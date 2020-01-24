2020-01-24T06:54:31+03:00
Общество

В Челябинске семейный парк завален собачьими фекалиями

Горожане жалуются, но хозяевам животных все равно
Инна КУМЕЙКО
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Убирать фекалии питомца нужно. Убранное - смывать в туалете. Вы готовы? А когда собачку заводили, все продумали?Убирать фекалии питомца нужно. Убранное - смывать в туалете. Вы готовы? А когда собачку заводили, все продумали?Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Парк Калининский, расположенный на перекрестке Университетской набережной и улицы Чайковского в Челябинске завален собачьими фекалиями. Хозяева питомцев облюбовали его для выгула животных.

— Снег в парке желтый от собачей мочи, усеян какашками, — жалуется местная жительница Нина Дмитриева. — Бедные дети гуляют среди этого безобразия.

Мы связались с директором парка Александром Драгонером:

— Я не могу запретить хозяевам собак вход — нет такого положения в законодательстве. Когда пытаюсь сделать замечание: чего же вы на газонах-то ходить по-большому не запрещаете, мне отвечают: мы же не можем запретить собачке «по-большому» сходить.

ДОГ-БОКСЫ ДОЛГО НЕ ПРОЖИЛИ

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» говорит, что хозяин обязан брать на прогулку совок и пакетик для уборки фекалий, но не регламентирует правила утилизации отходов питомца.

Дог-боксов, специальных урн, в Челябинске почти нет.

В сентябре 2013 года в Центральном районе появились было. Металлические емкости ярко-желтого цвета были оборудованы «кармашком» для бумажных пакетов под фекалии. Но хороший проект заглох: пакетики растащили, новых не появилось. Одна из тех урн маячит на Алом поле.

Дог-боксы в Челябинске не прижились. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дог-боксы в Челябинске не прижились.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НЕ СТЕКЛЯННУЮ ЖЕ БАНКУ С СОБОЙ БРАТЬ!

У хозяев собак, противников уборки фекалий, есть целая теория против уборки. И не лень тому причиной.

— Конечно, в городе за собакой нужно убирать, — сообщила корреспонденту КП-Челябинск блогерка-собаковод из Москвы Анастасия Баранник. — Но как? Когда Джесс — моя собака, — только появилась, я заказала кучу «биоразлагаемых» пакетиков, холдер (держатель, который крепится на пояс). И очень собой гордилась. Ведь я не только убираю какашки, но и за экологию топлю! Потом узнала, что не все пакетики биоразлагаемые. Но даже биоразлагаемые пакетики нужно правильно утилизировать. Если кидаешь какашку в обычную мусорку, создаешь угрозу эпидемии. Экскременты относятся к особому классу отходов и не могут выкидываться просто так.

Раздумывая над проблемой, Анастасия вывела три варианта, приемлемых для экологии: не убирать, убирать в биопакет и закапывать после на дачном участке и, самый крутой, —убирать в стеклянную тару, и дома смывать в унитаз.

За собакой блогерка убирает, собирая фекалии в обычные пакетики. Выбрасывает их в обычную мусорку, переживая по этому поводу

— Но не настолько сильно, чтобы брать с собой стеклянную банку, — добавляет Анастасия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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