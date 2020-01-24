Как ЧТЗ «топили». Завод должен работать и развиваться

Коллектив и руководители легендарного и прославленного предприятия в последнее время часть усилий тратят на то, чтобы защищаться от атак бывших сотрудников завода, включая и экс-директоров «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Речь идет о жалобах в руководство Госкорпорации «Ростех», в Госдуму…

Главная ценность — специалисты завода.

Откуда долги…

Такие нападения, судя по всему, инициированы теми, кто в свое время все делал для того, чтобы положить завод на лопатки. Те самые жалобы были подписаны «ветеранами завода».

Нынешние руководители Челябинского тракторного связывают такое положение дел с тем, что кто-то просто недоволен нынешними порядками. А именно тем, что территория предприятия с некоторых пор огорожена и находится под охраной и видеонаблюдением. Фирмы и фирмочки вокруг основного и вспомогательных производств долгое время успешно кормились за счет такой неразберихи. А именно реализовывали на сторону продукцию завода (по разработанной схеме) на порядок дешевле официальных цен. И тут вдруг — забор, охрана, порядок… Вместе с тем, по официальным данным, именно прежнее руководство завода до сентября 2017 года (в это время на должность директора был назначен П.П. Переведенцев) накопило многомиллиардные долги, которые сейчас тяжким грузом легли на плечи предприятия. И об этом факте нельзя забывать. Речь идет о сумме порядка 17 млрд рублей (непокрытый убыток прошлых лет).

Выставка образцов продукции ЧТЗ.

В связи со сложившейся ситуацией заводчане были вынуждены подготовить ряд писем и обращений в ответ на так называемые жалобы. В них подробно и обстоятельно дается верная информация. Указывается на то, что без оборотных средств, без инвестиции, без финансовых вливаний предприятию очень сложно работать в текущей обстановке. И это притом что завод готов производить и предлагает на рынок уникальные модификации как гусеничной, так и колесной спецтехники (целый ряд позиций сегодня в полтора два раза дешевле китайских аналогов). Завод полного производственного цикла сохранил собственное литейное и кузнечное производство, конструкторскую базу, поликлинику, столовую, объекты социальной сферы, включая базы отдыха.

Выставка образцов продукции ЧТЗ.

Из открытого письма

В открытых письмах от профкома завода, Совета ветеранов, Совета молодежи, комиссии по работе среди женщин ППО ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» действительно показана реальная обстановке вкупе с болью за родное предприятие.

Выставка образцов продукции ЧТЗ.

В открытом письме в ответ на обращение «ветеранов» ЧТЗ к депутату Госдумы В.Л. Пашину, в частности, говорится:

— За последние восемь лет сменилось пять команд руководителей, и каждая команда внесла свой вклад в развал производства. До 2011 года при генеральном директоре Платонове В.М. былопередано в частные руки производство ходовой части трактора («Каток» и «Гусеница ЧТЗ»), производство резинотехнических изделий («РТИ»), производство пластмасс («Вахрушево»). Начиная с 2011 года команды Млодика С.Г., Воропаева В.В., Юматова В.Г. под руководством и присмотром Бодяева Ю.А. целенаправленно уничтожали тракторное производство. В массовом порядке увольнялись высококвалифицированные специалисты, на смену которым приходили случайные, не имеющие опыта работы на промышленном предприятии люди. Каждая команда видела свой путь развития предприятия. Необдуманные решения по перебазированию технологического оборудования то с запада на восток (Воропаев В.В.), то с востока на запад (Юматов В.Г.) привели к полному нарушению технологических процессов, демонтирован главный конвейер сборки инженерных машин, ликвидированы целые производства. Демонтировано и сдано в металлолом по заниженным в десятки раз ценам уникальное прессовое оборудование, штампы из высоколегированной стали общим весом более 30 тысяч тонн. В практику стала входить несвоевременная выдача заработной платы. Задержки выдачи зарплаты доходили до трех месяцев. Приостановлены социальные программы, проданы за копейки санаторий «Лазаревское» на 100 мест, детские оздоровительные лагеря «Смолино» и «Каштак» на 700 мест, все базы отдыха на озере Кисегач. Прекратилось финансирование уставной деятельности Совета ветеранов, не перечислялись профсоюзные взносы на расчетный счет профсоюзного комитета. Люди, отдавшие лучшие годы своей жизни и зачастую здоровье, остались на обочине жизни без какого-либо внимания со стороны горе руководителей, уровень заработной платы которых в разы превышал заработную плату рабочих. Все это привело к резкому ухудшению морально-психологического климата в коллективе, люди стали терять веру в руководителей…

В цехах завода.

