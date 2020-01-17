Оставил отзыв — послали матом: челябинский бар открыто оскорбляет своих гостей в Интернете

17 Янв. 2020 2020-01-17T04:05:34+03:00

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Как тут не вспомнить присказку про суровый Челябинск! Один местный бар прославился тем, что оскорбляет матом своих клиентов. Простите, гостей.

— Клиенты только у таксистов и шлюх, — написал представитель бара в ответ на комментарий одного из своих посетителей.

Впрочем, это еще невинный ответ. Некоторые мы не можем опубликовать, так как они полностью состоят из матов.

Скрин с сайта отзывов, соцсети.

11 января девушка пожаловалась на сайте отзывов flamp.ru, что у блюда, который ей подали в этом баре, был странный запах. Ее друзьям показалось, что курица несвежая, и они отговорили ее есть.

— Бухать надо меньше просто. А друзья ваши — ***, — с матом ответил представитель бара.

Возмущенные такой дерзостью челябинцы заскринили комментарии и распространили в соцсетях. В интернет-сообществе picabu.ru даже усомнились, что это правда. Мол, наверное, кто-то взломал аккаунт бара и намеренно портит его репутацию. Однако, подписчики сообщества сказали, что такие ответы — вполне в духе владельца бара, известного челябинского блогера. Он, кстати, даже выкладывал скрины в своем аккаунте в Твиттере.

Скрин с сайта отзывов, соцсети.

Чтобы наказать бар, челябинцы негативными отзывами уронили его рейтинг на 2gis.ru. Однако, позже сайт удалил отрицательные комментарии.

Челябинцы за несколько часов уронили рейтинг бара. Скрин с сайта отзывов, соцсети.

Быть может, это такой пиар-ход? Мы связались с владельцем бара, чтобы прояснить ситуацию. Однако, внятного комментария не получили.

— А что тут комментировать? Не вижу инфоповода вообще, — ответил бизнесмен.

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ИСТОЧНИК KP.RU