2020-01-20T15:56:31+03:00
Общество

В Челябинске прохожим дали подержать в руках неродившегося ребенка

Необычная акция заставила горожан задуматься
Валентина ВАГАНОВА
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Так выглядит ребенок на 12-ой недели, когда еще разрешен аборт. Фото: С.П.А.С. консультированиеТак выглядит ребенок на 12-ой недели, когда еще разрешен аборт. Фото: С.П.А.С. консультирование
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В парке Гагарина огромный снеговик выгуливал в коляске снеговят.Рядом шли мимы с ляльками на руках. Они звали горожан на площадку, где проходила акция «Чудо рождения».

Волонтеры показывали челябинцам, как выглядит ребенок на 12-недельном сроке, когда еще разрешен аборт. Это живой человек с ручками и ножками. Он чувствует все, в том числе боль.

Под маской снеговика был отец троих детей. Фото: С.П.А.С. консультирование

Под маской снеговика был отец троих детей. Фото: С.П.А.С. консультирование

А мимов сыграли молодые супруги Алексей и Светлана. Фото: С.П.А.С. консультирование

А мимов сыграли молодые супруги Алексей и Светлана. Фото: С.П.А.С. консультирование

Акцию поддержали семьи, которые когда-то пошли на аборт, но их вовремя образумили специалисты «С.П.А.С консультирования». Одна пара сохранила милейших двойняшек, а другая — своего четвертого малыша. Теперь счастливые родители отговаривают от прерывания беременности других.

— Мы хотели показать важность детской жизни, радость, которую малыши нам приносят и достучаться до сердец жителей Челябинска, чтобы они сохраняли зародившуюся жизнь. Мы старались не говорить слово аборт. Но всем прохожим, которые подходили к нам, было понятно, о чем идет речь, — рассказали КП-Челябинск организаторы.

Челябинцам показали, как развивается ребенок в утробе. Фото: С.П.А.С. консультирование

Челябинцам показали, как развивается ребенок в утробе. Фото: С.П.А.С. консультирование

— Мы хотели показать важность детской жизни, радость, которую малыши нам приносят и достучаться до сердец жителей Челябинска, чтобы они сохраняли зародившуюся жизнь. Мы старались не говорить слово аборт. Но всем прохожим, которые подходили к нам, было понятно, о чем идет речь, — рассказали КП-Челябинск организаторы.

Организаторы старались показать важность зародившейся жизни, радость, какую можно испытать при рождении детей, а вовсе не напугать горожан. Фото: С.П.А.С. консультирование

Организаторы старались показать важность зародившейся жизни, радость, какую можно испытать при рождении детей, а вовсе не напугать горожан. Фото: С.П.А.С. консультирование

Организация регулярно проводит подобные акции. Фото: С.П.А.С. консультирование

Организация регулярно проводит подобные акции. Фото: С.П.А.С. консультирование

Кстати, тот самый «многодетный» снеговик Олаф, в жизни Максим Бучельников, тоже папа, воспитывает двух сыновей и дочку. Дети и супруга тоже были на акции.

— Многих прохожих удивляло происходящее, но видно было, что даже те, кто не хотел участвовать, замедляли шаг, наблюдали, оглядывались. В основном люди позитивно реагировали, сами просили сфотографироваться. Мы постоянно слышали: «Какие вы молодцы!», «Какое хорошее дело делаете!». Некоторые люди в возрасте говорили, что им уже поздно, много сделали по молодости неверных шагов, консультанты успокаивали их: «Если допустили ошибку и осознали это, раскаялись, то можно уберечь от подобного молодое поколение».

Многие челябинцы с удовольствием поддержали акцию. Фото: С.П.А.С. консультирование

Многие челябинцы с удовольствием поддержали акцию. Фото: С.П.А.С. консультирование

Организовала акцию Служба противоабортного социального консультирования.

НА ЗАМЕТКУ

Куда обратиться тем, кто задумался об аборте, но сомневается:

Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег»

Адрес: Храм великомученика Пантелеимона на Российской, 59

Телефон: 8 (351) 223-03-09

Сайт: vk.com/bereg74

Служба противоабортного социального консультирования

Телефон: 8-904-302-13-99

Адрес: Энергетиков, 21А

Сайт: vk.com/spaskonsyltant

Помощь Детским домам и семьям Южного Урала (здесь помогают многодетным семьям)

Телефон: 8-951-124-72-39

Сайт: vk.com/club60146131

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ИСТОЧНИК KP.RU

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