2020-01-20T15:43:33+03:00
Общество

«Планировали свадьбу и взрослую жизнь»: парень умер во время операции на аппендицит в Челябинской области

Родители погибшего обратились к силовикам, чтобы узнать, виновны ли врачи
Инна КУМЕЙКО
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Летом Игорь Семейкин и его любимая планировали сыграть свадьбу. Фото: архив Семейкиных.Летом Игорь Семейкин и его любимая планировали сыграть свадьбу. Фото: архив Семейкиных.
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Жителю Магнитогорска Игорю Семейкину был 21 год . Он умер на операционном столе, во время удаления аппендицита.

— 14 января в пять утра сыну стало плохо. Он жил отдельно от нас с любимой девушкой. Игорь сам вызвал скорую, сам спустился из подъезда и сел в медицинский автомобиль. Его отвезли в хирургическое отделение ГКБ №3, где в 6:30 утра началась операция по удалению аппендицита. Перед ней у сына взяли анализы. Наркоз был спинальный (позвоночный — прим.ред.), — рассказала корреспонденту КП-Челябинск мама погибшего Наталья Семейкина.

ПЕРИТОНИТ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ, КОМА

Утром родители Игоря знали, что сына госпитализировали.

— У сына диагностировали перитонит — воспаление в брюшной полости. В начале десятого утра мне позвонил заведующий реанимационным отделением и попросил приехать для беседы. Мы с мужем рванули в больницу. Врач объяснил, что состояние сына критическое, он в коме и велел приходить около шести вечера, — продолжает Наталья.

Как мать и отец провели эти часы — не описать. К назначенному часу они опять поехали в больницу.

— Нам объявили: состояние критическое. Вечером сын умер, — продолжает Наталья Семейкина.

Как позже объяснили врачи, после постановки спинальной анестезии Игорь начал задыхаться, изо рта пошла пена. Родители предполагают, это была аллергическая реакция. Остановилось сердце: врачи заводили его семь минут. А далее развились отеки легких и мозга. Из комы парень не выбрался.

НЕ ОСТАВИЛ ПРОДОЛЖЕНИЯ РОДА

17 января Игоря похоронили. Свадьбу с возлюбленной он хотел сыграть грядущим летом. Был самостоятельным и очень активным. По окончании колледжа открыл свое дело, много помогал родителям.

— Мы написали заявление в прокуратуру: просим разобраться, почему погиб наш ребенок. Ткани организма отправлены на судебно-медицинскую экспертизу в Челябинск. Ждать результатов нужно месяц, — говорит мама погибшего.

— Сейчас проводится внутренняя проверка в больнице. Обстоятельства случившегося выясняет прокуратура. Летальный исход — это большая потеря и ответственность как для врача, так и для всего лечебного учреждения. Комментарии будут возможны позже, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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