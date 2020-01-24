Новогодний подарок от SKODA и ДЦ «Чешский дом»

В Новый год мы все становимся чуточку добрее и начинаем верить в чудо. ŠKODA понимает, как важны теплые ощущения и добрые эмоции для каждого человека, и старается чтобы таких моментов было больше в жизни наших клиентов!

В преддверии Нового года ŠKODA AUTO Россия, как семейный бренд, позаботилась о том, чтобы владельцы автомобилей марки ŠKODA смогли провести больше времени с близкими. Компания подготовила новогодний сюрприз для своих клиентов.

Дилерский центр «Чешский дом» порадовал своих клиентов сертификатами на семейный поход в кинотеатр «Синема Парк».

По традиции новогодние праздники это период выхода киноновинок, добрых сказок и мультиков.

В новогодние праздники 20 счастливых семей получили сертификаты на 4 билета в кино. Долгожданные новинки можно было посмотреть всей семьей.

Автоцентр «Чешский дом» рад, что благодаря ŠKODA наши клиенты смогли больше времени провести вместе с семьей и зарядится положительными эмоциями.

Для тех, кто еще не успел сходить в кино по сертификату, напоминаем, что воспользоваться им необходимо до 31 января 2020 года.

Чешский автопроизводитель высоко ценит доверие своих клиентов и их семей, поэтому все автомобили марки отличаются безопасностью, высоким уровнем оснащения и впечатляющей вместительностью, которые позволяют владельцам и их семьям чувствовать себя комфортно в автомобилях ŠKODA как в ежедневных поездках, например, в кинотеатр, так и в путешествиях на дальние расстояния.

«Чешский дом» официальный дилер ŠKODA в Челябинске

Ул. Братьев Кашириных, 126/1;

Тел.: (351) 211-34-00.

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