2020-01-19T15:50:06+03:00
Общество

Губернатор Челябинской области отмечает сегодня день рождения

Алексею Текслеру 19 января исполнилось 47 лет
Андрей Москвичев
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Губернатор редко бывает в кабинете. Больше половины времени он встречается с южноуральцами. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиГубернатор редко бывает в кабинете. Больше половины времени он встречается с южноуральцами. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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Руководитель Челябинской области родился в столице региона и жил в Металлургическом районе до 16 лет, пока его семья не переехала в северную столицу России Норильск, откуда начался долгий путь будущего губернатора от простого техника завода до заместителя министра энергетики.

Спустя 30 лет Алексей Текслер вернулся на историческую родину, победил с большим отрывом на выборах губернатора и успел меньше чем за год своего правления запомнится необычным стилем правления.

РАЗВОРОТЫ

Еще в самой первой своей поездке по Челябинской области, тогда исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер удивил всех своими «разворотами», когда вместо намеченного маршрута, он с кортежем отправился в поселок Роза. Они стали настолько частыми и популярными у жителей, что совсем недавно «развороты» признали лучшей региональной практикой.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

ОБЩЕНИЕ С ЖИТЕЛЯМИ

Будучи технократом, Алексей Текслер всегда старается внедрять новые технологии в массы. Так получилось и с тем, как губернатор решил получать информацию о регионе, что называется, «из первых рук». Инстаграм Текслера стал настоящим «ноу-хау» для региональной политики. Нередко во время своих поездок по региону, губернатор совершал «развороты» именно в те места, о которых он узнал от комментариев жителей.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ И ГЛАВАМИ РАЙОНОВ

Говоря об этом пункте, достаточно лишь вспомнить серию громких увольнений, которые случались уже после первых поездок губернатора. Почти все чиновники Челябинской области, к которым были огромное количество вопросов у жителей, вызывали недовольство у самого Алексея Текслера. Глава региона общается с людьми в компании министров и глав районов, чтобы в случае проблем сразу дать им знать о проблемах в области.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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