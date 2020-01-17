«Мы выбрали Белый хутор»: почему люди покупают квартиры загородом?

Жить в шумном мегаполисе или переехать за город — этот вопрос, пожалуй, один из самых актуальных для тех, кто ищет новую квартиру для своей семьи. Число горожан, желающих скрыться подальше от городского шума, постоянно растет. Одни до сих пор выбирают, куда перебраться, а другие уже наслаждаются всеми прелестями жизни в формате закрытого поселка в 20 минутах от центра города.

В этой статье мы рассказываем об одном, но очень важном аспекте выбора проживания в новом микрорайоне «Белый хутор» в Челябинске. Речь пойдет о возможностях растить и воспитывать детей в комфортных и безопасных условиях загородного поселка.

КАК МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

— В «Белом хуторе» мы живем третий год, раньше ютились в полуторке в типичном спальном районе Челябинска. А когда родился второй ребенок — решили расширяться, — рассказывает Анна Мишина. — Искали жилье недалеко от центра, чтобы был чистый воздух и домов поменьше. Изначально рассматривали другой микрорайон, но муж буквально случайно проехал мимо «Белого хутора», и ему понравилось. Записались на экскурсию. Приехали всей семьей: мы, дети, бабушки и дедушки, осмотрели все дома и сделали свой выбор, о чем ни на минуту не пожалели.

— Раньше мы жили в съемной квартире в центре Челябинска и, конечно же, мечтали о своем жилье. Супруг увидел рекламу «Белого хутора» зимой 2016 года. Мы решили съездить посмотреть и сразу же влюбились в этот микрорайон, — говорит Лидия Сайфуллина. — Тут же начали выбирать квартиру, а потом — праздновать новоселье.

ПРИЧИНА 1: ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И БЕЛЫЙ СНЕГ

Доказано: дети, проводящие больше времени на природе, чувствуют себя лучше, да и ведут спокойнее. Чистый воздух помогает малышам лучше развиваться, улучшает кровообращение, а здоровый сон после вечерних прогулок закрепляет прекрасное состояние растущего организма.

— Чистый воздух и природа отлично укрепляют детское здоровье. Для меня, как для мамы, это очень важно. Озеро Шершни в шаговой доступности и лесной массив прекрасны для прогулок на свежем воздухе, катания на лыжах, санках и велосипедах, — говорит Лидия Сайфуллина. — А летом с детьми мы ходим за грибами и ягодами.

Нахождение вдали от каменных джунглей мегаполиса способствует физическому и умственному развитию ребенка. А детям, страдающим частыми респираторными заболеваниями и астмой, врачи даже настоятельно советуют жить в окружении лесов.

— Зимой снег на дорогах Челябинска грязный, а здесь, в «Белом хуторе» дети с удовольствием играют в снежки и строят ослепительно белоснежных снеговиков, — говорит Анна Мишина. — Своим детям мы разрешаем от души поваляться в снегу и покататься с горок, не переживая, что ребята испачкаются. Еще, конечно, ценим не затуманенное пеленой смога небо. Когда выбираемся в город, сразу чувствуется дым.

ПРИЧИНА 2: БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ И ДЕТСКИЙ ДОСУГ

Прогулявшись по загородному кварталу «Белый хутор», можно насчитать 10 детских городков с травмобезопасными игровыми горками, качелями и турниками.

В центре микрорайона расположена большая детская площадка, которая летом превращается в гигантскую песочницу. Такое игровое пространство — важный момент в развитии ребенка и его познании мира.

На площадке имеется веревочная паутина, на которой дети могут отрабатывать навыки лазания в безопасной среде. Познавать мир через безопасный риск — тренд современных детских площадок. Карабкаясь вверх по паутинке, дети получают тот же опыт, что и при лазании по деревьям, выступам, крышам гаражей. Такой «тренажер» поможет развить силу мышц и координацию. Не удивительно, что паутинку в «Белом хуторе» любят и дети, и взрослые, причем, круглый год. Детские площадки в микрорайоне отвечают всем требованиям ГОСТа и запросам родителей к безопасности, удобству, доступности и внешнему оформлению.

Более старшему поколению нравятся уличные тренажеры и спортивная площадк а. На ней летом с удовольствием катаются на гироскутерах, а зимой — на коньках.

— Один из главных моментов, которым мы руководствовались, выбирая загородное жилье с детьми, это безопасность. В «Белом хуторе» территория огорожена, она освещена и находится под охраной круглосуточно. Дети могут спокойно гулять как в своем, так и в соседних дворах, а родители без страха и волнений отпускают ребят на улицу. Ранее, когда мы жили в обычном спальном микрорайоне, я очень боялась за ребенка, потому что нередко на улице встречались подозрительные личности. Здесь поводов для таких беспокойств просто нет, — добавляет Лидия Сайфуллина. — На мой взгляд, проживая в закрытом поселке с охраной и КПП, дети находятся в большей безопасности, чем в самом благополучном районе города.

