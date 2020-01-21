2020-01-21T14:59:41+03:00
Общество

Эхо трагедии в больнице Магнитогорска, где умер пациент: как распознать аппендицит

Хирург рассказал, как избежать осложнений от аппендицита [Инструкция КП-Челябинск]
Инна КУМЕЙКО
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Игорь Семейкин планировал свадьбу и покупку квартиры. Фото: Архив семьи Семейкиных.Игорь Семейкин планировал свадьбу и покупку квартиры. Фото: Архив семьи Семейкиных.
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На днях на операционном столе умер 21-летний житель Магнитогорска Игорь Семейкин. В больницу парень поступил с аппендицитом, который развился в перитонит. Во время операции у пациента отказало сердце.

Игорь начал задыхаться, из рта пошла пена. Развился отек легких и мозга. 12 часов провел в коме и скончался. Теперь прокуратура выясняет, что стало причиной его гибели...

О том, можно ли тянуть с вызовом «скорой», глушить боль таблетками, прикладывать холод на живот, рассказал врач-хирург клиники «Источник» Сергей Ростунов.

«ЧТО-ТО ПЕРЕЕЛ»

Воспаление дает о себе знать сначала неясной, но все возрастающей болью, которая сначала может «блуждать» по разным частям живота: отдавать в пупке, или в желудке. Нередко боль сопровождает ощущение тяжести: будто переел.

Нередко больной совершает ключевую ошибку: он начинает принимать обезболивающее...

— Нельзя принимать анальгетики, когда не установлена причина болей. Допускается прием спазмолитиков. Но-Шпы, например. Эти препараты картины не смажут. Если боль после приема проходит, значит, причина не в аппендиците.

Кстати, боль, появившаяся при приступе аппендицита в области желудка или пупка, через несколько часов «спускается» в правую подвздошную область, где расположен аппендикс.

НЕ ТЯНИ С ВЫЗОВОМ СКОРОЙ!

Приступ может занимать от полутора часов до суток. Важно не промедлить, иначе аппендицит может осложниться перитонитом — нагноением, когда стенка аппендикса повредиться, и содержимое изольется в брюшную полость.

— Если у больного боли не проходят в течение двух часов и усиливаются, если не помогает прием спазмолетиков, если у пациента поднимается температура, есть тошнота, рвота, нужно вызывать «скорую».

НЕЛЬЗЯ ГРЕТЬ

— Во время приступа аппендицита запрещено тепло — горячая ванна, грелка. Высокая температура ведет к развитию нагноения. Может, прикладывать лед?

— Глобального смысла нет. Пациент не знает причину болей. Аппендицит коварен своей маскировкой под другие заболевания. Почечная колика может протекать с такими же болями. И при почечной колике холод запрещен, наоборот, рекомендовано сухое тепло, чтобы вызвать расслабление мочеточника.

СПАСЕНИЕ ОТ ОСЛОЖНЕНИЯ

Ранняя диагностика и операция — залог спасения от осложнений.

— Когда кишечный отросток сгнил, и гнойное содержимое изливается в брюшную полость, образуется перитонит. Объем операции и дальнейшего лечения будет сложнее и тяжелее для больного.

При своевременном обращении к врачу больные преимущественно оперируются лапараскопически — через небольшие проколы. Если даже есть сомнения, аппендицит это или нет, диагностическая лапароскопия определит, аппендицит ли это, и тогда операция выполняется. Либо удаления аппендикса не проводится, выясняется иная причина болей.

Перитонит — заболевание тяжелое. Лечение займет много времени, не исключена повторная операция. В стационаре придется провести гораздо больше времени, чем 7-10 дней после аппендицита.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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