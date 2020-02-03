«Ковыряет в носу и кидает в коктейль»: видео с барменом в Челябинске обернулось скандалом

Видео из челябинского бара вызвало шок у горожан и отбило аппетит. Посетительница заведения снимала красивую подачу блюда, как вдруг такое...

— Подружка ходила в бар, и решила заснять видео еды. Дома пересматривала и увидела, как на заднем плане бармен, не стесняясь, ковыряет в носу и кидает в коктейль, — написала в группе «Едим Вместе. Челябинск» Наталья Федюкова и выложила видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/758367" frameborder="0"></iframe> Секретный ингредиент коктейля.Видео: Наталья Федюкова

37 тысяч просмотров за два дня. Зрители пытаются разглядеть, действительно ли в бокал добавлен «секретный ингредиент». Сотни гневных откликов…

— Причем, как будто специально он это сделал! — прокомментировала подписчица паблика Карина Шарафитдинова.

— Работаю в общепите по ту сторону раздачи уже восемь лет, но такого никогда нигде не видела! — написала Анна Евдокимова.

— Капец, а мы с другом недавно на 4000 рублей коктейлей напили! Поди, тоже с козявками. Больше не придем, нафиг надо! — возмутилась Елена Нигматулина.

ПОЧЕСАЛ НОС — ПОТЕРЯЛ РАБОТУ

Управляющая заведением ответила практически на каждый комментарий: проверку провели, бармена уволили, со всеми сотрудниками поговорили. Бар извинился перед всеми.

— Надо не этого заведения теперь боятся, а нового места, куда этот бармен завтра устроится. Явно, это была его последняя смена. Думаю, адекватные управляющие не возьмут такого сотрудника на работу, — считает ресторанный критик Азат Сапармамедов.

А ведь в прошлом году бар сделал масштабное обновление, которое всем понравилось. У него хороший средний чек — 1500 рублей на человека. И высокий рейтинг по отзывам. Вот так один сотрудник испортил репутацию заведению.

Дотронулся до носа - потерял работу.Фото: Олег ЗОЛОТО

«БАРМЕН ОЧЕНЬ РАССТРОЕН»

Однако, клиенты хотят не просто извинений, а объяснений. Что сказал в свое оправдание бармен? Почему не уволили сотрудника, который стоял рядом и все видел? Мы связались с управляющей.

— Бармен, конечно, сам был очень расстроен. Но мы очень требовательны к нашим работникам и к чистоте, — комментирует корреспонденту КП-Челябинск управляющая баром Евгения Иванникова. — Мы посмотрели запись с наших камер видеонаблюдения, где лучше видно, что произошло. Конечно, бармен не ковырял в носу. Но он почесал нос, а потом поправил мяту на бокале. Есть строгое правило: дотронулся до носа — помой руки! Иначе это нарушение санитарных правил. Поэтому сотрудник уволен.

Мы сами были шокированы инцидентом и решили принять удар на себя. Объяснять все в соцсетях не стали, так как все равно найдутся хейтеры. Решили, что нужно извиниться и больше не допускать такого.

Заведения общепита должны строго следить за санитарными правилами.Фото: Алексей ФОКИН

ВИДЕО ВЫЛОЖИЛИ КОНКУРЕНТЫ

— А как на счет посетительницы, которая сняла это видео? Вы с ней говорили?

— Публикацию в соцсети сделала не автор видео, а ее подруга. Она работает поваром одного из кафе города, — отвечает Евгения. — Мы хорошо общаемся с нашими коллегами из других заведений. Когда они увидели этот пост, то написали нам, и мы со всеми поговорили. Не понимаем, почему эта девушка не написала лично, а решила выложить на всеобщее обозрение. Мы просили автора видео связаться с нами, но она так и не позвонила. Мне кажется, она не хотела выставлять ситуацию на показ. Просто поделилась с подругой, а та опубликовала.

В любом случае мы вынесли урок и усилили контроль. Мы дорожим нашими гостями, среди которых есть и наши друзья, и родные.

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Как прокомментировал владелец заведения (читайте ЗДЕСЬ)