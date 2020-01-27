«Машина буксовала час, из-за чего отец умер»: в Магнитогорске скорая с пациентом застряла на нечищеной дороге

Селютины больше 10 лет живут в СНТ «Калибровщик-2» под Магнитогорском. Здесь на ПМЖ еще полсотни семей. Неделю назад у Селютиных произошло горе — скончался отец. Ему был 41 год. Близкие винят дорогу: скорая час буксовала на нечищеной от снега улице.

«НИКОГДА НЕ ЖАЛОВАЛСЯ НА СЕРДЦЕ»

Вечером 18 января Денису Селютину резко поплохело — заболел живот. Сын Владислав вызвал скорую. Медики приехали быстро, но к дому не сразу смогли подъехать — дорогу завалило снегом.

— Отец чуть ли не кричал от боли. Машина скорой проехала дальше в улицу, чтобы развернуться. Обратно ей нужно было ехать в горку, тут она и забуксовала. С соседом пытались руками ее вытащить: копали, толкали. Тщетно! Я уже свою машину завел, пытался вытянуть, не смог. Через час подъехал сосед на Chevrolet Niva — вытащил. Все это время отец был в машине скорой, — рассказал КП-Челябинск сын погибшего Владислав Селютин.

В больнице сделали ЭКГ. Сын говорит, у отца случился инфаркт от болевого шока. У близких к действиям врачей претензий нет, только к нечищеным дорогам. Бригада скорой пыталась вызвать другую машину, чтобы вытащить застрявшую неотложку из снега. Но автомобиль был на выезде.

— Отец был здоров, на сердце не жаловался. Он на комбинате проработал 13 лет. Каждые полгода проходил медосмотр, все было в норме. В 2016 году были проблемы с желудком, ему вырезали рак. По всем документам был здоров.

В заключении о смерти, которое есть в распоряжении редакции, указано: «другой вид закрытия просвета кишечника». Близкие считают, что инфаркт мог сопутствовать: случится от болевого шока. Что могло вызвать страшный приступ — покажет медэкспертиза.

По словам Владислава, жители сами, вручную, чистят улицу.Фото: Личный архив героя публикации

«ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЕХАТЬ СКОРАЯ»

Владислав рассказывает, в соседнем саду был подобный случай прошлой зимой. Тогда неотложка не смогла доехать до ребенка, у которого поднялась температура.

— После этого скорая вообще туда перестала ездить зимой. Во-первых, они здесь убивают машины, во-вторых, не хотят брать на себя ответственность. Думаю, и в наш сад после случившегося выезжать откажутся.

С жителей собирают деньги на уборку снега, но, по их словам, трактор чистит только главную дорогу. Некоторые, в том числе Селютины, чистят дорогу вручную под свои «легковушки». Но машина побольше, скорая или пожарная, здесь уже не проедет. А расчищать дорогу полностью людям не под силу.

— Я позвонил председателю и попросил прочистить улицу к похоронам. На что он ответил: «Вам надо, вы и нанимайте трактор, я этим заниматься не буду». У нас проживает 51 семья в саду, с каждой собирают где-то по 110 рублей в месяц на чистку, но улицы не чистят! Убирают только главную дорогу. Председатель объясняет: «Садоводы, которые тут живут летом, выставили заборы близко к дороге, трактор сгребет их». Заборы и правда близко стоят, но трактор тут проехать может. Скоро у нас будет общее собрание, будут обсуждать снятие с должности председателя, — говорит Владислав.

За чистку дорог в садах город не отвечает, это коллективная собственность садового товарищества. Жители должны сами организовать уборку.

КОММЕНТАРИЙ

«По договоренности мы чистим только центральную дорогу»

— Вокруг сада и центральную дорогу мы прочистили. Улицы они сами должны чистить. Такая договоренность. В документах прописана только центральная улица. Когда трактор ходит, жители сами договариваются почистить их улицу, за дополнительную плату — 200-300 рублей. А если они не могут, работают, просят меня и я договариваюсь, — говорит председатель СНТ «Калибровщик-2» Рэжап Шамсуваров. — Кто на окраине живет, вручную чистят. Мы там не в состоянии чистить, это очень большой объем работы. Не всякий тракторист возьмется. Заборы близко подходят к дороге и снег девать некуда. Трактор пройдет там, но не везде. Вот в этом конкретном случае, один раз они нанимали трактор, и тракторист помял забор. Пришлось разбираться.

Председатель объясняет: за уборку снега деньги с жителей собираются по факту. За час тракторист берет 1 400 рублей, к этой сумме нужно прибавить налоги. Сумма делится на всех зимующих, выходит по 100 рублей с небольшим. По его словам, этой зимой трактор вызывали пока только два раза.

ОФИЦИАЛЬНО

— В 20:45 была вызвана скорая помощь. Через 17 минут медбригада была на месте. В 21:32 выдвинулись из СНТ, и, действительно, застряли в дороге, — прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области. — За пациентом отправили вторую машину скорой помощи. Но после отменили ее, так как первая скорая уже сама выбралась. Пациент был доставлен в городскую больницу №3. Вообще он житель Верхнеуральского района, прописан там, но с семьей они жили в саду. Сейчас минздравом проводится внутренняя проверка, выясняются все причины произошедшего.

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