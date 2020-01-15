Самую дорогую квартиру в Челябинске выставили на продажу: сколько стоит, как выглядит

15 Янв. 2020 2020-01-15T05:41:49+03:00

В ней целых три гардеробные и ротонда [ФОТО]

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За хоромы площадью 372 кв м в самом центре города — на Кировке — просят 48 млн руб. На сегодняшний день это самая дорогая квартира из выставленных на продажу в Челябинске.

Комнаты в квартире. Фото: cian.ru

В объявлении почему-то указано, что в квартире всего три комнаты. На самом же деле, судя по плану помещений, чего в ней только нет! Кухня-столовая, гостиная, детская спальня, основная спальня, будуар (женская комната для купания и переодевания) со своими ванной и гардеробной, еще гардеробные комнаты и санузлы, два балкона, прачечная. И даже имеется ротонда — цилиндрическая постройка с куполом. Высоченные потолки, полукруглые витражные стены холла и спиралевидная мозайка на полу создают ощущение, будто находишься во дворце. При этом некоторые комнаты — например, детская — выглядят весьма скромно.

Будуар в квартире. Фото: cian.ru

«Переход в приватную зону сделан в виде ротонды с симметрично оформленными стенами. Удобство проживания обеспечивают потайные и встроенные гардеробные, а также просторные закрывающиеся переходы из гостевой зоны в приватную», — говорится в объявлении.

Детская в квартире выглядит весьма скромно. Фото: cian.ru

Квартира расположена в пятиэтажке 1999 года постройки. Есть огороженная охраняемая территория и подземная парковка. Окна выходят во двор. Поэтому в квартире не слышно шума Кировки.

А спальня похожа на дворец. Фото: cian.ru

Примечательно, что квартира висит на сайтах объявлений по меньшей мере два года. Цена упала на 12 млн.

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ИСТОЧНИК KP.RU