Чтобы еще больше сдружить хуторян, застройщик и управляющая компания регулярно проводят семейные мероприятия, где жители по-соседски вместе отмечают праздники. Например, перед Новым годом в Белом хуторе торжественно открыли ледовые горки, летом отпраздновали День защиты детей, а на 9 мая — высадили из деревьев символичный парк Победы. Праздничные мероприятия для хуторян — добрая традиция, и с каждым годом она набирает все больше сторонников.

ПРИЧИНА 3: УДОБНЫЕ ПОДЪЕЗДЫ...

Кто хоть раз пробовал выйти из квартиры с коляской и добраться до двора, чтобы погулять с малышом, прекрасно понимает, с какими страданиями сталкиваются молодые родители.

— До переезда в «Белый хутор» мне приходилось в буквальном смысле таскать на себе и ребенка, и коляску, — вспоминает Лидия. — Здесь все подъезды оборудованы пандусами для колясок, а лифты отправляются и с первого, и даже с нулевого этажей.

…И ДОБРЫЕ СОСЕДИ

— Мне нравятся дружелюбные и культурные соседи: мы знаем в лицо всех, кто живет рядом. А молодые мамочки даже сделали свой форум в вайбере, где перепродают друг другу игрушки и детскую одежду, из которых вырастают их собственные дети, — добавляет Анна Мишина. — Также мне нравится, что дети постарше прекрасно находят себе друзей из своего круга, из приличных семей.

Кстати, добраться из «Белого хутора» до центра Челябинска можно за 20-25 минут. Регулярно, с интервалом в 10 минут до микрорайона курсирует маршрутное такси.

Кроме этого в 2020 году до микрорайона построят вторую дорогу. Если первая проходила среди сложившейся застройки, то вторую планируют строить напрямую до главной городской артерии в центр Челябинска.

ПРИЧИНА 4: НАЛИЧИЕ ДЕТСКОГО САДА И СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ

Наличие детского сада рядом с домом — по-настоящему нужный пункт. Дефицит мест в садиках — насущная проблема для любого городского жителя. В «Белом хуторе» эту задачу решили и продолжают развивать инфраструктуру.

Третий год здесь работает МДОУ №51 — это полноценный детский сад на 200 мест. Для удобства родителей из «Белого хутора» год назад учреждение перешло с 10,5 на 12 часовой рабочий день. У мам и пап такая инициатива широко приветствуется, поскольку отпадает необходимость «бежать» за ребенком в детский сад сразу после работы. Теперь детки могут полноценно пребывать в садике с семи утра до семи вечера.

— Детский сад граничит с микрорайоном, до него можно дойти пешком или доехать на автомобиле. Часть воспитателей проживает прямо в микрорайоне, с ними всегда можно связаться и обсудить возникающие вопросы, — говорит Анна Мишина. — Нам дали путевку в МДОУ №51, когда ребенку исполнилось два с половиной года. А в других микрорайонах мои подруги ждут места в садике гораздо дольше. Площадка детского сада открывает прекрасный вид на Шершни. Детки гуляют в окружении природы, слушают пение птиц — как в санатории!

Застройщик «Белого хутора» Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) продолжает инвестировать средства в социальную инфраструктуру микрорайона. Инициатива застройщика — возведение школы на 1100 учеников в 2020-2021 годах. Разрешение на строительство уже получено.

ПРИЧИНА 5: МАГАЗИНЫ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

— Проживая в закрытом микрорайоне с маленьким ребенком, очень важно иметь в шаговой доступности продуктовый магазин и аптеку. А также при необходимости своевременно получать медицинскую помощь, — говорит Лидия Сайфуллина. — В нашем микрорайоне имеется магазин, аптека со всеми необходимыми товарами для детского здоровья и гигиены, а также офис врача общей практики с процедурным кабинетом и сервисом по забору основных анализов.

Муниципальный офис врача общей практики находится в новом современном здании, для приема пациентов доступны просторные кабинеты, акушерские смотровые, лаборатория, прививочный и процедурный кабинеты. В офисе принимают три врача, при двухсменном режиме работы они могут принимать до 10 тысяч человек прикрепленного населения.

— Кабинет врача — это очень важно для жителей, тем более тех, у кого есть дети. Когда мы выбирали жилье в загородном поселке и обратились в ЮУ КЖСИ, перед нами сразу возникали вопросы: будет ли врач, участковый и магазины. Теперь у нас все это есть! — резюмирует Анна Мишина.

Философия логотипа «Белого хутора» — два аиста в гнезде, которые ждут прибавления в семействе. Это и отражает главные ценности микрорайона: семья, дети и комфорт.

«Белый хутор» — первый в Челябинске квартал, где ощущение близости к природе дополняется развитой социальной инфраструктурой. На территории микрорайона уже работают муниципальный детский сад, офис врача общей практики, аптека, супермаркет, паспортный стол, кулинария и салон красоты. Дворы закрыты от посторонних, а территория находится под наблюдением. Среднее время в пути до центра Челябинска — 20 минут.

Сайт: Белыйхутор.рф

Застройщик — АО «ЮУ КЖСИ» (создано правительством Челябинской области).

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