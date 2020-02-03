«ЭкоКлиника»: счастью быть!

«Клиника ЭКО Источник» — клиника нового уровня, где вашим здоровьем занимаются специалисты с высокой репутацией и большим опытом работы. Мы предоставляем широкий комплекс услуг:диагностика, программы экстракорпорального оплодотворения, отложенного материнства и криоконсервации. Все эти программы составлены при содействии ведущих специалистов европейских центров репродуктивного здоровья— это тщательно проработанный комплекс процедур, позволяющий пациентам пройти курс обследований и лечения в короткие сроки.

Клиника «Источник» работает на передовом оборудовании, наши врачи —эксперты высокого класса. Но красноречивее всего наш положительный опыт. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий в «Источнике» работает второй год и постоянно улучшает показатели результативности.Количество успешных (завершившихся родами) беременностей в ЭкоКлинике выше среднестатистических на Южном Урале 25% и доходит до 32%,а процент успешных протоколов ЭКО превышает 49%, что значительно выше среднемирового уровня.

Приезжают в «Источник» пары из других стран: Китая, Франции, Казахстана. Растет пациентопоток из регионов России — в ЭкоКлиникежители любого региона страны могут пройти ЭКО по ОМС. Из 102 пациенток, прошедших экстракорпоральное оплодотворение по программе обязательного медицинского страхования в «Источнике» в 2018 году, родили 33 женщины. Часть из них рожала платно, поэтому в официальную статистику законченных случаев по ОМС попадает показатель родов в 18%, но даже он превышает уровень многих клиник.

Лаборатория вспомогательных репродуктивных технологий в «Источнике» —это высокотехнологичная система, где созданы оптимальные условия для развития эмбрионов. В ней предусмотрено автоматическое регулирование уровня влажности и температуры, контроль газового состава. В результате создаются такие условия, которые приближены к естественной среде — условиям развития эмбриона в организме женщины. Манипуляционные, операционные и эмбриологическая лаборатория клиники объединены в специальным образом спроектированную систему «чистых помещений», что позволяет значительно ускорить время проведения процедур и сделать этот процесс безопасным.

В ЭКОклинике «Источник» —замкнутый цикл сопровождения пациентов: от полной диагностики бесплодия у пары до счастливой мамы с ребенком дома. Главная наша ценность— человек, а миссия — помочь получить желанную беременность, выносить и родить здорового ребенка. И вместе мы добьемся желаемого результата!

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