Застройщик ЮУ КЖСИ показал новый микрорайон и дома в Парковом

Челябинск активно прирастает новыми домами и предложениями о квартирах с чистым воздухом за окном. Но, как показывает практика, не каждая панельная новостройка может похвастаться развитой инфраструктурой. Близость детского сада, поликлиник и школы — веский аргумент для сегодняшних молодых родителей. Именно поэтому они выбирали для себя новый 50-ый микрорайон от застройщика ЮУ КЖСИ. Новоселам компании нет особой нужды ездить в центр Челябинска. Все необходимое — в шаговой доступности.

— Мы переехали сюда около 5 лет назад, дома хорошие, — рассказывает жительница 50-го микрорайона в Парковом Ирина. — Мы довольны выбором местности, тут свежий воздух, лес, все равно поменьше машин, не такая загруженность дорог.

— Для нас было самое главное — доступность в цене. Потом то, что рядом лес, свежий воздух, много деток. Работает детский сад, но мы пока в очереди. Через дорогу строится новая школа, — продолжает молодая мама Алена. Здесь хорошая управляющая компания работает, всегда чистенько и подъезды моют. Есть пара маршруток, которые останавливаются прямо рядом с домом.

В Парковом уже работает новый Образовательный центр №2 (пересечение улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого). А через дорогу от 50-ого микрорайона строится еще один, который откроется уже в 2020 году и вместит до 1500 учеников. Сейчас завершен монтаж третьего этажа, здание уже обрело свои очертания — размеры колоссальные. В планах еще построить стадион и площадь перед входом.

Детский сад в 50-ом микрорайоне построен по самым современным стандартам. Детально продумано и расположение учреждения — садик построен в самом центре жилого массива, так что добираться до него одинаково удобно из любой новостройки. Территория садика разбита на участки для прогулок, подвижных игр и занятий физкультурой на детских комплексах. Просторные крытые веранды позволяют организовать занятия детей на открытом воздухе, но под защитой от непогоды.

В 50-ом микрорайоне продолжается продажа квартир в новых домах по улице Александра Шмакова. Дворы и подъезды новостроек адаптированы для мамочек с колясками и инвалидов.

Современные грузопассажирские лифты поднимают с 0-го на 10-ый этаж до 13 человек за раз. Отделка в них выполнена из долговечного металла двух цветов: стального и черного. Установлены датчики безопасного закрывания дверей, энергосберегающее освещение и панель кнопок с индикацией и шрифтом Брайля для слабовидящих. В таком лифте удобно перевозить мебель, коляску с ребенком или велосипед.

Отделка новых квартир от ЮУ КЖСИ в 50 микрорайоне чистовая. В нее входят натяжной потолок, обои, линолеум, вся необходимая сантехника, ламинированные межкомнатные двери и современные окна с родительскими замками.

Несмотря на готовый качественный ремонт квартир и развитую инфраструктуру 50-го микрорайона застройщик ЮУ КЖСИ держит приемлемые цены. Так, в доме 16 (стр.) однокомнатные квартиры продаются по цене от 1 390 000 рублей, а самая популярная — двухкомнатная квартира 60 кв.метров — выходит 2 100 000 рублей. Ипотеку, в том числе, по материнскому сертификату можно оформить прямо в офисе компании. Эксперты бесплатно подбирают ипотечные программы и находят оптимальный вариант с учетом финансовых возможностей семьи.

В ЮУ КЖСИ отмечают, что лучший способ обрести новую квартиру — приехать ее посмотреть. Поэтому приглашают записаться на экскурсию и лично убедиться в выгодах и комфорте от проживания в новом 50-ом микрорайоне.

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