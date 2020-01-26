Одно сообщение блогера из Челябинска помогло отчаявшемуся мужчине найти сына, которого тот искал 20 лет

Блогер из Челябинска Рузалина Мищанчук рассказала удивительную историю. За несколько часов благодаря одному ее сообщению удалось воссоединить семью, которая давно потеряла контакты.

«ЖДИ МЕНЯ» НЕ ПОМОГЛО

С просьбой о помощи Рузалине написала челябинка Юлия Степанова. Рассказала историю своего отчима.

Зовут его Сергей Михеев. Родом он из якутского города Мирного. Около 20 лет назад он развелся с женой и уехал. Сын остался с матерью. На тот момент ему было 12 лет.

— Писал письма, они отвечали, общались, затем все закончилось. Просто перестали ему отвечать, и номера телефонов поменялись, — рассказала Юлия.

Девушка поделилась, что Сергей пытался всеми способами отыскать родню. Писали на «Жди меня», но тщетно.

— Не знаю, как донести всю боль, которую несет мой отчим все эти годы. Мы ищем его сына всю жизнь, — сокрушалась Юлия.

Сергей Михеев.Фото: Из личного архива героя публикации

ТЕОРИЯ ШЕСТИ РУКОПОЖАТИЙ

Блогер прониклась историей. Этой же ночью переслала сообщение Юлии в чат с одноклассниками. Дело в том, что Рузалина также росла в Мирном.

— Сообщение выслали дальше по чатам. Через пять часов Юля мне написала, что нашли! Двадцать лет и всего пять часов, чтобы в нужном месте задать вопрос, а мне две минуты, чтобы принять правильное решение и отправить это дальше. Теория шести рукопожатий в действии, — закончила историю Рузалина.

КП-Челябинск связалась с Юлией, которая и написала блогеру.

— Сегодня лучший день! У Александра (так зовут сына отчима Юли, — прим. ред.) пять лет назад умерла мать. А родные ему говорили, что его отца убили. Он думал, что остался один. До сих пор живет в Мирном. Когда узнал, что отец жив, тут же хотел сесть в машину и поехать. Но мой отчим в Орске живет. Оттуда до Мирного более 8 000 км, — поделилась Юлия Степанова.

Сын Сергея Александр, который остался жить в Мирном.Фото: Из личного архива героя публикации

ВИНОВАТЫ… БАНАНЫ

Челябинка поделилась, почему ее отчим уехал из Мирного 18 лет назад. Сергей зарабатывал тем, что возил продукты из Новосибирска в Мирный в голодные годы. В очередную экспедицию за товаром снарядил бывшую жену. Она должна была купить крупную партию курицы. Ради этого семья даже продала «Газель».

— Женщина прилетела в Новосибирск и увидела бананы по хорошей цене. И деньги потратила на них. Но обратный рейс задержали на два дня — из-за суровых погодных условий севера. Бананы стухли, семья осталась без денег. Поругались и разошлись. Сергей уехал на заработки, — добавила Юлия.

В ближайшее время семьи планируют отправиться друг к другу в гости.

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