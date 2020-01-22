Проверка слуха: китайцы уехали из Челябинска на Новый год, вернутся и привезут коронавирус

В конце декабря в мире заговорили о вспышке «китайской пневмонии». Все заболевшие были связаны с рынком морепродуктов в городке Ухань. У людей поднималась температура, появлялся кашель, а потом — чувство нехватки воздуха. При помощи рентгена удалось понять: у пострадавших развилась пневмония. А в лаборатории определили ее причину — коронавирус 2019-nCoV.

«Китайскую пневмонию» уже подхватили порядка 300 человек, к началу этой недели шестеро из них умерли, десятки остаются в тяжелом состоянии.

Самое неприятное: вирус уже гуляет по Азии и не ровен час перебросится на другие части света.

Жители Челябинской области активно ездят на отдых в Китай, а жители Китая приезжают к нам учиться и работать. Сейчас многие отправляются в Поднебесную, чтобы отметить там китайский Новый год. А вдруг назад они привезут смертельный вирус? Готова ли наша область к очередной эпидемии?

В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НАПУГАННЫХ МАЛО

Во многих аэропортах России уже усилили меры досмотра прибывающих из Китая.

В Челябинск из Поднебесной регулярные рейсы и чартеры не летают. Так что угрозу для нас таят другие регионы страны.

— Поддерживать связь с Китаем жителям области помогают Москва, Екатеринбург и Новосибирск. Там бдительность при досмотре прибывающих пассажиров уже усилили, — рассказал КП-Челябинск эксперт в сфере туризма Олег Ежков.

По словам Ежкова, «китайская пневмония» не повлияла на туристический рынок: челябинцы не боятся лететь в Китай, путевки в Поднебесную не дешевеют.

— Пока про опасность твердят только СМИ, в реальной жизни напуганных мало. Да и зимой, когда закончились каникулы и новогодние выходные, желающих отдохнуть на Хайнане немного, — говорит Олег Ежков. — Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не ездить в Китай. Но страна еще не закрыта, прямого запрета нет. Если будет, за туры обязаны вернуть деньги.

СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ СРЕДИ ЧЕЛЯБИНЦЕВ НЕТ

Роспотребнадзор также держит ситуацию под контролем.

— Ни одного случая заражения коронавирусом 2019-nCoV в Челябинской области нет. Однако наши специалисты уже изучают информацию о «китайской пневмонии». Сказать что-то конкретное о местных мерах защиты пока не могу. Этот вопрос нужно задать нашим специалистам, — заявила пресс-секретарь ведомства Наталья Максименко.

На запрос редакции в Роспотребнадзоре пообещали ответить позже.

ПО ОБЛАСТИ ГУЛЯЕТ ПАНДЕМИЧЕСКИЙ ГРИПП

А пока для Челябинска более актуальным остается сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Эпидемии нет, но число заболевших растет.

— На прошлой неделе ко врачам обратились более 20 тысяч южноуральцев. Это наполовину больше, чем неделей ранее. Среди заболевших есть подхватившие вирусы гриппа А и В, в том числе пандемический вирус А (H1N1). Как раз последний нередко приводит к развитию пневмонии, которая в тяжелых случая может привести к смерти.

БДИ!

Как защититься от любого вируса

— избегайть контактов с людьми, у которых насморк и кашель;

— соблюдать меры личной профилактики: мыть руки после визита на улицу и в общественный туалет;

— проводить влажную уборку дома, проветривать помещения;

— если рядом больной член семьи, принимать лекарственные препараты для профилактики (их тоже назначает врач).

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