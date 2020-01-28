В Челябинске землю между кладбищем и шлакоотвалами отдают под студенческий городок

В Челябинске может появиться межвузовский студенческий кампус на 3 000 мест. Дело хорошее: по всему миру студенты учатся и проживают компактно, и под боком у них есть парки, стадионы, кафе.

Идея строительства кампуса есть в проекте генерального плана развития Челябинска до 2039 года.

Место под студгородок выбрано странное. Проектировщики облюбовали промышленную зону: между улицей Северный луч, Свердловским трактом и рекой Миасс. Через дорогу от Успенского кладбища.

Вот где планируют построить кампус.Фото: КП-Челябинск

— Зона, предлагаемая «под кампус» авторами генплана — одно из самых жутких мест в Челябинске. Это скопление санзон, выжженная и отравленная земля. Рядом — Цинковый и Лакокрасочный заводы. За рекой — шлакоотвал ЧЭМК. Немного дальше — гигантская старая свалка. По соседству расположена обширная «зеленая зона» (именно так это место презентовано в Генплане) — Успенское кладбище, — ужасается геолокации в своем блоге политолог Александр Подопригора.

В понедельник, 27 января, на аппаратном совещании в мэрии, презентуя площадку под кампус, врио председателя Комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Самонов пояснил, что вузы города исчерпали потенциал земельных участков. А ставку в развитии города разработчики Генплана и власти делают на молодых. Которым нужно место для учебы, творчества, жизни.

Авторы генплана Челябинска мечтают, чтобы молодежь получала образование в таких пейзажах. Фото: Евгений Клавдиенко

«НЕ МЕШАЙТЕ НАМ МЕЧТАТЬ»

28 января проект генплана обсуждали с челябинцами в администрации Советского района. О странном выборе участка под кампус корреспондент КП-Челябинск спросил начальника управления перспективного развития Комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Ольгу Никитину:

— Меня удивляет, что люди, которые болеют за развитие Челябинска, не понимают, что если мы не ставим в стратегическом документе завышенных целей и ожиданий, мы их и не достигаем.

Сомнительно строить кампус молодых ученых в таком месте. Фото: Евгений Клавдиенко

Вероятно, Ольга Никитина тоже читала пост Подопригоры.

Но комфортно ли будет жить, учиться, отдыхать в окружении заводов, рядом с Успенским кладбищем?

— Это — фактически центр города, выход на реку, и мы должны максимально использовать площади. Так случилось, что река, всеми любимая, сейчас находится в ужасающем состоянии, ее окружают промзоны и складские помещения. Нужна реновация территории. Кладбище находится на достаточном отдалении. Модные кварталы Копенгагена, где сейчас есть и жилая застройка, и корпуса вузов, тоже выстроены на месте складов.

Генплан, по мнению чиновницы, — это наша мечта. И требовать от мечты конкретики означает не дождаться прорыва, подобного тому, что был в Копенгагене. А с владельцами заводов нужно поговорить, чтобы они привели в порядок свои территории, озеленили их, сделали более компактными за счет увеличения санзон.

Территории заводов сегодня заброшены. Фото: Евгений Клавдиенко

КАК ПРЕДЛОЖИЛИ, ТАК И ОТКАЖУТСЯ

Предложив промышленный участок под застройку, чиновники готовы легко от этой идеи отказаться:

— Начав работать с территорией, работать с Министерством образования, с этой идеей, мы, возможно, выясним, что ей там не место. Но работа должна начаться. Никакого анализа пока нет, и лично мое мнение — попробовать задать территории социальный посыл — перспективный шаг. Мне было бы приятно работать в городе, у которого грандиозные планы развития, — резюмировала Ольга Никитина.

От редакции

НАШЕ КРЕДО - ЛЕГКОМЫСЛЕННОСТЬ?

Генплан развития миллионного города в нашем понимании — серьезнейший документ, который просматривает развитие города на десятилетия. Мы до сих пор восхищается тем, как грамотно советскими профи спланирован центр города: он куда удобнее, чем центр соседнего Екатеринбурга! Прямые, как стрелка, улицы, широкие тротуары, некогда очень зеленые...

Люди несли ответственность за то, что планировалось построить. А сейчас термин «планирование» вытеснил глагол «мечтать». Может, построим, может, и не построим. Может, годиться, а, может, ну, его. Инфантилизм. Который потом выливается в очевидные просчеты градостроительной политики. Челябинск уже оброс неблагоустроенными окраинами, где детсады и школы строятся постфактум, куда не ходит муниципальный общественный транспорт, где нет кинотеатров, бассейнов, поликлиник. Есть только пивнухи, парковки и заплеванные дворы.

Не наступаем ли мы опять на те же грабли?