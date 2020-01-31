Клиника «Источник»: новый подход к современной медицине

Клиника «Источник» — это современная многопрофильная клиника, у которой есть все необходимые ресурсы для профилактики, лечения и сохранения здоровья взрослых и детей, включая скорую и неотложную медицинскую помощь.

Здесь пациентам доступны более 80 видов качественных медицинских услуг. В «Источнике» работает кабинет эндоскопии, расширено отделение акушерства и гинекологии, организован операционный блок с комфортным дневным стационаром. В центре амбулаторной хирургии проводятся высокотехнологичные операции по нескольким направлениям: «акушерство и гинекология», «урология», «колопроктология», «отоларингология», «сосудистая хирургия», «травматология и ортопедия», «онкология». Добавлен широкий спектр комплексных программ по большинству направлений работы клиники, позволяющий значительно ускорить процесс лечения, сделать его быстрым и выгодным.

В «Источнике» пациентов принимают кандидаты и доктора наук, профессора и признанные специалисты с высшей категорией. Клиника является клинической базой шести кафедр Южно-Уральского государственного медуниверситета. Такое выгодное сотрудничество позволяет проводить консультации и консилиумы по сложным случаям с привлечением светил науки.

Удобное расположение клиники, просторная парковка перед входом, гибкое расписание приема специалистов, высокий уровень сервиса, возможность удаленной записи к врачу сделают посещения «Источника» максимально комфортными для пациентов.

Особое внимание «Источник» уделяет работе педиатрической службы. Клиника оснащена новейшим медицинским оборудованием, которое регулярно обновляется. В «Источнике» есть аппараты, представленные в единичном экземпляре во всей области. Наши специалисты в совершенстве освоили все оборудование клиники и уверенно им пользуются. Также мы регулярно посещаем специализированные медицинские выставки, чтобы всегда быть в курсе последних тенденций в мире медицины, чтобы ваши любимые дети всегда были здоровы! В любой момент вы можете обратиться в нашу клинику за помощью для своих детей. А также — вызвать на дом бригаду отличных специалистов, врачей педиатрической бригады скорой помощи. Все оборудование бригады рассчитано на самых маленьких пациентов. А для новорожденных малышей у нас есть специальный кювез для их безопасной перевозки.

Еще одно актуальное направление, реализованное в клинике, это косметология. Пациентам предлагают услуги аппаратной, инъекционной и эстетической косметологии, лечебный массаж, обертывание и лазерную коррекцию фигуры. В отделении косметологии нашей клиники работают врачи-косметологи и специалисты по коррекции фигуры, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы сделать своих пациентов красивыми и счастливыми. Уровень профессионализма каждого из них отработан годами практики.

Новейшие оборудование и передовые технологии в арсенале клиники позволяют безопасно и оперативно решить задачи каждого пациента: сохранить здоровье, продлить молодость, скорректировать особенности, приносящие дискомфорт, качественно улучшить состояние лица и тела.

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Клиника «Источник»

г. Челябинск,

ул. Чичерина, 34а, тел.: (351) 77-88-887;

ул. 40-летия Победы, 11, тел.: (351) 77-88-887;

ул. Градостроителей, 1/3 (перед въездом в поселок «Лесной остров»), тел.: (351) 77-88-906,

Скорая медицинская помощь: (351) 77-88-911 (круглосуточно)

Отделение косметологии: (351) 77-88-905.

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