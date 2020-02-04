«Мы не собираемся закрываться!»: рейд по зооконцлагерям Челябинска показал, как губят животных

1 января должны были закрыться контактные зоопарки в торговых центрах. Поскольку вступил в силу закон, запрещающий их. Но в Челябинске что-то пошло не так. Четвероногих по-прежнему используют для заработка.

Ветеринар Карен Даллакян вместе с общественниками отправился в рейд по контактным зоопаркам Челябинска. Что происходит там, ревизоры сняли на видео.

Рейд по контактным зоопаркам Челябинска.Видео: общественное движение Народное Слово

ТЕСНЫЕ КЛЕТКИ, ГОЛАЯ ПЛИТКА

На четвертом этаже в ТРК «Горки» расположился «уютный уголок живой природы». Так владельцы рекламируют свой контактный зоопарк.

Но никакого уюта для обитателей здесь нет. Животные томятся в тесных клетках, некоторые сидят на голой плитке, посыпанной опилками. Хозяева в курсе, что вышел закон, но уверены — они его не нарушают.

— В законе написано «проходные места». А у нас тут не проходное место, четвертый этаж. В законе написано про торговые центры? Вы читали закон? Там написано «сделать животным домики», так сделаны у всех, — оправдывается владелец «зоологического центра». Так стал называться зверинец после запрета на контактные зоопарки.

СПЯТ НА ГОЛОМ ПОЛУ

Заборчики у вольеров низкие, детям по пояс. Посетители могут легко погладить сурикатов, кроликов, минипигов, козлят и других четвероногих. Что они и делают, но хозяин убеждает — посетители не прикасаются к хвостатым.

По закону у каждого животного должно быть укрытие, где люди его не побеспокоят. Но в этом зоопарке домики есть не у всех. Например, скунс спит на коврике. Сотрудники даже не позаботились сделать подстилку из опилок. Когтистые лапки зверька скользят по полу, ему неудобно перемещаться, но это работников не заботит.

А этот зверек живет на голом полу. Домика у него нет. Фото: кадр с видео

— А он не любит домик, — объясняет хозяин. Но после возражений ветеринара, что отсутствие домика незаконно добавляет, что завтра поставят.

Хозяин командует ревизорам снимать потомство, а не обстановку.

— Рождаются животные. Это показатель, что здесь жизнь течет. Ни в одном зоопарке такого нету. Вы нашли двух человек, которые против зоопарков. Я вам найду миллион, которые напишут, что они за такие зоопарки, как у нас.

Директор зооцентра попросил совета у Карена Даллакяна, как ему теперь поступить.

— Это вы решаете. Либо закрываетесь, либо платите штрафы, либо у вас изымают всех животных и потом суд решает, что с вами и животными делать.

Мы позвонил в зоопарк под видом посетителя. Центр по-прежнему функционирует.

ЯДОВИТЫЙ ПАУК И КОЗЛЯТА НА ГРАНИ ГАСТРИТА

— В Гагарин Парке зоопарк называется «трогательный». Хотя по всему комплексу, а также, поднимаясь по эскалатору, видишь рекламу «Контактный зоопарк приглашает посетителей». Мы сделали контрольный закуп билета. Чек выдается от юридического лица, а в документах, расположенных в уголке потребителя, указывается индивидуальный предприниматель, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Карен Даллакян.

В «трогательном» зоопарке животные тоже живут на плитке. На видео видно, как сурикаты играют между собой, а их лапки разъезжаются на скользком полу. Это грозит животным проблемами с суставами.

У сурикатов разъезжаются лапки на скользком полу. Фото: кадр с видео

Еще ветеринара обеспокоило состояние двухнедельных козлят.

— Они должны сосать мамку. А в зоопарке стоят готовые смеси в бутылках, чтобы посетители заплатили деньги и покормили детенышей. Ребенка нужно кормить по режиму. С животными также. Эта смесь должна быть всегда теплая. Режим питания не соблюдается. У несчастных животных может развиться гастрит и они могут погибнуть.

Козлятам две недели, но их уже отлучили от матери. Фото: кадр с видео

Жутко и то, что в аквариумах со змеями и ящерицами открываются дверцы. Любой может открыть и достать ядовитого паука.

— Мы заказали специальные замки, — оправдывается сотрудница.

Зоопарк работает четвертый год и до сих пор почему-то их не приобрели.

Хозяйка зоопарка находится в Екатеринбурге. Но ветеринару удалось пообщаться с ней по телефону.

— Владелица заявила, что изучила закон. И в нем она не нашла ничего, что касается ее деятельности. У нее сеть. Долго орала, что у нее не контактный зоопарк, а трогательный. В любом случае здесь нарушение федерального закона и большой вопрос к торговому центру, каким образом они продлевали с ними договор. Мы готовим заявление в прокуратуру, Россельхознадзор, управление ветеринарии и другие ведомства, — говорит Карен Даллакян.

МЫ ВИНОВАТЫ, ЧТО ЗООКОНЦЛАГЕРЯ РАБОТАЮТ

Контактные зоопарки оказались под запретом, потому что с 1 января вступила в силу соответствующая статья закона о «Об ответственном обращении с животными». Однако закон сформулирован так, что в нем есть возможность для лавирования, чем и пользуются предприниматели.

Зооконцлагери закроются, когда перестанут приносить деньги владельцам. А сегодня люди сами финансируют жестокий бизнес, подогревая спрос на него.

КОММЕНТАРИЙ

«Контактные зоопарки должны получить лицензию до 2022 года»

Евгений Бондаренко, начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области:

— Нами сейчас собирается реестр, чтобы уточнить реальное количество контактных зоопарков в Челябинской области. Чтобы затем уже выходить с проверками. Но чтобы выходить по этим контактным зоопаркам нужно основание — жалобы от жителей. Их пока не поступало. Существование контактных зоопарков с 1 января 2022 года будет запрещено без лицензии. Иными словами, предприятие, которое занято в культурно-зрелищных целях может обратиться к нам с целью провести лицензирование данного заведения.

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