«В престижные лицеи есть места!»: приемная кампания в первые классы в Челябинске началась успешно

В субботу, 1 февраля, несмотря на выходной, все школы города начали принимать заявления в первые классы — на личном приеме и дистанционно.

Многие думали: школы придется брать штурмом. В Копейске, где не хватает учебных мест, очередь на прием занимали с вечера пятницы. А как в Челябинске?

«ДУМАЛИ, БУДЕТ БОЙ»

Большинство горожан записали детей без проблем.

— Думала, не прорвусь. Пришла к обеду, а в школе тихо. В очереди — две семьи. Меня вписали под номером 11. Все разъяснили, на вопросы ответили, денег не вымогали, — пишет челябинка Мария.

В соцсетях был скандал, который растиражировали СМИ. В школе № 148 отец будущего первоклашки обвинил педагогов в вымогательстве денег. Правда, директор потом объяснила, что помощь школе исключительно добровольная.

— Мы приехали в гимназию № 1 к 9 утра. Думали, будет бой. Были вторыми, за нами — никого, денег не просили, — делится житель города Александр.

— И нас в 26-ю гимназии записали без проблем и очередей, — говорит челябинка Наталья.

ПИТЬ ВАЛИДОЛ РОДИТЕЛИ БУДУТ ЛЕТОМ

Отчасти это объясняется тем, что с 1 февраля открыт набор по прописке. В большинстве школ мест с запасом. Пить валидол придется тем, кто надеется попасть в школу по допнабору на оставшиеся места.

— Официально он стартует 1 июля. Однако школа имеет право объявить его раньше. Информацию выложат на сайте школы, — говорят в городском комитета по делам образования.

Иногда школы не афишируют допнабор, что вызывает бурю негодования опоздавших.

— В Челябинске нет проблем поступить в первый класс по прописке. Но в выбранную школу придется постараться. Нам пришлось заплатить 25 тысяч. Те, кто пришли в наш класс по прописке, платили 15 тысяч. Правда, это история трехлетней давности, — замечает челябинка Юлия.

В ЛИЦЕЙ N11 И В ПЕРВУЮ ШКОЛУ ПУСТУЮТ МЕСТА

— В школы Челябинска подано 2125 заявлений, в том числе 1339 в электронном виде. А всего в первый класс пойдут 16 тысяч ребят. Запись началась спокойно. В субботу работала горячая линия. Чаще всего родители спрашивали, за какой школой закреплен их дом и график работы приемной комиссии, — рассказала пресс-секретарь городского комитета по делам образования Екатерина Самарина.

В субботу большинство школ не заполнили и половины вакантных мест. В престижный лицей № 11 с общегородским набором на 25 мест подано десять заявлений. В первую гимназию всего 8 заявлений на 90 мест. В гимназию № 80, где учится сын губернатора, 20 заявлений на 50 мест…

Ажиотаж был в образовательном центре № 2. Здесь на каждое вакантное место — по два заявления.

— В микрорайоне «Парковый» в новом учебном году откроют двери две школы — образовательный центр № 2 и образовательный центр № 5. Дети, которым откажут в приеме из-за отсутствия свободных мест, гарантированно будут приняты в образовательный центр №5. Эта школа еще не достроена. Набор в ОЦ № 5 уже идет в здании образовательного центра №2,— успокаивают в городском комитете по делам образования.

НА ЗАМЕТКУ

Когда взносы могут быть законными?

— Пожертвования — законная форма помощи школе. Но они должны быть добровольными. Родитель сам выбирает, какую и в каком размере помощь оказать. Конкретную сумму и сроки устанавливать запрещено. О том, куда идут деньги, можно узнать у директора школы. Лучше, если при школе оформлен спецсчет, которым занимается родительский комитет и есть возможность в любой момент отчитаться обо всех тратах, — говорят в прокуратуре Челябинской области.

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