Профсоюзный комитет вместе с Советом ветеранов искал выход из кризисной экономической ситуации. Подготовил и направил в различные инстанции 18 обращений от коллектива тракторостроителей, в том числе Президенту и Председателю Правительства РФ, Полпреду в УрФО, губернатору области, гендиректору корпорации «Уралвагонзавод». Также были направлены материалы в органы прокуратуры района, города и области, письма в Государственную инспекцию труда…

Вновь назначенный 3.09.2017 генеральный директор Переведенцев П.П. принял завод с долгом 17 млрд по кредитам и разрушенным производством дорожно-строительной техники. Понимая, что решение многих задач, стоящих перед заводом, зависит от морально-психологического климата в коллективе, при поддержке профсоюзной организации и Совета ветеранов, принял решение по возобновлению социальных программ, возвращению шести баз отдыха, находящихся в 90 километрах от Челябинска, на озере Акакуль. Приостановлено отчуждение театра и Дворца культуры, поликлиники, проводится ремонт столовых и санитарно-бытовых помещений. Стоимость обеда можно оплачивать по безналичному расчету, причем часть суммы компенсирует работодатель. Своевременно два раза в месяц выплачивается заработная плата…

Для расширения и укрепления социальных программ руководством завода проводится реорганизация производства и совершенствование организационной структуры управления. Возвращены на завод кузница, копровый цех, вновь создано литейное производство, совершенствуется работа производственно-диспетчерской службы, коммерческих заказов, бухгалтерского и табельного учета, складского хозяйства…

Совет ветеранов и профсоюзный комитет, Совет молодежи, женсовет поддерживают действия генерального директора по выводу завода на рентабельную деятельность и выражают уверенность в достижении поставленных целей, в возрождении былой славы ЧТЗ.

18 тысяч танков…

В 2018 году ЧТЗ отметил 85-летний юбилей. С 1933 года завод обеспечивал армию и народное хозяйство тракторами С-60, дизельными машинами С-65. Весной 1940 года завод получил от армии заказ на несколько сотен подобных машин. С 1939 года транспортные тракторы С-2 поступали на вооружение в качестве артиллерийских тягачей.

За годы Великой Отечественной войны Танкоград выпустил 13 типов танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 6 типов танковых дизель-моторов. Дал фронту 18 тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок, 48,5 тысячи танковых дизель-моторов, 85 тысяч комплектов топливной аппаратуры, 17 млн заготовок боеприпасов… Уже первые тракторы ЧТЗ дали мощное развитие сельскому хозяйству Урала и Западной Сибири в годы коллективизации. «Уральские богатыри» в послевоенные годы покоряли целину и ледовые пустыни Антарктиды, принимали участие в строительстве практически всех гидроэлектростанций, каналов и газопроводов, в освоении нефтяных и газовых месторождений, ликвидаций последствий ЧС…

Участие тракторостроителей в Первомайской демонстрации.

Развивать, наращивать производство

В ответе на обращения бывших сотрудников ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», поступившие в адрес генерального директора ГК «Ростех» Чемезова С.В., также приводятся конкретные факты.

Так, к примеру, производственные мощности ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» после концентрации (до сентября 2017 года) снизились (в месяц):

— тракторов и бульдозеров с 300 до 45 ед.;

— дизель-электрических тракторов ДЭТ-400М с 5 до 1 ед.;

— колесных погрузчиков ПК-50/ПК-70 с 5 до 2 ед.

По итогам 2019 года кредиторская задолженность перед бюджетами всех уровней, по сравнению с началом года, снижена на 144 633 тыс. руб., или на 20,4%.

На предприятии за последние годы успешно проводится ряд НИОКР в области двигателестроения.

За период с 2018 по 2019г. среднемесячный фонд оплаты труда работников завода был увеличен на 11 млн руб.

Заводчане — участники многих спортивных соревнований.

Сегодня специалисты завода справедливо отмечают, что сокращение объема заказов по линии госзаказа, гражданского сектора, к сожалению, приводит к увеличению себестоимости готовой продукции. Но при этом главной ценностью завода были и остаются люди. А сегодня это ни много ни мало более пяти тысяч сотрудников.

В руководстве ЧТЗ говорят, что, конечно, проще всего писать жалобы и прочие кляузы. Но лучше бы, к примеру, чтобы тот же депутат приехал на завод, повстречался с коллективом, выслушал людей, вник в реальное положение дел. Пока же остается находить то, что называется достоверной информацией. Не подливать масла в огонь, а действительно помогать коллективу завода развивать, наращивать производство.

КСТАТИ

Из информационной справки службы безопасности предприятия:

— В соответствии с обращением в ГК «Ростех» ряда ветеранов ООО «ЧТЗ-Уралтрак» в связи с критической ситуацией на предприятии проведено обобщение имеющейся в УИиЭБ информации о заявителях… Так, под руководством бывшего заместителя генерального директора завода по перспективным двигателям Захарова В.И. (2005 — 2016 г.г.) не выполнен Государственный контракт №144.11.1660019.20.001 на «выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке базовых образцов модельного ряда высокооборотных V-образных дизельных двигателей специального назначения в мощностном диапазоне от 750 до 1500 кВт…», шифр «Чайка». Общая цена контракта составляла 441 млн бюджетных средств и 495 млн руб. собственных денежных средств исполнителя. Фактически работы по созданию двигателя не исполнены и не закончены, а бюджетные денежные средства в сумме 285 140 000 руб. и собственные затраты ООО «ЧТЗ-Уралтрак» в размере 279 677 245,28 руб. растрачены. В 2016 г. Захаров В.И. уволен с предприятия.

