2020-01-29T13:28:35+03:00
Клиника года

Быстро, выгодно, удобно: как заказать товары для здоровья, не вставая с дивана

Выгодные покупки и бонусы от аптек «Фармленд»
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Сколько раз в неделю вы заходите в аптеку? Наверняка, не один. Лекарства, косметика, витамины, товары для детей... Чтобы сделать покупки в аптеке еще удобнее, установите приложение «Фармленд», ведь клиентам аптечной сети уже сегодня доступен онлайн-заказ товаров для здоровья.

Весь ассортимент аптек «Фармленд» на сайте и в приложении представлен по специальным сниженным ценам:

• широчайший ассортимент лекарств, в том числе и редких;

• товары для мам и детей;

• активная косметика;

• здоровое и спортивное питание;

• медицинская техника;

• ортопедические товары и др.

Вы можете выбрать и забронировать товары, а забрать их в ближайшей аптеке «Фармленд». Покупки по интернет-заказам участвуют в неценовых акциях, а также позволяют получать бонусы по системе лояльности «Клуб друзей «Фармленд» при предъявлении клубной карты.

УСТАНОВИТЕ

Скачать мобильное приложение «Фармленд» можно прямо сейчас в App Store или Google Play. Дальше все просто.

ЗАКАЖИТЕ

Выберите нужные товары, отправьте заказ в корзину и определите конкретную аптеку, в которой предпочитаете забрать заказ.

ЗАБЕРИТЕ

В течение одних суток вы можете забрать заказанные товары, назвав номер заказа, который указан в смс-сообщении.

farmlend.ru — лекарства еще дешевле!*

farmlend.ru

Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.

*Под сниженной ценой подразумевается цена в приложении по сравнению с ценой в аптеке «Фармленд».

Возрастное ограничение для мобильного приложения 18+.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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