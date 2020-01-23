2020-01-23T07:12:40+03:00
Общество

«Моя собака чище людей!»: одни жители Челябинска бесят других, что ходят в супермаркеты с питомцами

Некоторые даже возят животных в продуктовых тележках
Ирина КАРЕЛИНА
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Эту даму с собачкой обсуждают в соцсети. Фото: vk.com/magnitkacityЭту даму с собачкой обсуждают в соцсети. Фото: vk.com/magnitkacity
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Большой черный пес стоял возле открытой витрины и обнюхивал пакеты с молоком, пока его хозяйка выбирала, что купить на ужин. Такую картину застала в одном из супермаркетов Челябинска сотрудница «Комсомольской Правды» Ирина.

— Как относиться к тому, что в продуктовый магазин, где продаются незапакованные овощи и другие продукты, приводят собак? — возмутилась коллега. — Я высказала сотруднице магазина, а она пожала плечами. Мол, сейчас большая конкуренция, поэтому они никому не препятствуют. Боятся, что люди с собаками перестанут к ним ходить. А что люди без собак к ним ходить перестанут — видимо, не боятся!

Случай в Челябинском продуктовом супермаркете. Фото: Ирина Аверенкова.

Случай в Челябинском продуктовом супермаркете. Фото: Ирина Аверенкова.

ЖИВОТНЫЕ В МАГАЗИНЕ: ЗА И ПРОТИВ

Это не единичный случай. Дама с собачкой из Магнитогорска пошла еще дальше — она усадила своего питомца в продуктовую тележку. Очевидцы сфотографировали инцидент и выложили в соцсети.

— Это антисанитария! На двери магазина указано, что собакам вход запрещен! — написал автор снимка.

— О какой антисанитарии речь? Например, моя собака почище некоторых людей! — заявил подписчик паблика Владислав Жилкин.

Похожее мнение высказали и другие собачники. Но не все.

И все же некоторые магазины не возражают, когда к ним заходят с собачками. Фото: Евгения ГУСЕВА

И все же некоторые магазины не возражают, когда к ним заходят с собачками.Фото: Евгения ГУСЕВА

— У меня тоже есть собака, я люблю собак. Но такое поведение — это чересчур! Дело не в чистоте животных, а в том что некоторые хозяева — свиньи. Нужно уважать других людей. У кого-то может начаться приступ аллергии, окажись он в закрытом помещении рядом с собакой, например, в очереди к кассе, — прокомментировала Лариса Авсеева.

Ну это уже слишком! Фото: Евгения ГУСЕВА

Ну это уже слишком!Фото: Евгения ГУСЕВА

КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ СОБАК

Оставлять питомца на улице — плохая идея. Может быть сильный ветер, дождь. Есть мошенники, которые воруют собак и потом требуют выкуп. Но я не могу придумать веской причины, по которой нельзя оставить собаку дома. Все-таки это не маленький ребенок.

— В продуктовый магазин с собаками нельзя заходить категорически! — рассказал КП-Челябинск известный зоозащитник карен Даллакян. — В Москве возле супермаркетов начали устанавливать прозрачные будки для собак. Они закрываются на ключ и находятся под видеонаблюдением. Думаю, это могло бы решить проблему.

В соцсетях обсуждают вот такие будки, что недавно появились в столице. Фото: vk.com/rostovtypical

В соцсетях обсуждают вот такие будки, что недавно появились в столице. Фото: vk.com/rostovtypical

ЕДИНЫХ ПРАВИЛ НЕТ

А что, если на двери магазина нет таблички, что с собаками вход запрещен? Оказывается, сейчас нет единого закона, регулирующего этот вопрос на территории всей Российской Федерации. В каждом городе его решают на свое усмотрение.

А вот в зоомагазин с собаками можно! Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

А вот в зоомагазин с собаками можно!Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На сайте мэрии опубликовано решение гордумы «О Правилах содержания собак и кошек на территории Челябинска» (последняя редакция — от 2003 года):

«Владельцы животных обязаны принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных, не выгуливать собак и кошек на детских площадках и в местах отдыха, не допускать собак и кошек в магазины, предприятия общественного питания и места культурно-зрелищных мероприятий».

Собака ждет хозяина у мясной лавки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Собака ждет хозяина у мясной лавки.Фото: Олег УКЛАДОВ

Как накажут нарушителей, непонятно. Кажется, прецедента еще не был. Однако, в Управлении Роспотребнадзора нам сказали, что можно жаловаться.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Сообщить о нарушении можно на сайте Роспотребнадзора 74.rospotrebnadzor.ru. Не забудьте указать адрес магазина. Сделайте фото нарушения и отправьте его вместе с письмом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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