступчивость продавцов: желающих купить квартиры пока немного. Потому каждый торгуется. Средняя стоимость квадратного метра жилья в миллионнике — 40 тыс. руб. Это более чем в шесть раз ниже, чем в Москве.

Предложение на рынке недвижимости в Челябинске по-прежнему превышает спрос. Оттого продавец идет на уступки.

КЕМ ПРИРАСТАЕМ?

Тенденция отъезда челябинцев из родного города продолжается. Уезжают выпускники школ, молодые специалисты, семьи с детьми. Социологи фиксируют: каждый пятый горожанин хочет уехать из региона. Тренд задан еще в 2016 году.

Южноуральцы уезжают в Екатеринбург, Краснодарский край, Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Прирастает регион выходцами из Средней Азии, Северного Казахстана, Кургана, Сибири. Они — активные покупатели жилья в миллионном городе. И не только эконом-класса. А ведь еще несколько лет назад мигрантам из ближнего зарубежья не так-то просто было снять квартиру в Челябинске. Арендодатели чурались таких клиентов.С тех пор многое изменилось.

КАПИТАЛ СКОЛОТИЛ НА ФРУКТАХ

— Мой клиент, выходец из Таджикистана, недавно купил квартиру площадью 150 кв. м в ЖК «Александровский». Цена вопроса — 8,3 млн. руб. Первоначальный взнос по сделке — 50% стоимости жилья. Прочее клиент оформил в ипотеку. В покупке использован материнский капитал. В отремонтированной и оснащенной квартире будет жить клиент с семьей — женой и двумя детьми. Скоро у супругов родится третий ребенок, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск риэлтор Любовь Иванова.

Обладатель элитной квартиры торгует фруктами. ЖК «Александровский» — престижный микрорайон с безопасными дворами, комфортабельными детскими площадками и лесом в трех шагах.

Богатые интерьеры огромной квартиры обживает многодетная семья торговцы фруктами. Фото: архив героя публикации.

ДЕШЕВЕЮТ НА МИЛЛИОНЫ

Челябинский рынок недвижимости просел в 2015 году. Тогда начали говорить о неблагоприятной экологической обстановке, у горожан появилось «чемоданное настроение». К тому же, бурно развивался рынок нового жилья: за год было построено около миллиона квадратных метров, и последующие годы тенденция сохранялась.

Трехкомнатная квартира 60 кв. м в доме 121 серии на Северо-Западе стала стоить 2,5 млн руб. против прежних 3,5 млн руб. За прошедшие пять лет, квадратный метр в Челябинске подешевел, в среднем, на 20%.

Тенденция 2020 года — стагнация. Цены не вырастут, но и не упадут. Окончательно обвалиться не дадут госпрограммы. Например,материнский капитал в его усиленной реинкарнации. Дешевеет ипотека. Например, «Сбербанк» выдает кредиты на жилье в новостройках по ставке 8,9% годовых. Зарплатные клиенты могут купить квартиру на вторичном рынке по ставке 9,6% годовых. Исторического минимума достиг размер первоначального взноса: для оформления сделки достаточно 10% от стоимости жилья.

По-прежнему самые популярные квартиры — студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Самую дешевую студию площадью 18 (!) кв. м в Челябинске можно купить за 800 тыс. руб. Максимальная цена студий — 1,4 млн руб.

Стоимость однокомнатных квартир — 1,1 млн. руб. — 1,9 млн. руб.

Цена «двушек» — 1,4 млн руб («сталинки», «хрущевки», «брежневки») — 2,5 млн руб.

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