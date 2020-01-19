Губернатор Челябинской области отмечает сегодня день рождения

Руководитель Челябинской области родился в столице региона и жил в Металлургическом районе до 16 лет, пока его семья не переехала в северную столицу России Норильск, откуда начался долгий путь будущего губернатора от простого техника завода до заместителя министра энергетики.

Спустя 30 лет Алексей Текслер вернулся на историческую родину, победил с большим отрывом на выборах губернатора и успел меньше чем за год своего правления запомнится необычным стилем правления.

РАЗВОРОТЫ

Еще в самой первой своей поездке по Челябинской области, тогда исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер удивил всех своими «разворотами», когда вместо намеченного маршрута, он с кортежем отправился в поселок Роза. Они стали настолько частыми и популярными у жителей, что совсем недавно «развороты» признали лучшей региональной практикой.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

ОБЩЕНИЕ С ЖИТЕЛЯМИ

Будучи технократом, Алексей Текслер всегда старается внедрять новые технологии в массы. Так получилось и с тем, как губернатор решил получать информацию о регионе, что называется, «из первых рук». Инстаграм Текслера стал настоящим «ноу-хау» для региональной политики. Нередко во время своих поездок по региону, губернатор совершал «развороты» именно в те места, о которых он узнал от комментариев жителей.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ И ГЛАВАМИ РАЙОНОВ

Говоря об этом пункте, достаточно лишь вспомнить серию громких увольнений, которые случались уже после первых поездок губернатора. Почти все чиновники Челябинской области, к которым были огромное количество вопросов у жителей, вызывали недовольство у самого Алексея Текслера. Глава региона общается с людьми в компании министров и глав районов, чтобы в случае проблем сразу дать им знать о проблемах в области.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00