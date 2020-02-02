В Челябинске попытались продать девочку через интернет

В Челябинске попытались выставили на продажу ребенка за 5000 рублей. Объявление на популярный портал «Юла» выложил Вячеслав И. На фотографии изображена девочка лет восьми. В описании коротко говорится: «Маша».

Шокирующее объявление появилось в категории «Для дома и кухни» в разделе «Посуда». Автор также указал, что возможна доставка.

Спустя полтора часа объявление исчезло. К этой истории уже подключилась полиция.

— По данному факту будет проведена проверка, — прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейским предстоит установить, кто разместил объявление. Если случилось самое страшное и ребенка успели продать, ему грозит до десяти лет лишения свободы по статье «Торговля людьми». Поскольку в объявлении стояла метка «безопасная сделка» — то есть сайт контролирует продавца и покупателя, популярным порталом может заинтересоваться Роскомнадзор.