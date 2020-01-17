Фото Южного Урала, от которых захватывает дух

К 86-летию образования Челябинской области и в канун мероприятий саммитов ШОС-БРИКС Государственный исторический музей Южного Урала выпустил красочный альбом «Южный Урал. Лучшие фотографии». Его составили около 260 работ 56 авторов.

Этот альбом отличается от традиционных имиджевых изданий. Главным критерием отбора фотографий стали не «обязательные» темы, а художественные и технические достоинства самих работ. Как подчеркивает составитель Владимир Богдановский, каждая фотография в альбоме — это творческая удача. Многие из них были отмечены высокими наградами на российских и международных конкурсах.

Александр Глебов. Проезжая по зиме

В итоге альбом стал ближе к жизни, наполнился настроением. В приветственном слове к читателям губернатор Алексей Текслер отметил, что на Южном Урале люди живут интересной и полнокровной жизнью в окружении потрясающей природы. Поэтому в альбоме много пейзажных фотографий. Наши земляки гордятся и своим умением трудиться, создавать новое, сохранять свои традиции, что также нашло отражение в работах фотомастеров.

Альбом в очередной раз, но с новой стороны раскрывает достоинства Южного Урала и живущих здесь людей. Главная эмоция, которая остается после просмотра альбома, — это желание побывать здесь и непременно вернуться еще.

Андрей Ткаченко. Река Миасс в окрестностях Челябинска.

— Может ли простая улыбка человека, приехавшего на Бажовский фестиваль стать новостью? Или утренняя партия только что испеченного хлеба? Или живописный туман над рекой? Скорее всего, вряд ли. Но, согласитесь, для каждого из нас такие моменты становятся очень важными. Фотография фиксирует их и оставляет в нашей памяти. Мы обращаемся к таким фотографиям, чтобы испытать вновь прекрасные моменты нашей жизни, — расскзал вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов

Владимир Богдановский, составитель, директор Государственного истоического музея, председатель Челябинского регионального отделения Союза фотохудоджников России:

— Собранные в альбоме фотографии — результат многочисленных фотографических событий, которые происходят у нас в области. Это фотофестивали, фотомарафоны и фотоконкурсы. Мы никогда не даем авторам заданий — пойди и сними то-то, а вот это не снимай. Нет! В том-то и смысл, что фотограф сам выбирает для себя объект или событие и снимает то, что на душу легло. А в итоге это становится историей.

Владимир Богдановский. Утро

— Я в восторге от того, что получилось в результате работы многих моих коллег-фотографов.Но еще больше я радуюсь тому, что, пожалуй, впервые при создании подобного фотоальбома, представляющего наш регион, удалось преодолеть систему «обязательных» тем. Мера в отборе фотографий для издания была одна — качество самой фотографии, — отметил знаменитый фотограф Евгений Ткаченко.

Василий Яковлев. Озеро Смолино

Василий Яковлев. Панорама Челябинска

Марат. Ахматвалеев. Уральский хребет