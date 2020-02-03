Новый заместитель мэра Александр Егоров: «В Челябинске нужно сужать дороги»

Новым заместителем главы Челябинска по городской среде назначен Александр Егоров. Об этом официально объявили на совещании в мэрии 3 февраля, хотя слухи о его назначении ходили с прошлой недели.

Егорову 32 года. Он родился и вырос в Твери, закончил местный университет по специальности «Прикладная информатика». На работу в Челябинск переехал из Москвы, где служил заместителем начальника отдела Мосгортранса.

Егоров — куратор проекта Probok.net в Твери, руководил лабораторией «Удобный город». Занимался проектом развития такси, обеспеченностью парковочными местами во дворах, стимулированием общественного транспорта.

Но почему же специалист перебрался из комфортной Москвы в провинцию? Об этом Егоров сам рассказал после совещания в мэрии.

— Возможность реализовать себя — это раз. Два: хочу помочь вашему городу комплексно взглянуть на его благоустройство. В Москве я занимался специализированными вещами. Региональные проблемы мне хорошо знакомы. Моя родная Тверь — тоже главный город региона. Потому смысл выражения «У вас здесь не Москва», мне объяснять не надо.

У СТРАНЫ НА СЛУХУ

Кто предложил москвичу перебраться в провинцию? Ходят слухи, что Александр Егоров — креатура губернатора Алексея Текслера.

— Я узнал о Челябинске, благодаря известным активистам, которые на всю страну подняли информацию о городе. Сейчас вся страна следит за Челябинском. В Москве я занимался развитие общественного транспорта. Урбанист Лев попросил об интервью со мной. В прошлом году я приезжал в Челябинск, изучил город за неделю. Познакомился с транспортными руководителями, осмотрел предприятие, состояние городских улиц. На работу меня пригласила глава города. Будем взаимодействовать с городским сообществом, потому что активисты умеют грамотно поднять проблему.

Как работают выделенки Москвы // Что изменить в Челябинске.Интервью с новым заместителем мэра Челябинска

ГРЕМЕЛИ НА ВСЮ РОССИЮ

— Челябинск производит тяжелое впечатление. Вы пережили так называемую «дорожную революцию», которая прогремела на всю Россию. Все знают, что в Челябинске изуродованы очень многие улицы. Срубили огромное количество деревьев. Когда-то зеленый красивый город превратился в автомобильную магистраль. Будем работать с этим очень сложным контекстом. Идея в преображении города: для того руководство города и области и обратилось ко мне.

Будем упорядочивать парковочное пространство, решать транспортные вопросы, потому что городская среда и транспорт связаны. Как и с архитектурой.

Полномочия по управлению маршрутами отданы на областной уровень, и мы можем заняться развитием транспортной инфраструктуры: выделенными полосами, остановками, остановочными комплексами, транспортно-пересадочными узлами.

ЗАРЖАВЕВШИЙ ТРАМВАЙНЫЙ ВОПРОС

— Из трамвая люди у вас выходит прямо под колеса машин, добираясь до тротуара, переходя две-три полосы. В миллионном городе с интенсивным движением это недопустимо. Во-первых, я сформирую программу по развитию трамвайных платформ.

Во-вторых, появится программа развития трамвайного транспорта с его обособлением — физическим или с помощью разметки. У вас трамваи сейчас стоят в пробках, ездят медленно. Они старые и ржавые. Все это нужно менять, чтобы люди больше ездили на общественном транспорте.

Ожидание трамвая посреди дороги - огромный риск для жизни. Напомним, в прошлом году самосвал врезался в трамвайную платформу, под колесами многотонного грузовика смертельные травмы получила молодая женщина.

СУЗИТЬ ДОРОГИ РАДИ ТРОТУАРОВ

Мнение Егорова о состоянии городской среды точно встретят в штыки автомобилисты. У нас есть широкие дороги. И почти нет тротуаров. Во времена дорожной революции пешеходов выдавили с улиц, срезав или полностью ликвидировав тротуары. Движение по городу возможно только на автомобиле — из точки А в точку Б. Гулять по городу пешком — это значит идти по щиколотку в пыли летом или в грязи осенью и весной по узким тротуарам. И рисковать быть облитым грязной водой из луж автомобилистами.

— В городе уничтожено очень много пешеходных переходов, нарушены связи между соседними улицами. Приходится или перебегать или обходить несколько кварталов. Все это очень плохо влияет на качество городской среды. Тротуары ненормативной ширины, по ним невозможно ходить. Возможны точечные сужения излишков полос на челябинских дорогах. Не целиком, не повсеместно. Где-то нужно приводить сужать ширину полос, приводить к нормативу.

ОЗАБОРИВАНИЕ

— Я начал знакомиться с проблемами, озвученными в СМИ. У вас очень остро строит проблема заборов: их ставят, бывает, друг напротив друга и параллельно. Наталья Петровна (Котова — прим. ред.) уже занялась этой темой. Даст поручение — мы минимизируем их количество, заменив их, например, на живые зеленые изгороди.

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