Бывший и.о. генерального директора ООО «ЧТЗ-Уралтрак» в 2016 — 2017 гг. Юматов В.Г. лично принимал решение о сокращении перечня выпускаемой на предприятии продукции, что привело к массовым увольнениям специалистов и руководителей из числа производственного персонала. В результате сложилась критическая ситуация в части утери технологии изготовления моделей трактора, востребованного на рынке. Данные факты подтверждены актом 001 от 9.02.2018 по итогам совместного с департаментом безопасности АО «НПК»Уралвагонзавод» служебного расследования. Кроме того, после увольнения последнего установлена недостача основных средств, в связи с чем направлено обращение на имя начальника ГУ МВД России по Челябинской области для проведения доследственной проверки.

Другие заявители, которые ранее занимали ответственные должности в ООО «ЧТЗ-Уралтрак», также уволились по собственному желанию (список имеется в распоряжении редакции. — Прим ред.).

Указанные в обращении обстоятельства возникли во время, когда заявители занимали высокие должности и могли непосредственно повлиять на их недопущение и воспрепятствовать наступлению негативных последствий.

ДЛЯ СПРАВКИ

В прошлом году ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» входил в состав АО НПК «Уралвагонзавод», ГК «Ростех — представил целый ряд новых разработок (по материалам СМИ).

Челябинский тракторный завод изготовил первый трактор 9-го класса тяги — самый легкий трактор в производимой заводом линейке. В дальнейшем трактор будет оборудован бортовым компьютером, электронным контролером и джойстиком управления. Проектные работы велись с июня по октябрь 2018 года.

На заводе завершилась разработка нового 35-тонного бульдозера Б20 (20-го класса тяги) с бесступенчатым управлением, гидростатической трансмиссией.

В России запатентовали боевой бульдозер. Федеральная служба по интеллектуальной собственности 11 января 2019 года зарегистрировала патент на промышленный образец трактора с защитой от стрелкового оружия. Изобретение числится за ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Похожее устройство, например, стоит на вооружении армии Израиля. Бульдозер IDF Caterpillar D9R по прозвищу «плюшевый мишка».

ЧТЗ создал гидростатический трубоукладчик. На Челябинском тракторном заводе завершилась сборка первого образца новой модели крана-трубоукладчика ТР20. Эта машина делается на базе болотоходного трактора Т11Б. Важное отличие от предшественника состоит в том, что новый агрегат теперь имеет гидромеханическую трансмиссию.

Три колесных погрузчика ПК-70 поставил ЧТЗ по заказу предприятия «Газпром-переработка». ПК-70 — эксклюзивная версия серийной машины: впервые челябинские погрузчики оснастили системой взвешивания груза, поднимаемого ковшом, другими электронными системами. Газовики на своем предприятии раньше использовали исключительно импортные погрузчики известных фирм. Но в рамках программы импортозамещения начали искать им отечественную альтернативу. В остальном машины не отличаются от серийных ПК-70 — самых больших и грузоподъемных агрегатов в семействе заводских погрузчиков.

ЧТЗ-Уралтрак на форуме «Дорога-2019» представил бульдозер с управлением на джойстиках. Бульдозер Б11 прошел заводские испытания и запущен в серийное производство. Благодаря джойстику управлять им легче, чем аналогичными машинами. Джойстик также управляет навесным оборудованием Б11. Эта техника стала дипломантом конкурса «100 лучших товаров России».

Другая разработка — колесный погрузчик ПК-65. Предназначен для выполнения землеройных работ‚ погрузки и переработки разнородных материалов. Он может работать в бульдозерном режиме — производить планировку площадок и отрывку неглубоких котлованов. За счет меньших габаритов и веса погрузчик способен маневрировать на небольшой площади.

Бульдозер ЧТЗ получил новый двигатель. Новинка Б10М.6100 — это современная версия бульдозера ЧТЗ с механической трансмиссией и новым двигателем. На машину установлен массовый и знакомый в эксплуатации двигатель производства ПАО «Автодизель» (Ярославль). Бульдозер с новым двигателем станет более ремонтопригодным и легким в обслуживании, а также более экономичным.

Челябинский завод УВЗ в начале 2020 года поставит РЖД крупную партию бульдозеров с новым двигателем. Пятнадцать бульдозеров Б10М, оснащенных новым двигателем ЯМЗ, отправятся в Центральную дирекцию инфраструктуры по ремонту и обслуживанию путей ОАО «РЖД». Машины будут помогать железнодорожникам в обслуживании дорог по всей России.

Сегодня Челябинский тракторный завод — крупное машиностроительное предприятие, работающее как единый технологический комплекс по производству широкой гаммы колесной и гусеничной дорожно-строительной техники, а также дизельных двигателей и запасных частей.

Основной целью технического перевооружения является создание современных гибких производственных мощностей, позволяющих обеспечить наращивание выпуска серийной продукции, а также освоение новой продуктовой линейки для безусловного выполнения плановых заданий, предусмотренных Программой финансового оздоровления ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» до 2025 года.