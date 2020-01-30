2020-01-30T09:35:37+03:00
Клиника года

Нужны лекарства? Разбираемся, как сэкономить

Качественные препараты по низким ценам, акции и удобные сервисы от аптеки «Фармленд»
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К сожалению, ни один из нас не застрахован от проблем со здоровьем: банальные простуды, отравления, ушибы и раны... Поэтому очень важно иметь возможность приобрести необходимые лекарства быстро, недорого и не беспокоясь о качестве. С этой задачей отлично справляются надежные аптеки «Фармленд», которые работают для посетителей уже более 22 лет!

Низкие цены и гарантированное качество

Уверенность в низких ценах и высоком качестве приводит в аптеки «Фармленд» почти 5 миллионов россиян каждый месяц. Все эти люди доверяют аптекам сети, потому что «Фармленд» — это качество и надежность, доказанная многолетней работой. Вы не встретите в ассортименте аптеки «Фармленд» некачественные препараты. Непосредственным отпуском медикаментов занимаются люди с профильным образованием — провизоры и фармацевты. Ассортимент порадует любого: от самых простых лекарств до активной косметики и ортопедических товаров. При этом цены остаются под жестким контролем.

Постоянные акции и удобные сервисы

Конечно, если спросить покупателей сети, что еще их привлекает в аптеках «Фармленд», они отметят постоянные акции. Скидки, подарки, многочисленные сюрпризы — так приятно поднимать настроение гостям аптек сети!

Кроме того, для клиентов работает сайт и мобильное приложение «Фармленд», скачать которое можно прямо сейчас в App Store или Google Play. Дальше все просто. Выбираете нужные лекарства, отправляете заказ в корзину и определяете конкретную аптеку, в которой предпочитаете забрать заказ. Весь ассортимент лекарств, товары для мам и детей, активная косметика, здоровое питание и многое другое на сайте и в приложении «Фармленд» представлен по специальным сниженным ценам.

Сравните цены, и вы обязательно выберете надежные, проверенные временем аптеки «Фармленд»!

farmlend.ru

*Подробности акции уточняйте в аптеках «Фармленд». Организатор акций ИП Кальметьева А.Р.

Возрастное ограничение для мобильного приложения 18+.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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