Пенсионер из Челябинской области обвинил больницу в заражении гепатитом С

Александр Сулимов из Магнитогорска несколько раз был на грани жизни и смерти. К пенсии его здоровье разрушилось, мужчина стал инвалидом.

— Свои легкие я оставил в металлургическом цехе. Теперь ношу баллончик с лекарством, чтобы не умереть от удушья. Болят суставы, нашли язву желудка. Правда, из колеи меня выбила другая история, — рассказывает Александр КП-Челябинск.

ИСТОЧНИК ЗАРАЗЫ ВЫЧИСЛИЛ САМ

В мае 2018 года тогда еще 64-летний пенсионер попал в больницу с обострением панкреатита. Готовили к экстренной операции, взяли кровь на гепатиты. Результат скрининга ошеломил: у Александра нашли anti-HCV, то есть гепатит С.

У болезни нехорошая репутация. Передается через капельки крови, поэтому часто заражаются наркоманы и их половые партнеры. Александр в порочащем честь поведении замечен не был. А потому сделал естественный вывод: его заразили в больнице во время прошлой госпитализации.

За полгода до этого Александр Сулимов уже лежал в Магнитогорской горбольнице №2. Тогда у мужчины тоже брали анализы на гепатиты — кровь была чистой.

— Тогда мне делали много инъекций и капельниц. Даже откачивали, когда я упал в коридоре. Что-то кололи прямо на месте. Могли нарушить санитарные нормы, — рассказывает Александр.

По словам мужчины, в его палате лежал наркоман и еще один тип, весь в наколках. Александр уверен, что у обоих был гепатит. Уже после выписки, утверждает мужчина, он узнал, что такой же диагноз же у медсестры, делавшей ему уколы. Словом, сомнений в причине болезни не осталось. В декабре 2018 года Александр обратился в суд. Он обвинил медиков в заражении гепатитом, и потребовал у моральную компенсацию в размере 200 000 рублей.

«МЕДСЕСТРЫ В ПЕРЧАТКАХ, А ШПРИЦЫ — ОДНОРАЗОВЫЕ»

Доказать факт заражения в суде первой инстанции и при помощи апелляции не удалось. Медики дали отпор пациенту.

— В нашей больнице используются одноразовые стерильные инструменты. Медсестры работают в перчатках, применяются обеззараживающие средства. Во время первой госпитализации пациент мог находиться в инкубационном периоде, который длится 180 дней. В этот период вирус уже в крови, но количество антител недостаточно для их выявления. А заразиться он мог, леча зубы, или же через бытовые приборы — зубные щетки и бритвы, — заявила в суде представитель больницы.

Суд отказал Сулимову в компенсации.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Медсестра также заверила, что использовала одноразовые шприцы и обрабатывала свои руки и место укола.

Роспотребнадзор в работе больницы нарушений не нашел.

«САДИТЬСЯ НА ШЕЮ СТЫДНО»

В поисках правды Александр пошел к адвокатам. На юрпомощь Сулимов потратил 60 тысяч рублей. Еще сто тысяч он занимал в банке на поездку в Москву, где ему обещали провести операцию. Но поездка сорвалась из-за гепатита.

Александр остался с проблемами один на один. Его гложет депрессия.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Сейчас на Сулимове повис долг. Платежи по кредитам съедают полпенсии. На жизнь, коммуналку и на лекарства остается несколько тысяч. И помочь некому. С детьми от первого брака Александр не общается, а вторая супруга недавно скончалась от рака. Александр живет одиноко, его накрыла депрессия.

От сбора средств через сайт «Комсомолки» Александр отказался. Говорит: это стыдно. И садиться на шею на старости лет мужчина не хочет.

— Понимаю, что медиков уже не накажут. Но хочу справедливости. Пусть мне выплатят компенсацию. Я верну долги и уеду в Ашу, к своему младшему брату, — говорит Александр.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Гепатит С — излечим

Инфекционист Александра БЕСПАЛОВА:

— Гепатит С — серьезное заболевание, которое может привести к развитию цирроза и рака печени. Но примерно у трети заразившихся он проходит сам собой. Либо вирус вообще исчезает из крови. Либо человек остается носителем, но не болеет.

Против гепатита С еще нет прививки. Но саму болезнь успешно лечат. Стоимость и тактика лечения зависят от вида, подтипа вируса. Самый простой можно вылечить за счет государства, если обратиться в специализированный центр. В Челябинске он находится в Металлургическом районе, получить направление можно в своей поликлинике. В противном случае покупать лекарства придется за собственный счет, иногда суммы, потраченные на лекарство, могут быть порядка миллиона.

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