Быстро, выгодно, удобно: как заказать товары для здоровья, не вставая с дивана
Сколько раз в неделю вы заходите в аптеку? Наверняка, не один. Лекарства, косметика, витамины, товары для детей... Чтобы сделать покупки в аптеке еще удобнее, установите приложение «Фармленд», ведь клиентам аптечной сети уже сегодня доступен онлайн-заказ товаров для здоровья.
Весь ассортимент аптек «Фармленд» на сайте и в приложении представлен по специальным сниженным ценам:
• широчайший ассортимент лекарств, в том числе и редких;
• товары для мам и детей;
• активная косметика;
• здоровое и спортивное питание;
• медицинская техника;
• ортопедические товары и др.
Вы можете выбрать и забронировать товары, а забрать их в ближайшей аптеке «Фармленд». Покупки по интернет-заказам участвуют в неценовых акциях, а также позволяют получать бонусы по системе лояльности «Клуб друзей «Фармленд» при предъявлении клубной карты.
УСТАНОВИТЕ
Скачать мобильное приложение «Фармленд» можно прямо сейчас в App Store или Google Play. Дальше все просто.
ЗАКАЖИТЕ
Выберите нужные товары, отправьте заказ в корзину и определите конкретную аптеку, в которой предпочитаете забрать заказ.
ЗАБЕРИТЕ
В течение одних суток вы можете забрать заказанные товары, назвав номер заказа, который указан в смс-сообщении.
farmlend.ru — лекарства еще дешевле!*
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
*Под сниженной ценой подразумевается цена в приложении по сравнению с ценой в аптеке «Фармленд».
Возрастное ограничение для мобильного приложения 18+.
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ИСТОЧНИК KP.RU