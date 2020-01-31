«Авторы генплана тяжело больны»: жителей Челябинска возмутило строительство кампуса в промзоне

Челябинцы раскритиковали идею строительства студенческого кампуса рядом со шлакоотвалами и кладбищем. Сделать масштабную реновацию промзоны предложили авторы нового генплана города.

Кампус возле помойки 00:00 00:00

— Это выглядит дикостью для всех здравомыслящих людей. Авторы генплана Челябинска, видимо, тяжело больны. До полного устранения 15,6 млн тонн токсичных шлакоотвалов ни о каких объектах в этом районе не может быть и речи. Мы очень рассчитываем, что этот косяк генплана станет основанием прекратить работу и передать ее более профессиональным людям, — отметил экономист Владимир Гаврилов.

— Место чудное, все в шаговой доступности: Цинковый [завод], кладбище, река и шлакоотвалы. Проектировщики, вероятно, прекрасно осознают, что никто в здравом уме в этом замечательном месте, которое гордо именуют «центром города», квартиру не купит. Значит что? Значит нужно туда загнать тех, у кого выбора нет. Как студентам добираться на другой конец города проектировщики не объяснили? Ведь рядом нет ни одного вуза! — написала в комментариях на сайте КП-Челябинск пользователь «сердитая горожанка».

Вот где планируют построить кампус.Фото: КП-Челябинск

— Зато место тихое и спокойное. Церквушка рядом и много зелени. Да и кладбище уже отгородили шумовыми экранами. Шум никому мешать не будет, — шутит Павел Кедров.

— Вид будет супер из окон студенческого городка: с одной стороны кладбище, с другой — шлакоотвал. Чую огромное рвение студентов к учебе!!! Скорей всего это будет образец площадки откуда стоит уехать навсегда, — отмечает Александр Фам.

Некоторые комментаторы предлагают перенести в промзону кабинеты чиновников.

Во время презентации проекта челябинцам привели в пример Европу. Так, модные кварталы Копенгагена, где сейчас есть корпуса вузов, тоже выстроены на месте складов. Но все-таки склады и вредные производства — вещи разные. Тоже самое с кладбищами.

— В Германии, например, вообще не видят проблемы жить рядом с кладбищем. один немец мне сказал, что мечтал бы там жить — соседи-то тихие. Правда, там и кладбища скорее как парки выглядит зачастую, да и культурный характер другой, — отмечает читатель Ольга Чабан.

Предложив промышленный участок под застройку, чиновники готовы легко от этой идеи отказаться:

— Начав работать с территорией, работать с Министерством образования, с этой идеей, мы, возможно, выясним, что ей там не место. Но работа должна начаться. Никакого анализа пока нет, и лично мое мнение — попробовать задать территории социальный посыл — перспективный шаг. Мне было бы приятно работать в городе, у которого грандиозные планы развития, — прокомментировала начальник управления перспективного развития Комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Ольга Никитина.

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