«Помощи не надо, я готовлюсь к смерти»: как спасти человека от крайнего шага в Челябинске

На днях в редакцию КП-Челябинск позвонил читатель из Магнитогорска. 66-летний Александр оказался в непростом положении: в жизни черная полоса. Сразу по всем фронтам.

— Ничего хорошего я не жду. Страдать устал. И решение для себя уже принял. Но помогите мне добиться справедливости, — попросил пенсионер.

Александр — инвалид. Уже несколько раз его вытаскивали с того света. Несколько лет он работал на металлургическом производстве, но этого хватило, чтобы получить тяжелую болезнь легких. А пару лет назад — новый удар.

— Я лежал в больнице. Там меня заразили гепатитом. Теперь мне еще хуже. Я собрал денег на адвоката, пошел судиться. Но суд проиграл, — рассказал Александр.

Теперь мужчина оказался в финансовой кабале. Половину пенсии Александр отдает за кредиты. Еще несколько тысяч идут на лекарства. На коммуналку и на еду остается совсем ничего. А поддержать его некому.

Год назад у Александра от рака скончалась супруга. С погибшей супругой мужчина детей не нажил, а взрослые дети от первого брака с ним не общаются — на отца в обиде. Сейчас мужчина живет один.

— Иногда хочется разобраться с долгами, бросить все и уехать в другой город к брату, — признается мужчина. — Но я уже все решил…

«ЭТО ФЛАГ, КРИК О ПОМОЩИ»

Видно, что Александр хочет жить, но не может избавиться от навязчивых мыслей. Как разорвать этот замкнутый круг, мы спросили специалистов.

— Если человек заявляет, что все решил, это флаг, выброшенный как крик о помощи. Александру нужна помощь, он готов ее принять и заявляет об этом. Просто, как мужик, он не может попросить об этом открыто. Мужчине нужна длительная работа со специалистом, который вытащит его из негативной ситуации. Справиться с этой задачей самостоятельно трудно, потому что в голове Александра уже сформирован определенный сценарий, — рассказала КП-Челябинск клинический психолог Жанна Кулькова.

Начать можно с похода к психологу. Однако если есть психосоматические нарушения (панические атаки, тахикардия, необъяснимые боли в желудке), поможет только психотерапевт — такие состояния нужно снимать при помощи медикаментов: таблеток, уколов.

— Скорее всего, у Александра ситуативная депрессия: на него много всего навалилось. Я посоветовал бы человеку в такой ситуации хотя бы на месяц лечь в наш стационар. Если человек не может принять это решение добровольно, а ситуация пугает его близких, вызывайте бригаду психиатров — человека госпитализируют принудительно, — говорит главный врач областной психоневрологической больницы № 1 № Анатолий Косов.

НА ЗАМЕТКУ

Чем депрессия отличается от плохого настроения

1. При депрессии нарушается сон: либо вы спите по 8-9 часов, либо не можете уснуть вовсе.

2. С едой тоже проблемы. При депрессии нет аппетита. Плохое настроение обычно заедают.

3. При депрессии человек демонстрирует безразличие, заторможенность. Ему все «все равно». Причем, такое состояние длится неделями.

Почему при депрессии лучше лечь в стационар? Во-первых, человеку пропишут таблетки. Организму помогут выбраться из депрессии на химическом уровне. Во-вторых, чаще всего люди предпринимают попытки суицида ночью, когда все близкие спят. В стационаре за человеком будут наблюдать круглосуточно.

БДИ!

Где найти хорошего психолога

— Психологи и психотерапевты сегодня принимают во многих государственных поликлиниках. Можно смело обращаться в частные медицинские центры, где принимают такие специалисты. Деятельность таких центров подлежит обязательному медицинскому лицензированию, поэтому в качестве подготовки их специалистов можно не сомневаться. Если вы собираетесь обратиться в обычный психологический центр, ориентируйтесь на отзывы и рейтинг психолога, — советует Жанна Кулькова.

С кем поговорить по душам

Телефон доверия в Челябинске: (351) 269-77-77, работает с 17.00 до 8.00 по будням.

Телефон доверия в Магнитогорске: (3519) 27-20-55, работает с 17.00 до 7.00 по будням.

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