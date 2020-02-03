Челябинских автомобилистов приглашают на презентацию и тест-драйв SKODA KAROQ

Официальный дилер ŠKODA в Челябинске, автоцентр «Чешский дом», приглашает автолюбителей на презентацию новинки. 15 и 16 февраля вы можете познакомиться с ŠKODA KAROQ в уютном шоу-руме дилерского центра.

— Мы понимаем, что KAROQ в Челябинске ждали давно, и спрос на модель высокий. Чтобы каждый гость нашего шоу-рума мог внимательно познакомиться с кроссовером и почувствовать на себе все плюсы данной модели во время тест-драйва, мы специально запланировали два полноценных дня открытых дверей, — говорят в «Чешском доме». — Вас ждет интересная программа, конкурсы, викторины и угощения. Приходите с детьми: им точно не будет скучно с нашими задорными аниматорами в детской зоне.

Мероприятие состоится 15 и 16 февраля с 11:00 до 18:00 по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126/1, ДЦ «Чешский дом».

Для предварительной записи на тест-драйв позвоните по телефону: (351) 211-34-00.

В 2020 году ŠKODA KAROQ будет доступен в двух комплектациях — Ambition и Style. Стартовая цена для версии Ambition 1.4 TSI с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач составит 1 515 000 рублей.

Базовая комплектация Active, версия 1.6 MPI с механической и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а также версия 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG будут доступны позднее.

До встречи в автоцентре «Чешский дом».

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