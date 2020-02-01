Рок-н-ролл во имя Победы: в Челябинске музыканты приняли участие в проекте «Боги войны»

Свой творческий вклад в празднование 75-летия Победы внесут челябинские музыканты из самых различных городских коллективов. К 9 мая увидит свет рок-оратория «Боги войны», слова для которой написал известный поэт Константин Рубинский, а над композициями работали группы «Братья Енотовы», JazzBrassers, InCash, Павел Столбов, Ростислав Гепп («Ариэль»), Антон Лапин и другие.

Все песни снабжены оригинальным видеорядом, над режиссурой и монтажом трудились челябинец Дмитрий Сиваш и житель Израиля Михаил Вексель.

Клипы будут запрограммированы в книгу Романа Грибанова «Боги войны» - это 60 рассказов о челябинцах, участниках Великой Отечественной, она будет издана накануне праздника с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/758035" frameborder="0"></iframe> Проект челябинских музыкантов «Боги войны».

КНИГА + ВИДЕО

- Идея в том, чтобы взявший в руки книгу человек мог бы не только прочитать про южноуральских пехотинцев, моряков или танкистов, но и сразу с помощью специального приложения посмотрел бы на своём смартфоне видеоролики про наших героев, - рассказывает автор проекта Роман Грибанов. – А так как книга рассчитана на читателей-школьников, то современным детям будет интересно узнавать информацию про челябинских «Богов войны» с помощью музыкального видеоряда.

Плюс все песни будут выложены в свободный доступ в Интернет: пусть рок-ораторию услышит любой желающий.

КАЖДОМУ РОДУ ВОЙСК - СВОЯ ПЕСНЯ

Каждая композиция и видеоклип к ней посвящены отдельному роду войск, есть песня про пехотинцев, про танкистов, про лётчиков, про моряков и про тех, кто ковал победу в тылу – тружеников промышленных предприятий Танкограда.

Видеоряд содержит фото героев – моряка Ивана Дмитриева, бронебойщике Николая Худякова, лётчике-штурмовике Василия Луценко и других «Богов войны» из Челябинской области.

Музыку сочиняли челябинские композиторы Александр Самойленко («Томас») и Антон Лапин, а часть материала бралась из творчества ирландского блюзмена Рори Галлахера и отечественного мэтра Владимира Высоцкого.

МУЗЫКА ВЫСОЦКОГО. СЛОВА - НАШИ - Мне доверили спеть песню «Далёкое близкое море» - про моряков из Челябинской области, - рассказывает солист ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп. – Это пауэр-баллада, причём мы позволили себе поэкспериментировать, взяв для неё музыку Владимира Высоцкого. Могу ошибаться, но, пожалуй, это первый кавер такого рода, когда артист использует не стихи известного барда, а именно его музыку.

Записывали песни челябинские звукорежиссеры Игорь Кравчук, АзатГалеев и Дмитрий Локтионов. Полностью рок-оратория «Боги войны» прозвучит в ходе праздничного представления 9 мая.