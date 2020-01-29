Школьники сконструировали мини-модель прокатного стана ЧМК

Команда школьников лицея №88 сконструировала мини-модель прокатного стана Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»). Проект презентовали на региональном фестивале робототехникив Челябинске. Авторы модели вошли в тройку финалистов.

Командные соревнования юных техников в рамках регионального этапа конкурса «Робофест-2020» прошли в центре международной торговли. В фестивале приняли участие более 100 школьников.

Учащиеся лицея №88 построили из конструктора модель стана 1250-3 третьего прокатного цеха ЧМК. Работу презентовали в рамках номинации «Инженерные кадры России». В этой категории были представлены еще два проекта учащихся металлургического района. Команда сборной из школы №14 показала ремонтно-механический цех комбината. Сборная Дома юношеского технического творчества собрала действующую модель мостового крана.

Ранее участники школьных команд металлургического района побывали на предприятии: посетили ремонтно-механический цех №1, прокатные цеха №3 и №4, музей комбината. Прямо на производстве общались со специалистами, интересовались автоматизацией промышленных участков, повышением производительности.

— Среди юных техников немало детей металлургов.Конструируя такие сложные агрегаты, ребята получают возможность «примерить» на себя взрослые профессии. Мы поддерживаем такие конкурсы, потому что они формируют интерес к металлургическим специальностям и в дальнейшем к нам на предприятие приходят заинтересованные люди, — отметил начальник отдела подбора и развития персонала ЧМК Виталий Демин.

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