Чтобы спасти общественный транспорт Челябинска, будет принято радикальное решение

СЕГОДНЯ 16:32 2019-07-31T16:35:14+03:00

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Общественный транспорт Челябинска находится в жесточайшем кризисе. После обновления команды областной власти, в городе начал курсировать слух, что автобусы и электротранспорт уйдет из подчинения челябинской мэрии куда-то выше. По данным СМИ, им могут заняться чиновники на уровне правительства Челябинской области.

В Челябинске возбуждали уголовные дела, банкротили старые МУПы и создавали новые ООО, в надежде хоть как-то переломить ситуацию. Однако все эти меры не принесли никаких результатов: в автобусных депо стоят две сотни сломанных машин, по городу ходят разваливающиеся трамваи и троллейбусы. Ситуацию даже вряд ли спасет покупка новых 66 автобусов.

Однако передача контроля за транспортом на уровень области может спасти транспорта — считают некоторые. Другие с ними не согласны:

— У нас в области контроля за транспортом нет вообще, это будет просто конец транспорта Челябинска, — считает эксперт «Гражданского патруля» Александр Агарков.

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ИСТОЧНИК KP.RU